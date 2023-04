AACSB hebt 25 innovative Business Schools von morgen hervor

Das achte jährliche „Member Spotlight"-Programm stellt Business Schools vor, die neue Werte für Stakeholder schaffen.

TAMPA, Florida, 17. April 2023 /PRNewswire/ -- Heute gibt AACSB International (AACSB), der weltweit größte Verband für betriebswirtschaftliche Bildung, 25 Business Schools bekannt, die im Rahmen des Programms „Innovations That Inspire" (Innovationen, die inspirieren) hervorgehoben werden.

Mit diesem jährlich stattfindenden Programm werden Institutionen aus der ganzen Welt gewürdigt, die sich als Vorreiter für Veränderungen im Bereich der betriebswirtschaftlichen Bildung einsetzen. Im Jahr 2023 stehen die Bemühungen im Vordergrund, die Business School so zu erneuern, dass sie für alle Beteiligten, einschließlich Studenten, Unternehmen und Gesellschaft, einen Mehrwert schafft. Diese Schulen definieren neue Realitäten für die Zukunft des Lernens, Führens und Verbindens und ebnen den Weg für ein neues Wertversprechen für die betriebswirtschaftliche Bildung.

Die vorgestellten Innovationen sind bahnbrechend in Bezug auf Partnerschaften mit der Industrie und dem Gemeinwesen, definieren den Einfluss der Forschung neu und verbessern die Lernerfahrungen während des gesamten Lebens. Beispiele hierfür sind:

The Future of Business Is Digital , University of South Australia : UniSA Business hat sich mit dem globalen Beratungs- und Technologieunternehmen Accenture zusammengetan, um einen Online-Bachelor of Digital Business zu schaffen, der hochqualifizierte geschäftliche und digitale Fähigkeiten vermittelt und sich auf reale Branchenerfahrungen konzentriert.

, University of : UniSA Business hat sich mit dem globalen Beratungs- und Technologieunternehmen Accenture zusammengetan, um einen Online-Bachelor of Digital Business zu schaffen, der hochqualifizierte geschäftliche und digitale Fähigkeiten vermittelt und sich auf reale Branchenerfahrungen konzentriert. Act for Climate , EMLYON Business School: Durch die Kombination des Verständnisses von Grundlagen des Klimas, der Beschreibung konkreter Klimasituationen und der Ausarbeitung maßgeschneiderter Handlungspläne lehrt dieser Kurs die Studenten, eine Theorie des Klimawandelmanagements in großem Maßstab zu entwickeln.

, EMLYON Business School: Durch die Kombination des Verständnisses von Grundlagen des Klimas, der Beschreibung konkreter Klimasituationen und der Ausarbeitung maßgeschneiderter Handlungspläne lehrt dieser Kurs die Studenten, eine Theorie des Klimawandelmanagements in großem Maßstab zu entwickeln. Center for Innovation and Entrepreneurship (iCenter) , Marshall University : Das Lewis College of Business richtete ein iCenter ein, das Innovationen im gesamten College, auf dem Campus und in der Community anregt, indem es bewährte Innovationsverfahren durch Bildung und Schulung verbreitet.

, : Das richtete ein iCenter ein, das Innovationen im gesamten College, auf dem Campus und in der Community anregt, indem es bewährte Innovationsverfahren durch Bildung und Schulung verbreitet. Developing Research Groups in Business School, Kaunas University of Technology: Die KTU School of Economics and Business hat vier interdisziplinäre Forschungsgruppen entwickelt, um akademische Silos aufzulösen, die Forschungskompetenz der Fakultät zu stärken, den Wissenstransfer zu den Studenten zu fördern und die internationale Anerkennung und die Möglichkeiten für Partnerschaften zu verbessern.

„Die neuen Anforderungen der Stakeholder erfordern neu konzipierte Initiativen im Bereich der betriebswirtschaftlichen Bildung. Die Auswahl der „Innovations That Inspire" für 2023 zeigt neue Wege für Business Schools auf", so Caryn Beck-Dudley, Präsidentin und Geschäftsführerin von AACSB. „Indem sie Innovationen für die gemeinsame Schaffung von Wissen, neue Lernmethoden und einen erweiterten Bildungszugang nutzen, erfüllen Business Schools die Erwartungen des Marktes und steigern den Wert für Unternehmen, Lernende und die Gesellschaft."

In ihrem achten Jahr hat die Initiative „Innovations That Inspire" 214 Business Schools ausgezeichnet, die beispielhaft für zukunftsweisende Ansätze in den Bereichen Bildung, Forschung, gesellschaftliches Engagement, Unternehmertum, Führung sowie Vielfalt und Integration stehen. Die Stuart School of Business des Illinois Institute of Technology unterstützt das Spotlight-Programm „2023 Innovations That Inspire" für Mitglieder.

