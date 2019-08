A Heidrick & Struggles adiciona dezoito consultores ao headhunting de executivos e aos negócios da Heidrick Consulting em todo o mundo em julho de 2019

CHICAGO, 9 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), importante prestadora de serviços na área de headhunting de executivos, avaliação e desenvolvimento de lideranças, organização e eficácia de equipes e serviços de modelagem de cultura organizacional globalmente contratou dezoito novos sócios e diretores para a área de headhunting de executivos e para a Heidrick Consulting em julho de 2019.

"Continuamos expandindo a área de headhunting de executivos e da Heidrick Consulting, globalmente, com consultores que trazem diversos conhecimentos do setor e sólidos relacionamentos com clientes para a empresa", disse Krishnan Rajagopalan, presidente e diretor executivo da Heidrick & Struggles. "Estamos ansiosos por suas contribuições para proporcionar experiências de alto nível aos clientes e impulsionar o crescimento em toda a empresa".

Américas

Herve Pluche ingressou na Heidrick Consulting como sócio, em São Francisco, especializando-se em inovação e aceleração digital em organizações estabelecidas.

ingressou na Heidrick Consulting como sócio, em São Francisco, especializando-se em inovação e aceleração digital em organizações estabelecidas. Sonya Som se tornou sócia em Chicago , concentrando-se nos serviços de consultoria em diversidade, fornecendo orientação e apoio, tanto para a Heidrick & Struggles, internamente, quanto para os clientes corporativos, no fortalecimento da cultura da diversidade e da inclusão das organizações.

Ásia-Pacífico

William Bown se uniu ao escritório de serviços financeiros, no cargo de diretor, em Hong Kong , assessorando bancos institucionais, corporativos e comerciais em toda a Ásia-Pacífico, na liderança eficaz, na cultura de desempenho e no planejamento sucessório.

se uniu ao escritório de serviços financeiros, no cargo de diretor, em , assessorando bancos institucionais, corporativos e comerciais em toda a Ásia-Pacífico, na liderança eficaz, na cultura de desempenho e no planejamento sucessório. Michelle Dunne passou a fazer parte do escritório de serviços financeiros como sócia, em Sidney, com foco em liderança financeira e nomeações dd diretoria no setor de serviços financeiros em toda a região da Ásia-Pacífico.

passou a fazer parte do escritório de serviços financeiros como sócia, em Sidney, com foco em liderança financeira e nomeações dd diretoria no setor de serviços financeiros em toda a região da Ásia-Pacífico. Kay Yong Tan ingressou na Heidrick Consulting como diretora, em Cingapura, com foco na aceleração de organizações, orientando a formulação de estratégias e a excelência operacional.

ingressou na Heidrick Consulting como diretora, em Cingapura, com foco na aceleração de organizações, orientando a formulação de estratégias e a excelência operacional. Michael Thomas se juntou ao escritório industrial como sócio, em Melbourne , onde lidera o escritório global de agronegócios e traz 25 anos de experiência em headhunting internacional em agronegócios e outros setores da indústria.

Europa

Chiara Berlendi ingressou no escritório de mercados de consumo como diretora, em Milão, especializando-se em headhunting de alta gerência nos setores de moda e luxo, com foco em vendas, marketing e funções de recursos humanos.

Lucy Bull se juntou à Heidrick Consulting como diretora, em Londres, trazendo conhecimento em transformação de negócios, incluindo alinhamento de liderança, mudança de cultura, comunicações, gestão de talentos e planejamento de força de trabalho.

se juntou à Heidrick Consulting como diretora, em Londres, trazendo conhecimento em transformação de negócios, incluindo alinhamento de liderança, mudança de cultura, comunicações, gestão de talentos e planejamento de força de trabalho. Daniel Filet ingressou no escritório industrial como sócio, em Amsterdã, com foco em headhunting de executivos em todo o setor industrial, incluindo equipamentos de construção, energia renovável, petróleo e gás, utilidades e equipamentos de energia e transporte, entre outros.

