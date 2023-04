AACSB destaca 25 escuelas de negocios innovadoras del mañana

El octavo programa anual de reconocimiento de miembros presenta a las escuelas de negocios que brindan nuevo valor para las partes interesadas.

TAMPA, Florida, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Hoy, AACSB International (AACSB), la alianza de educación empresarial más grande del mundo, anuncia 25 escuelas de negocios destacadas en su programa de reconocimiento de miembros Innovations That Inspire.

Este programa anual reconoce a instituciones de todo el mundo que actúan como promotores del cambio en el ámbito de la educación empresarial. En 2023, los aspectos destacados incluyen esfuerzos para innovar en las escuelas de negocios de maneras que mejoren el valor para todas las partes interesadas, incluidos los estudiantes, las empresas y la sociedad. Estas escuelas están definiendo nuevas realidades para el futuro del aprendizaje, la dirección y la conexión, allanando el camino hacia una propuesta de valor revitalizada para la educación empresarial.

Las innovaciones destacadas son pioneras en asociaciones de la industria y la comunidad, redefiniendo el impacto de la investigación y mejorando las experiencias de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entre los ejemplos se incluyen los siguientes:

The Future of Business Is Digital , Universidad de Australia del Sur: UniSA Business ha unido fuerzas con la potencia global de consultoría y tecnología Accenture para crear una licenciatura en línea de negocios digitales que ofrece habilidades comerciales y digitales de alto nivel y se enfoca en experiencias de la industria del mundo real.

, Universidad de del Sur: UniSA Business ha unido fuerzas con la potencia global de consultoría y tecnología Accenture para crear una licenciatura en línea de negocios digitales que ofrece habilidades comerciales y digitales de alto nivel y se enfoca en experiencias de la industria del mundo real. Act for Climate , EMLYON Business School: Al combinar la comprensión de los aspectos fundamentales del clima, la descripción de situaciones climáticas concretas y el diseño de planes de acción personalizados, este curso enseña a los estudiantes a desarrollar una teoría de gestión del cambio climático a escala.

, EMLYON Business School: Al combinar la comprensión de los aspectos fundamentales del clima, la descripción de situaciones climáticas concretas y el diseño de planes de acción personalizados, este curso enseña a los estudiantes a desarrollar una teoría de gestión del cambio climático a escala. Centro para la Innovación y Emprendimiento (iCenter) , Marshall University : Lewis College of Business estableció un iCenter que inspira innovación en la universidad, en el campus y en la comunidad al difundir las mejores prácticas en innovación a través de la educación y la capacitación.

, : estableció un iCenter que inspira innovación en la universidad, en el campus y en la comunidad al difundir las mejores prácticas en innovación a través de la educación y la capacitación. Desarrollo de grupos de investigación en las escuelas de negocios, Universidad Tecnológica de Kaunas: KTU School of Economics and Business desarrolló cuatro grupos de investigación interdisciplinaria para desmantelar los silos académicos, empoderar la competencia docente en investigación, fomentar la transferencia de conocimientos a los estudiantes y aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de asociación.

"Las nuevas demandas de las partes interesadas requieren iniciativas reimaginadas de educación empresarial, y las selecciones de Innovations That Inspire 2023 demuestran nuevas formas de avance para las escuelas de negocios", afirmó Caryn Beck-Dudley, presidenta y directora ejecutiva de AACSB. "Al aprovechar la innovación para la cocreación de conocimientos, los nuevos métodos de aprendizaje y el mayor acceso educativo, las escuelas de negocios están cumpliendo con las expectativas del mercado y aumentando el valor para las empresas, los alumnos y la sociedad".

Ahora en su octavo año, la iniciativa Innovations That Inspire ha destacado 214 esfuerzos de escuelas de negocios que ejemplifican enfoques prospectivos en educación, investigación, compromiso comunitario, emprendimiento, liderazgo y diversidad e inclusión. La Stuart School of Business del Illinois Institute of Technology ofrece apoyo al programa de reconocimiento de socios Innovations That Inspire 2023.

Más información y ejemplos disponibles en aacsb.edu/innovations-that-inspire.

