A Handheld apresenta o novo RS60 Ring Scanner vestível

"O novo RS60 ring scanner tem tudo a ver com eficiência e mobilidade. Ele pode ser usado na mão direita ou esquerda para que os trabalhadores possam maximizar a produtividade enquanto mantêm as mãos livres", diz Johan Hed, Diretor de Gestão de Produtos da Handheld. "Em vez de segurar um dispositivo de digitalização, um scanner de anel é vestível e permite que os funcionários do depósito simplesmente apontem e cliquem, deixando-os livres para também mover produtos e embalagens."

Características principais do RS60 ring scanner:

A eficiência de um scanner tradicional e a conveniência de uma solução vestível de mãos livres

O gerador de imagens 2D super rápido captura códigos de barras em movimento com precisão

Tap to Pair com qualquer dispositivo habilitado para NFC ou digitalização de um código de barras para conectar

BT classe 1 permitindo que os trabalhadores permaneçam conectados a dispositivos até 100 m (300 pés) de distância

(300 pés) de distância Resistência à poeira e água conforme IP65, operando de 0 °C a 50 °C e pode suportar diversas quedas no concreto

Até 11 horas de tempo de utilização

Acessórios para empresas, incluindo uma estação de carregamento de quatro slots e um carregador de bateria de oito slots

"As empresas têm percebido cada vez mais o valor de equipar seus trabalhadores com ferramentas para maximizar a eficiência e a mobilidade. Nossa nova linha de vestíveis foi projetada para atender a essas necessidades", afirma Thomas Löfblad, CEO do Grupo Handheld. "A Handheld sempre foi sobre computação móvel, e iremos expandir nossa linha de produtos vestíveis ainda mais no futuro."

Disponibilidade

Os dispositivos estão em estoque e disponíveis para pedido e envio imediato.

Sobre o Handheld

O Handheld Group é um fabricante e fornecedor global de computadores portáteis, PDAs e tablets robustos. O Handheld e seus parceiros em todo o mundo fornecem soluções de mobilidade completas para empresas nos setores de geomática, logística, engenharia florestal, transportes e serviços públicos, construção, manutenção, mineração, militar e segurança. O Handheld Group, sediado na Suécia, conta com subsidiárias na Finlândia, Reino Unido, Holanda, Itália, Alemanha, Suíça, Austrália e Estados Unidos. Para mais informações acesse www.handheldgroup.com/pt.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1601070/RS60_Ring_Scanner.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Obx762BhGHo

FONTE Handheld Group AB

