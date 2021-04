50 Best kündigt 50 Next an, eine weltweite Liste junger Menschen, die die Zukunft der Gastronomie mitgestalten

Die erste 50 Next-Liste würdigt zukünftige Führungspersönlichkeiten aus der Lebensmittel- und Getränkeszene

LONDON, 20. April 2021 /PRNewswire/ -- Die Organisation hinter The World's 50 Best Restaurants (die 50 besten Restaurants der Welt) und The World's 50 Best Bars (die 50 besten Bars der Welt), hat heute die erste Ausgabe von 50 Next angekündigt, einer Liste junger Menschen, die die Zukunft der Gastronomie mitgestalten. 50 Next ist darauf ausgelegt, die nächste Generation von Führungskräften zu inspirieren, zu stärken und miteinander zu vernetzen. Gewürdigt werden Menschen unter 35 Jahren aus der gesamten Lebensmittel- und Getränkeszene, von Produzenten über Pädagogen bis hin zu technischen Entwicklern und Aktivisten. Auf die diesjährige virtuelle Ankündigung wird 2022, sobald die Reisebeschränkungen gelockert werden, ein Live-Event in der Region Biskaya in Spanien folgen, dem offiziellen Host Destination-Partner von 50 Next.