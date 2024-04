Oclean porta la rivoluzione dell'Igiene Orale in Europa con il nuovo X Ultra

Sperimenta la Spazzolatura Visibile con Guida Vocale AI di X Ultra

LONDON, 2 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Oclean, marchio leader nella tecnologia per l'igiene orale, è entusiasta di presentare il lancio europeo del suo rivoluzionario prodotto, lo Spazzolino Elettrico Sonico WiFi Oclean X Ultra.

Scopri le Innovazioni Futuristiche della Spazzolatura Visibile e della Guida Vocale AI

KV-Oclean X Ultra

Immagina uno spazzolino che ti dice come spazzolare meglio i denti in tempo reale. Ora questo è possibile con Oclean X Ultra e la sua guida vocale AI in tempo reale, alimentata dal sistema di intelligenza artificiale e dalla tecnologia di conduzione ossea orale. Queste funzionalità forniscono agli utenti una guida personalizzata, migliorando le tecniche e le abitudini di spazzolatura. Il touchscreen intelligente offre inoltre un'esperienza di spazzolatura visibile, offrendo il tracciamento di 8 aree di spazzolatura con feedback istantaneo sul dispositivo per un'igiene orale ottimale.

X Ultra rivoluziona la Tua Routine di Igiene Orale con Funzionalità Intelligenti

Oclean X Ultra va oltre l'ordinario, offrendo una serie di funzionalità intelligenti che elevano la tua routine di igiene orale. La sua batteria a lunga durata garantisce un'impressionante autonomia di 40 giorni* con una singola carica. Con cinque diverse modalità e opzioni personalizzabili, gli utenti possono adattare la loro esperienza di spazzolatura alle proprie esigenze specifiche. Il motore Maglev 3.0, dotato del sistema TurboClean, offre un'impressionante velocità di 84.000 movimenti al minuto, garantendo potenza costante a qualsiasi livello di batteria. Inoltre, lo spazzolino presenta anche un rivestimento nano-antimuffa per un'igiene migliorata e il suo design impermeabile PX7 garantisce una facile pulizia e utilizzo in vari ambienti. I rapporti di spazzolatura personalizzati e i suggerimenti possono essere trovati nell'app Oclean Care+, tramite connessione smartphone.

X Ultra S: L'Esperienza Definitiva dello Spazzolamento dei Denti

Il Nuovo Oclean X Ultra è lanciato in Europa come Set. Il Set include la Custodia da Viaggio ricaricabile (con porta di ricarica Type C) che si adatta al manico dello spazzolino e 2 testine, garantendo comodità ovunque, anche in viaggio. Inoltre, il set include un nuovo supporto da parete e una base di ricarica, insieme a tutte e tre le Testine Flessibili della Serie X Ultra, soddisfando diverse esigenze: Ultra Clean, Ultra Care e Ultra White.

Informazioni su Oclean

Oclean, fondata nel 2016 con l'obiettivo di portare l'innovazione nell'igiene orale. Con oltre 300 brevetti e una presenza in oltre 40 mercati, Oclean ha ottenuto riconoscimenti internazionali, ricevendo prestigiosi premi di design e riconoscimenti della scelta dei consumatori. Lo Spazzolino Elettrico Sonico WiFi X Ultra S incarna l'impegno di Oclean nel rendere la salute orale migliore e più facile attraverso tecnologie all'avanguardia e soluzioni intelligenti.

Per maggiori informazioni su Oclean X Ultra S, visita: it.oclean.com

Il prodotto è disponibile anche su: douglas.it

Contatti: Oclean Europe, [email protected] +44 788 375 9374

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2371948/Oclean_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2371947/Oclean_Logo.jpg