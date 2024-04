Oclean führt mit dem neuen X Ultra die Zukunft der Mundpflege in Europa ein

Erleben Sie sichtbares Bürsten mit KI-Sprachführung

LONDON, 3. April 2024 /PRNewswire/ -- Oclean, eine führende Marke im Bereich der Mundpflege, freut sich, die europäische Markteinführung seines bahnbrechenden Produkts, der Oclean X Ultra WiFi Smart Schallzahnbürste, bekannt zu geben. Mit dem Ziel, die Mundpflege neu zu definieren und ein besseres Erlebnis zu schaffen. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 steht Oclean an der Spitze der Innovation im Bereich der Mundpflege.

Entdecken Sie die futuristischen Innovationen von sichtbarem Bürsten und KI-Sprachführung

KV-Oclean X Ultra

Stellen Sie sich eine Zahnbürste vor, die Ihnen in Echtzeit sagt, wie Sie Ihre Zähne besser putzen können. Jetzt ist dies mit Oclean X Ultra und seiner Echtzeit-KI-Sprachführung möglich, die durch ein KI und Knochenschalltechnologie unterstützt wird. Diese Funktion bietet den Nutzern individuelle Anleitungen zur Verbesserung der Zahnputztechniken und -gewohnheiten. Der intelligente Touchscreen bietet darüber hinaus ein sichtbares Putzerlebnis, das die Verfolgung von 8 Putzbereichen mit sofortigem Feedback auf dem Gerät für eine optimale Mundpflege ermöglicht.

X Ultra erweitert Ihre Mundpflegeroutine mit intelligenten Funktionen

Die Oclean X Ultra geht über das gewöhnliche Zähneputzen hinaus und bietet eine Reihe von intelligenten Funktionen, die Ihre Mundpflegeroutine verbessern. Der langlebige Akku ermöglicht eine beeindruckende Nutzungsdauer von 40 Tagen* mit einer einzigen Ladung und bietet so ununterbrochenen Zugang zu fortschrittlicher Zahnpflege. Mit fünf verschiedenen Modi und benutzerdefinierten Optionen kann der Benutzer das Putzerlebnis an seine individuellen Bedürfnisse anpassen. Der mit dem TurboClean-System ausgestattete Maglev 3.0-Motor liefert beeindruckende 84.000 Bewegungen/Minute und sorgt für gleichbleibende Leistung bei jedem Batteriestand. Darüber hinaus verfügt die Zahnbürste über eine schimmelresistente Nanobeschichtung für verbesserte Hygiene und ihr wasserdichtes PX7-Design sorgt für einfache Reinigung und Nutzbarkeit in verschiedenen Umgebungen. Die personalisierten Zahnputzberichte und -vorschläge sind in der Oclean Care+ App zu finden, die mit dem Smartphone verbunden ist.

*Geprüft durch 2-minütiges Bürsten, zweimal täglich mit der 3. Intensitätsstufe im Unlimited Clean Modus.

X Ultra S: Das ultimative Zahnputzerlebnis

Die neue Oclean X Ultra wird in Europa als Set eingeführt. Das Set enthält das neue, luxuriöse, aufladbare Reiseetui (mit USB-Typ-C), in das der Zahnbürstengriff und 2 Bürstenköpfe passen, so dass Sie unterwegs nicht auf den gewohnten Komfort verzichten müssen. Darüber hinaus wird das Set mit einer neu gestalteten Wandhalterung und Ladestation sowie allen drei FlexFit-Bürstenköpfen der X Ultra Serie geliefert, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden: Ultra Clean, Ultra Gum Care und Ultra White.

Informationen zu Oclean

Oclean wurde 2016 gegründet und setzt immer wieder neue Maßstäbe in der Mundpflege. Mit über 300 Patenten und einer Präsenz in mehr als 40 Märkten hat Oclean internationales Ansehen erlangt und wurde mit prestigeträchtigen Designpreisen und Verbraucherauszeichnungen bedacht. Die X Ultra S WiFi Smart Schallzahnbürste ist ein Beispiel für das Engagement von Oclean, die Mundgesundheit durch modernste Technologie und intelligente Lösungen zu verbessern und zu erleichtern.

Weitere Informationen über Oclean X Ultra S finden Sie unter https://de.oclean.com/

Das Produkt ist auch unter https://de.oclean.com/products/oclean-x-ultra-s

Kontakt:

Oclean Europe

[email protected] +44 788 375 9374

