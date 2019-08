Heidrick & Struggles incorpora dieciocho consultores para las áreas de búsqueda de ejecutivos y Heidrick Consulting a nivel global hasta julio de 2019

CHICAGO, 9 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), proveedor líder en servicios de búsquedas de ejecutivos, evaluación y desarrollo de liderazgo, efectividad de organizaciones y equipos, y modelado de culturas, a nivel mundial, ha incorporado dieciocho nuevos socios y directores a sus áreas de búsqueda de ejecutivos y Heidrick Consulting en continente americano, región Asia-Pacífico y Europa hasta julio de 2019.

"Continuamos expandiendo nuestras áreas de búsqueda de ejecutivos y Heidrick Consulting a nivel global con consultores que aportan a la empresa una experiencia diversa y relaciones sólidas con los clientes", dijo Krishnan Rajagopalan, presidente y CEO de Heidrick & Struggles. "Esperamos ansiosos sus aportes para brindar a los clientes una experiencia de primer nivel e impulsar el crecimiento en toda la empresa".

Continente americano

Herve Pluche se incorporó a Heidrick Consulting como socio en San Francisco , con especialización en innovación digital y aceleración digital dentro de organizaciones consolidadas.

se incorporó a Heidrick Consulting como socio en , con especialización en innovación digital y aceleración digital dentro de organizaciones consolidadas. Sonya Som se incorporó como socia en Chicago , especializada en Servicios de Asesoramiento sobre Diversidad para dar orientación y apoyo, tanto a Heidrick & Struggles internamente como a sus clientes corporativos, sobre fortalecimiento de la cultura de las organizaciones en cuanto a diversidad e inclusión.

Asia-Pacífico

William Bown se incorporó a la Oficina de Servicios Financieros como director en Hong Kong , para asesorar a clientes institucionales, corporativos y de la banca comercial en toda la región Asia-Pacífico sobre liderazgo efectivo, cultura del desempeño y planificación de sucesión.

se incorporó a la Oficina de Servicios Financieros como director en , para asesorar a clientes institucionales, corporativos y de la banca comercial en toda la región Asia-Pacífico sobre liderazgo efectivo, cultura del desempeño y planificación de sucesión. Michelle Dunne se incorporó a la Oficina de Servicios Financieros como socia en Sídney, dedicada a la dirección de finanzas y nombramiento de directivos en la industria de servicios financieros en toda la región Asia-Pacífico.

se incorporó a la Oficina de Servicios Financieros como socia en Sídney, dedicada a la dirección de finanzas y nombramiento de directivos en la industria de servicios financieros en toda la región Asia-Pacífico. Kay Yong Tan se incorporó a Heidrick Consulting como director en Singapur, dedicado a acelerar las organizaciones, impulsar la formulación de la estrategia y la excelencia operativa.

se incorporó a Heidrick Consulting como director en Singapur, dedicado a acelerar las organizaciones, impulsar la formulación de la estrategia y la excelencia operativa. Michael Thomas se incorporó a la Oficina Industrial como socio en Melbourne , donde encabeza la Oficina Global de Agronegocios y aporta 25 años de experiencia en búsquedas internacionales en sectores de agroindustria y otra variedad de sectores.

Europa

Chiara Berlendi se incorporó a la Oficina de Mercados de Consumo como directora en Milán, dedicada a las búsquedas de gerencia sénior en el sector de la moda y el lujo, con foco en cargos de ventas, marketing y recursos humanos.

Lucy Bull se unió a Heidrick Consulting como directora en Londres, y aporta experiencia en transformación de negocios, incluso alineación de dirección, cambio de cultura, comunicaciones, gestión del talento y planificación de la fuerza laboral.

se unió a Heidrick Consulting como directora en Londres, y aporta experiencia en transformación de negocios, incluso alineación de dirección, cambio de cultura, comunicaciones, gestión del talento y planificación de la fuerza laboral. Daniel Filet se incorporó a la Oficina Industrial como socio en Ámsterdam, dedicado a búsquedas de ejecutivos en el sector industrial incluso equipos de construcción, energías renovables, petróleo y gas, equipos de servicios públicos y energía, entre otros.

