À l'occasion du dixième anniversaire de son lancement, Michter's remet en vente son bourbon Toasted Barrel Finish, numéro un aux États-Unis.

Pour produire cette version spéciale Toasted, Michter's commence par utiliser des fûts de son US*1 Small Batch Kentucky Straight Bourbon arrivés à maturité et transfère le whisky dans un second fût fait de bois séché à l'air pendant 18 mois pour le faire vieillir davantage. Le deuxième tonneau a été grillé selon des spécifications précises, mais n'a pas été carbonisé.

En tant que maître de maturation de Michter, Andrea Wilson est responsable du programme de vieillissement et de finition de Michter. « Le fait que tant d'autres grands distillateurs nous aient suivis dans la commercialisation de whiskeys finis en fûts grillés témoigne de la qualité de notre équipe. Il existe de nombreux profils de torréfaction différents dans lesquels la barrique est chauffée pour créer de belles notes aromatiques. Cette année, le Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon me rappelle une soirée d'automne où l'on fait griller des friandises sur le feu de camp avec des biscuits graham, des guimauves, du caramel et du caramel au beurre », a déclaré M. Wilson.

Le prix de vente conseillé aux États-Unis pour une bouteille de 750 ml de ce whisky à 91,4 degrés d'alcool est de 110 dollars.

Dan McKee, maître distillateur de Michter's, a déclaré : « À l'occasion du dixième anniversaire de la création par Michter's de la catégorie des finis en baril grillés, notre équipe ne pourrait être plus enthousiaste à l'idée de partager cette nouvelle version du Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon avec nos fidèles admirateurs de Michter's. Les membres de notre comité de dégustation se sont accordés à dire que cette version 2024 perpétue l'héritage des exceptionnels whiskeys grillés de Michter. »

Fin octobre 2023, l'histoire du whisky est entrée dans l'histoire lorsque la publication britannique Drinks International a annoncé les résultats d'un sondage réalisé auprès d'une académie d'experts indépendants en whisky, de journalistes, de barmen et d'acheteurs de boissons de plus de 20 pays. Un whisky américain (Michter's) a finalement été élu whisky le plus admiré au monde. Michter's a une longue et riche tradition de whiskeys américains traditionnels d'une qualité sans compromis. Chacun de ses produits de production limitée est vieilli jusqu'à sa maturité maximale. Le portefeuille de Michter's, qui jouit d'une grande renommée, comprend du bourbon, du seigle, du whisky « sour mash » et du whisky américain. Pour plus d'informations sur Michter's, veuillez visiter michters.com, et suivez-nous sur Instagram, Facebook, et X.

