A PeproMene Bio, Inc. Anunciou na City of Hope a resposta completa do primeiro paciente tratado na fase 1 de seu ensaio clínico de PMB-CT01 (células T BAFFR-CAR) para linfoma não Hodgkin de células B (B-NHL) .

IRVINE, Califórnia, 21 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A PeproMene Bio, Inc., uma empresa de biotecnologia de estágio clínico que desenvolve novas terapias para o tratamento de câncer e deficiências imunológicas, anunciou hoje que o primeiro paciente tratado na fase 1 de seu ensaio clínico de PMB-CT01(células T BAFFR-CAR) para linfoma não Hodgkin de células B recidivo ou refratário (r/r B-NHL) atingiu resposta completa em 1 mês após o tratamento. O estudo está ocorrendo na City of Hope, uma das maiores organizações de pesquisa e tratamento de câncer nos Estados Unidos.

Durante o primeiro mês de tratamento, o paciente apresentou apenas toxicidades emergentes do tratamento, de grau baixo grau, incluindo síndrome de liberação de citocinas ("CRS") de grau 1, com recuperação total e sem síndrome de neurotoxicidade associada a células efetoras imunes ("ICANS"). "Este paciente com linfoma de células do manto tem sido refratário a várias linhas de tratamento anteriores, incluindo quimioimunoterapia, inibidores da tirosina quinase de Bruton (BTK), Venetoclax e terapia CD19-CAR-T. É um prazer ver uma remissão completa profunda, que é a doença residual mínima", disse Elizabeth Budde, M.D., Ph.D., professora adjunta da Divisão de Linfoma, Departamento de Hematologia e Transplante de Células Hematopoiéticas da City of Hope, e principal pesquisadora deste estudo de escalonamento de dose de centro único (NCT05370430).

"Apesar da alta eficácia inicial do tratamento CD19-CAR com células T para linfoma de células B e leucemia, há uma necessidade médica não atendida significativa para os pacientes que, infelizmente, têm câncer recidivo", disse Larry W. Kwak M.D., Ph.D., vice-presidente e vice-diretor do Centro Compreensivo de Câncer da City of Hope, fundador científico da PeproMene e presidente remunerado de seu Conselho Consultivo Científico. Kwak tem participação societária na PeproMene. "Como o BAFF-R é um novo alvo tumoral para malignidades de células B, espero que a terapia BAFFR-CAR T ofereça uma nova opção clinicamente significativa para esses pacientes".

"O perfil de segurança aceitável e a resposta completa precoce de nosso primeiro paciente com B-NHL tratado com PMB-CT01 é um marco sem precedentes no desenvolvimento e avaliação do PMB-CT01. Esses resultados clínicos iniciais estão apoiados em dados de pesquisa pré-clínica da City of Hope publicados na Science Translational Medicine em 2019, que mostraram que o PMB-CT01 (células T BAFFR-CAR) pode superar a perda do antígeno CD19 em malignidades de células B", disse Hazel Cheng, Ph.D., COO da PeproMene.

Sobre o PMB-CT01

PMB-CT01 é a primeira terapia de células T CAR autólogas direcionada ao BAFFR. O BAFF-R (Receptor do Fator Ativador de Células B), um membro da superfamília de receptores do fator de necrose tumoral (TNF), é o principal receptor para o BAFF, que se expressa quase exclusivamente em células B. Uma vez que a sinalização de BAFF-R promove a proliferação de células B normais e parece ser necessária para a sobrevivência das células B, é improvável que as células tumorais possam escapar das respostas imunes por meio da perda do antígeno BAFF-R. Esta característica exclusiva faz da terapia BAFF-R CAR-T um ótimo tratamento potencial de malignidades de células B. O BAFF-R CAR-T foi construído usando os anticorpos anti-BAFF-R scFv (fragmento variável de cadeia única) com os domínios de sinalização de 2ª geração contendoCD3ζ e 4-1BB. Nossa pesquisa descobriu que as células T BAFFR-CAR matam linfomas humanos e leucemia in vitro, bem como em modelos animais. A PeproMene licenciou a propriedade intelectual relacionada ao PMB-CT01, da City of Hope.

Sobre a PeproMene

PeproMene, é uma empresa de biotecnologia de estágio clínico em Irvine, na California, que desenvolve novas terapias para o tratamento de câncer e deficiências imunológicas. O principal candidato da PeproMene, PMB-CT01 (células T BAFFFR-CAR), está sob pesquisa atualmente para o tratamento de leucemia linfoblástica aguda de células B recidiva e refratária (B-ALL; NCT04690595) e linfoma não-Hodgkin de células B (B-NHL; NCT05370430) em estudos clínicos de fase 1. A PeproMene também está desenvolvendo BAFFR Bispecific T Cell Engager e células NK BAFFR-CAR. Para mais informações, entre em contato com Hazel Cheng, Ph.D. da PeproMene Bio Inc., pelo e-mail [email protected] ou acesse www.pepromenebio.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1972356/Pepromene_Bio_Inc__Logo.jpg

FONTE PeproMene Bio, Inc.

SOURCE PeproMene Bio, Inc.