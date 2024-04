Oclean X Ultra -sähköhammasharja ohjaa äänellä parempaan puhdistustulokseen

Oclean julkaisee uuden X Ultra -sähköhammasharjan, jossa nähdään ensimmäistä kertaa maailmassa innovatiivinen AI-ääniohjaus luujohdeteknologian avulla.

LONDON, 2. huhtikuuta 2024 /PRNewswire/ -- Oclean esittelee ylpeänä tekoälyllä varustetun X Ultra -sähköhammasharjan, joka ohjaa hampaiden puhdistusta äänikomentojen avulla ja sisältää monia älykkäitä ominaisuuksia: paineentunnistin äänellä, palaute harjaamatta jääneistä kohdista, edistykselliset Flexfit-harjaspäät, älykäs kosketusnäyttö ja sovellusyhteys. X Ultra-sähköhammasharja tekee päivittäisestä hammashoidosta interaktiivisen hoitokokemuksen ja takaa ensiluokkaisen puhdistustuloksen.

Tehokas, mutta hellävarainen puhdistus

Ocleanin kehittämä, edeltäjiään tehokkaampi Maglev 3.0 -moottori uudella TurboClean-järjestelmällä tekee jopa 84 000 liikettä minuutissa ja takaa näin äärimmäisen puhdistustehon. Osa miellyttävää käyttökokemusta on myös erittäin hiljainen ääni (<45 dB).

Innovatiiviset harjaspäät (Clean, White, Gum Care) puhdistavat hampaat hellävaraisesti ja jättävät suuhun raikkaan tunteen. Core-Energy-muotoillut harjakset on sovitettu yhteen moottorin toiminnallisuuden kanssa, joka parantaa puhdistustehoa ja antaa harjalle kauniin ulkonäön. Ohuen harjaspään kärjen ansiosta haastavien kohtien puhdistaminen on helppoa. Iskuja vaimentava kumipinnoite suojaa hampaita.

Hampaiden harjaus tekoälyn aikakaudella

X Ultra on maailman ensimmäinen sähköhammasharja, jossa on luujohdeteknologialla toimiva AI-ääniohjaus. Äänivärähtelyt välittyvät harjauksen aikana leukaluun kautta sisäkorvaan. Äänihälytykset muistuttavat käyttäjiä esimerkiksi vaihtamaan harjauskohtaa 30 sekunnin välein, välttämään liiallista painamista tai saamaan lisäohjeita harjaustottumusten parantamiseksi.

Hammasharjan sisäänrakennettu sensori tallentaa harjan jokaisen liikkeen ja kerää tietoa käyttäjän harjaustottumuksista. Laitteeseen integroitu Smart-Touch-kosketusnäyttö antaa välittömän palautteen alueista, joita ei ole puhdistettu riittävästi.

Vuorovaikutteinen harjaus: Oclean Care+ -sovellus ja helppokäyttöinen kosketusnäyttö

Oclean Care+ -sovelluksen (saatavilla iOs ja Android) avulla käyttäjät voivat luoda henkilökohtaisia profiileja. Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteyden avulla on helppo seurata puhdistustuloksia ja luoda personoituja puhdistusohjelmia. X Ultra mahdollistaa myös integroinnin Apple Health- ja Apple Weather -sovelluksen kanssa.

Käyttäjät voivat valita viiden esiasetetun puhdistustilan välillä: Sunrise Soothing (aamu), Sunset Clearout (ilta) ja Daily Clean (viisi intensiteettitasoa), Sensitive Gum Care (herkkä ikenien hoito) ja Whitening Polishing. Lisäksi Oclean Care+ -sovelluksessa on saatavilla muita ohjelmia, jotka tekevät päivittäisestä hampaiden puhdistuksesta ainutlaatuisen hoitokokemuksen, kuten Mediation SPA, jossa on miellyttävä hierontateho, tai Yoga Whitening, joka valkaisee hampaat näkyvästi 21 päivän kuluessa.

Kosketusnäyttö kertoo tärkeimmät tiedot yhdellä silmäyksellä, kuten päivittäisten harjausten määrän, harjausajat ja puhdistustulokset.

Oclean-tuotteet ovat voittaneet arvostettuja muotoilupalkintoja maailmanlaajuisesti, kuten Red Dot-, iF Design- ja Good Design Awards -palkinnot sekä media- ja kuluttajapalkintoja, kuten Deutschland Favorit 2023 ja Connect-testi.

Hinnat ja saatavuus

Oclean X Ultra -sähköhammasharjan suositushinta on 129,90€.

Oclean

Oclean on sitoutunut parantamaan suun terveyttä teknologian ja innovaatioiden avulla. Vuonna 2016 perustettu Oclean on synonyymi laadukkaille, älykkäille ja tyylikkäille suunhoitotuotteille, jotka vaihtelevat sähköisistä hammasharjoista ammattikäyttöön tarkoitettuihin suun terveyden laitteisiin. Tuotteita on saatavilla jo yli 170 maassa ympäri maailmaa, ja ne ovat voittaneet useita kansainvälisiä muotoilupalkintoja. Ocleanilla on yli 260 patenttihakemusta ja yli 30 maailmanlaajuista sertifikaattia.

https://global.oclean.com/

