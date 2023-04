AACSB destaca 25 escolas de negócios inovadoras do futuro

O oitavo programa anual de destaque apresenta escolas de negócios que geram novos valores para as partes interessadas.

TAMPA, Flórida, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a AACSB International (AACSB) — a maior aliança educacional de negócios do mundo — anuncia as 25 escolas de negócios destacadas em seu programa de destaque de membros Innovations That Inspire.

Este programa anual reconhece instituições de todo o mundo que atuam como campeãs da mudança no cenário da educação de negócios. Em 2023, os destaques apresentam esforços para inovar a escola de negócios de maneiras que aumentem o valor para todas as partes interessadas, incluindo estudantes, empresas e sociedade. Essas escolas estão definindo novas realidades para o futuro do aprendizado, liderança e conexão, abrindo caminho para uma proposta de valor reenergizado na educação de negócios.

As inovações apresentadas são pioneiras em parcerias do setor e da comunidade, redefinindo o impacto da pesquisa e elevando as experiências de aprendizado ao longo de toda a vida. Os exemplos incluem:

O futuro dos negócios é Digital , University of South Australia : a UniSA Business uniu forças com a potência global de consultoria e tecnologia Accenture para criar um bacharelado on-line em negócios digitais que oferece habilidades digitais e de negócios de alto nível e se concentra em experiências do setor do mundo real.

, University of : a UniSA Business uniu forças com a potência global de consultoria e tecnologia Accenture para criar um bacharelado on-line em negócios digitais que oferece habilidades digitais e de negócios de alto nível e se concentra em experiências do setor do mundo real. Agir para o Clima , EMLYON Business School: combinando a compreensão dos fundamentos climáticos, a descrição de situações climáticas concretas e o projeto de planos de ações personalizadas, este curso ensina os alunos a desenvolver a teoria da gestão das mudanças climáticas em escala.

, EMLYON Business School: combinando a compreensão dos fundamentos climáticos, a descrição de situações climáticas concretas e o projeto de planos de ações personalizadas, este curso ensina os alunos a desenvolver a teoria da gestão das mudanças climáticas em escala. Centro de Inovação e Empreendedorismo (iCenter) , Marshall University : a Lewis College of Business estabeleceu um iCenter que inspira inovação em toda a faculdade, campus e comunidade, difundindo as melhores práticas em inovação por meio da educação e do treinamento.

, : a estabeleceu um iCenter que inspira inovação em toda a faculdade, campus e comunidade, difundindo as melhores práticas em inovação por meio da educação e do treinamento. Desenvolvendo grupos de pesquisa em escolas de negócios, Kaunas University of Technology: KTU School of Economics e Business desenvolveram quatro grupos de pesquisa interdisciplinar para desmantelar silos acadêmicos, capacitar a competência em pesquisa do corpo docente, promover a transferência de conhecimento para os alunos e aumentar as oportunidades internacionais de reconhecimento e parceria.

"Novas demandas das partes interessadas exigem iniciativas de educação de negócios reimaginadas, e as inovações de 2023 que inspiram as seleções demonstram novos caminhos para as escolas de negócios", disse Caryn Beck-Dudley, presidente e CEO da AACSB. "Ao alavancar a inovação para a cocriação do conhecimento, novos métodos de aprendizado e acesso educacional ampliado, as escolas de negócios estão atendendo às expectativas do mercado e aumentando o valor para as empresas, os alunos e a sociedade".

Agora, em seu oitavo ano, a iniciativa Innovations That Inspire destacou 214 esforços de escolas de negócios que exemplificam abordagens prospectivas em educação, pesquisa, engajamento comunitário, empreendedorismo, liderança, diversidade e inclusão. O suporte para o programa de destaque para membros 2023 Innovations That Inspire é fornecido pelaIllinois Institute of Technology's Stuart School of Business.

Mais informações e exemplos estão disponíveis em aacsb.edu/innovations-that-inspire.

Sobre a AACSB International

Fundada em 1916, a (AACSB) é a maior aliança de educação de negócios do mundo, que conecta educadores, alunos e empresas para criar a próxima geração de grandes líderes. Com presença em mais de 100 países e territórios, a AACSB promove o engajamento, acelera a inovação e amplia o impacto na educação para os negócios. Saiba como a AACSB está transformando a educação de negócios para uma sociedade melhor em aacsb.edu.