Klaus Halsig se juntou ao escritório de mercados de consumo como sócio, em Frankfurt , especializando-se em headhunting de executivos e diretorias para clientes locais e internacionais, com foco em fabricantes, varejistas e empresas de serviços.

se juntou ao escritório de mercados de consumo como sócio, em , especializando-se em headhunting de executivos e diretorias para clientes locais e internacionais, com foco em fabricantes, varejistas e empresas de serviços. Giulia Iuticone passou a fazer parte do escritório de executivos de finanças como diretora, em Milão, concentrando-se em headhunting de executivos das áreas de finanças de capital privado nos setores de serviços industriais, financeiros e de consumo.

passou a fazer parte do escritório de executivos de finanças como diretora, em Milão, concentrando-se em headhunting de executivos das áreas de finanças de capital privado nos setores de serviços industriais, financeiros e de consumo. Matthias Kamber juntou-se ao escritório de executivos de finanças como diretor, em Zurique, com foco em headhunting de diretores financeiros, diretores de informações, diretores de tecnologia e diretores digital em grupos locais e internacionais.

juntou-se ao escritório de executivos de finanças como diretor, em Zurique, com foco em headhunting de diretores financeiros, diretores de informações, diretores de tecnologia e diretores digital em grupos locais e internacionais. Sherree Kendall ingressou no escritório industrial como diretora, em Londres, com foco em headhunting de executivos nos setores de energia e serviços industriais em toda a Europa, Oriente Médio e África.

ingressou no escritório industrial como diretora, em Londres, com foco em headhunting de executivos nos setores de energia e serviços industriais em toda a Europa, Oriente Médio e África. Jörg Mildner se juntou à Heidrick Consulting como sócio, em Bremen , onde lidera o escritório da empresa, em Bremen , e se concentra no desenvolvimento da Heidrick Consulting em toda a Alemanha, Áustria e Suíça.

, onde lidera o escritório da empresa, em , e se concentra no desenvolvimento da Heidrick Consulting em toda a Alemanha, Áustria e Suíça. Adrienne Nemeth ingressou na Heidrick Consulting como diretora, em Paris , trazendo experiência em desenvolvimento de equipes de liderança, programas de desenvolvimento de inovação e talentos e modelagem de cultura.

ingressou na Heidrick Consulting como diretora, em , trazendo experiência em desenvolvimento de equipes de liderança, programas de desenvolvimento de inovação e talentos e modelagem de cultura. Nicola Pelá passou a fazer parte do escritório de mercados de consumo como diretora, em Londres, especializando-se em headhunting de recursos humanos e responsabilidade social corporativa em vários setores.

Sarah Pinto ingressou no escritório de tecnologia global e serviços como diretora, em Bruxelas, atendendo clientes nas áreas de tecnologia, serviços financeiros e especialidades emergentes, como dados e análises, transformação digital e segurança cibernética, entre outros.

ingressou no escritório de tecnologia global e serviços como diretora, em Bruxelas, atendendo clientes nas áreas de tecnologia, serviços financeiros e especialidades emergentes, como dados e análises, transformação digital e segurança cibernética, entre outros. Jens Vogt se juntou à Heidrick Consulting como sócio, em Bremen , onde lidera a Heidrick Consulting da Alemanha, Áustria e Suíça, sendo especialista em desenvolvimento de liderança, coaching executivo, eficácia de equipes e transformação cultural.

Sobre a Heidrick & Struggles

A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) atende às necessidades de liderança e talentos de nível sênior das principais empresas do mundo como consultora confiável no headhunting de executivos, na avaliação e no desenvolvimento de lideranças, organização e eficácia de equipes e serviços de modelagem de cultura. Foi pioneira no mercado de headhunting de executivos, há mais de 60 anos. Hoje, a empresa fornece soluções integradas de liderança para ajudar os clientes a mudar o mundo, auxiliando uma equipe de liderança por vez.® www.heidrick.com

Contato de mídia:

Dana Andreoli - +1 312 496 1377

dandreoli@heidrick.com