Klaus Halsig se incorporó a la Oficina de Mercados de Consumo como socio en Fráncfort, dedicado a búsquedas de ejecutivos y directivos para clientes locales e internacionales con foco en fabricantes, minoristas y empresas de servicios.

se incorporó a la Oficina de Mercados de Consumo como socio en Fráncfort, dedicado a búsquedas de ejecutivos y directivos para clientes locales e internacionales con foco en fabricantes, minoristas y empresas de servicios. Giulia Iuticone se incorporó a la Oficina de Funcionarios Financieros como directora en Milán, dedicada a búsquedas de ejecutivos de finanzas y empresas de capital privado, en los sectores de consumo, industria y servicios financieros.

se incorporó a la Oficina de Funcionarios Financieros como directora en Milán, dedicada a búsquedas de ejecutivos de finanzas y empresas de capital privado, en los sectores de consumo, industria y servicios financieros. Matthias Kamber se incorporó a la Oficina de Funcionarios Financieros como director en Zúrich, dedicado a búsquedas internacionales y locales de director general de finanzas, director general de información, director general de tecnología y director general de servicios digitales.

se incorporó a la Oficina de Funcionarios Financieros como director en Zúrich, dedicado a búsquedas internacionales y locales de director general de finanzas, director general de información, director general de tecnología y director general de servicios digitales. Sherree Kendall se incorporó a la Oficina Industrial como directora en Londres, dedicada a búsquedas de ejecutivos en las industrias de servicios energéticos e industriales en Europa, Medio Oriente y África.

se incorporó a la Oficina Industrial como directora en Londres, dedicada a búsquedas de ejecutivos en las industrias de servicios energéticos e industriales en Europa, y África. Jörg Mildner se incorporó a Heidrick Consulting como socio en Bremen , donde dirige la oficina de Bremen y se especializa en el desarrollo de Heidrick Consulting en Alemania, Austria y Suiza.

, donde dirige la oficina de y se especializa en el desarrollo de Heidrick Consulting en Alemania, y Suiza. Adrienne Nemeth se incorporó a Heidrick Consulting como directora en París, con su aporte de experiencia en desarrollo de equipo de liderazgo y programas de desarrollo de innovación y talento, además de creación de cultura.

se incorporó a Heidrick Consulting como directora en París, con su aporte de experiencia en desarrollo de equipo de liderazgo y programas de desarrollo de innovación y talento, además de creación de cultura. Nicola Pelá se incorporó a la Oficina de Mercados de Consumo como director en Londres, dedicado a búsquedas para recursos humanos y responsabilidad social empresarial en múltiples industrias.

Sarah Pinto se incorporó a la Oficina Global de Tecnología y Servicios como directora en Bruselas, para dar servicio a clientes en tecnología, servicios financieros y especialidades emergentes, datos y analítica, transformación digital y ciberseguridad, entre otros.

se incorporó a la Oficina Global de Tecnología y Servicios como directora en Bruselas, para dar servicio a clientes en tecnología, servicios financieros y especialidades emergentes, datos y analítica, transformación digital y ciberseguridad, entre otros. Jens Vogt se incorporó a Heidrick Consulting como socio en Bremen , donde lidera Heidrick Consulting en Alemania, Austria y Suiza, y se especializa en el desarrollo de liderazgo, coaching de ejecutivos, efectividad de equipos y transformación cultural.

Acerca de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) cubre las necesidades de talento y liderazgo de nivel sénior que tienen las principales organizaciones del ámbito mundial, actuando como asesores de confianza en materia de servicios de búsqueda de ejecutivos, evaluación y desarrollo de liderazgos, efectividad de organizaciones y equipos, y creación de culturas. Heidrick & Struggles fue pionera en la profesión de búsqueda de ejecutivos hace más de 60 años. Hoy en día, la empresa brinda soluciones integradas de liderazgo para ayudar a sus clientes a cambiar el mundo, con un equipo de liderazgo a la vez (change the world, one leadership team at a time®) www.heidrick.com

