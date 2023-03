JIF 2023 : XCMG Machinery promeut l'équité entre les sexes et aide les femmes à élargir leurs perspectives d'avancement professionnel dans l'industrie des machines de construction

XCMG Brésil organise une formation sur la santé du sein et un atelier « Listen to Her » et lance des programmes de formation linguistique et professionnelle pour aider le développement de carrière des femmes

POUSO ALEGRE, Brésil, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée internationale des femmes 2023, XCMG Machinery (SHE: 000425, « XCMG ») a organisé le premier atelier « Listening to Her » à Pouso Alegre, dans l'État du Minas Gerais au Brésil. Une vingtaine d'employées de XCMG Brésil, qui viennent de milieux différents, ont partagé leurs expériences de travail et de vie, et ont offert des conseils et des suggestions à la direction et au développement de l'entreprise.

2023 IWD: Promoting Gender Equity, XCMG Machinery Supports Women to Broaden Career Development Opportunities in Construction Machinery Industry.

XCMG Brésil s'est engagée à soutenir les femmes dans l'industrie des machines de construction à travers une série d'événements et de programmes. Chaque année en octobre, l'entreprise organise des séances de formation sur la santé du sein pour les employées. De plus, ses programmes de formation linguistique et professionnelle ont aidé de nombreuses employées à mieux réussir leur carrière.

Laura Lopes, qui travaille dans les ventes, a suivi des séances de formation pour en apprendre davantage sur les produits et les fonctions, ainsi que sur le fonctionnement de l'équipement de machinerie.

« Pendant mes trois années chez XCMG Brésil, j'ai toujours un sentiment de réussite lorsque je communique avec les clients. J'ai appris à faire fonctionner les machines afin de pouvoir les montrer aux clients de manière plus engageante, et je crois que grâce à mon travail chez XCMG Brésil et à ma croissance dans une industrie que j'aime, je réussirai davantage », a déclaré Mme Lopes.

Priscila Nogueira, qui travaille en finance et en comptabilité au XCMG Brésil, s'est perfectionnée et a obtenu la qualification du conseil comptable régional du CRCMG (Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais). Mme Nogueira a déclaré que XCMG Brésil a fourni une plate-forme pour la croissance et le développement, et qu'elle continuera à atteindre les étoiles dans sa carrière.

Yu Ziqiao est une enseignante du XCMG Technicians College qui travaille à Libreville, au Gabon, pour offrir des sessions de formation et des cours aux techniciens locaux, aux enseignants et au personnel gouvernemental. Mme Ziqiao personnalise les cours qui non seulement fournissent aux étudiants une base théorique solide, mais aussi les équiper avec des compétences pratiques qui correspondent au niveau de compétence de chaque personne. Elle a compilé le premier manuel bilingue de l'établissement « Construction Machinery English », et donne le cours d'anglais spécialisé.

Mme Ziqiao a été chargée de cours dans les formations nationales des enseignants pour l'assemblée, la mise en service et la maintenance à deux reprises. Avec son équipe, elle a visité des sites de fabrication pour apprendre en profondeur les technologies d'exploitation et de maintenance de 22 produits de neuf séries, dans le but de mieux servir leurs clients.

« L'esprit XCMG m'encourage à continuer à progresser et à soutenir plus d'étudiants qui feront des contributions significatives dans l'industrie des machines de construction », a déclaré Mme Ziqiao.

Pour découvrir plus d'histoires inspirantes des héroïnes de XCMG, visitez le site de XCMG et les pages sur Meta , Twitter , LinkedIn , YouTube et Instagram de l'entreprise.

