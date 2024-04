A Oclean apresenta o futuro dos cuidados orais na Europa com o novo X Ultra

Experimente a escovagem visível com a orientação por voz da IA

LONDON, 2 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Oclean, uma marca líder em tecnologia de cuidados orais, tem o prazer de apresentar o lançamento europeu do seu produto inovador, a Escova de dentes sónica inteligente Oclean X Ultra WiFi. Com a missão de redefinir os cuidados orais para uma melhor experiência. A Oclean tem estado na vanguarda da inovação desde a sua criação em 2016.

Descubra as inovações futuristas da escovagem visível e da orientação por voz com IA

KV-Oclean X Ultra

Imagine uma escova de dentes que lhe diz como escovar melhor os dentes em tempo real. Agora isso é possível com a Oclean X Ultra e o seu guia de voz com Inteligência artificial em tempo real, alimentado pelo sistema de IA e pela tecnologia de condução óssea oral. Estas características proporcionam aos utilizadores uma orientação personalizada, melhorando as técnicas e os hábitos de escovagem. O ecrã tátil inteligente proporciona ainda uma experiência de escovagem visível, oferecendo 8 áreas de escovagem com feedback instantâneo no dispositivo para um cuidado oral ideal.

X Ultra Elevando a sua rotina de cuidados orais com funcionalidades inteligentes

O Oclean X Ultra vai para além do comum, oferecendo um conjunto de funcionalidades inteligentes que elevam a sua rotina de cuidados orais. A sua bateria de longa duração proporciona uns impressionantes 40 dias de utilização* com um único carregamento, oferecendo um acesso ininterrupto a cuidados orais avançados. Com cinco modos diferentes e opções personalizáveis, os utilizadores podem adaptar a sua experiência de escovagem às suas necessidades específicas. O motor Maglev 3.0, equipado com o sistema TurboClean, proporciona uns impressionantes 84.000 movimentos/minuto, garantindo uma potência consistente em qualquer nível de bateria. Para além disso, a escova de dentes também possui um nano-revestimento resistente ao bolor para uma maior higiene, e o seu design à prova de água PX7 garante uma limpeza fácil e a possibilidade de utilização em vários ambientes. Os relatórios e sugestões de escovagem personalizados podem ser encontrados na aplicação Oclean Care+, através da conetividade com o smartphone.

*Validado por um período de escovagem de 2 minutos, duas vezes por dia, utilizando o 3º nível de intensidade no modo Unlimited Clean.

X Ultra S: A derradeira experiência de escovagem de dentes

A nova Oclean X Ultra é lançada na Europa como um conjunto. O conjunto inclui o novo e luxuoso estojo de viagem carregável (com Tipo C), que se adapta ao cabo da escova de dentes e a 2 cabeças de escova, assegurando comodidade onde quer que a sua viagem o leve. Além disso, o conjunto inclui um novo suporte de parede e uma base de carregamento, juntamente com as três cabeças de escova X Ultra Series FlexFit, que satisfazem diversas necessidades: Ultra Clean, Ultra Gum Care e Ultra White.

Sobre a Oclean

A Oclean, fundada em 2016, continua a ultrapassar os limites da inovação em cuidados orais. Com mais de 300 patentes e presença em mais de 40 mercados, a Oclean foi aclamada internacionalmente, recebendo prestigiados prémios de design e reconhecimento da escolha do consumidor. A X Ultra S WiFi Smart Sonic Toothbrush exemplifica a dedicação da Oclean em tornar a saúde oral melhor e mais fácil através de tecnologia de ponta e soluções inteligentes.

Para obter mais informações sobre o Oclean X Ultra S, visite https://pt.oclean.com/

O produto também está disponível em https://pt.oclean.com/products/oclean-x-ultra-s

Contacto: Oclean Europe, [email protected], +44 788 375 9374

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2371948/Oclean_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2371947/Oclean_Logo.jpg