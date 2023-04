AACSB met en avant 25 écoles de commerce innovantes de demain

Le huitième programme annuel de mise en avant des membres présente des écoles de commerce qui créent une nouvelle valeur pour les parties prenantes

TAMPA, Floride, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, AACSB International (AACSB), la plus grande alliance d'écoles de commerces au monde, annonce la mise en avant de 25 écoles de commerce dans le cadre de son programme de mise en avant des membres Innovations That Inspire.

Ce programme annuel reconnaît des établissements du monde entier qui constituent des forces de changement dans le paysage de la formation commerciale. En 2023, les faits saillants mettent en avant les efforts déployés pour innover dans les écoles de commerce de manière à accroître la valeur pour toutes les parties prenantes, y compris les étudiants, les entreprises et la société. Ces écoles dessinent de nouvelles réalités pour l'avenir de l'apprentissage, de la direction et de la connexion, ouvrant la voie à une proposition de valeur redynamisée pour l'enseignement commercial.

Les innovations présentées sont pionnières en matière de partenariats avec l'industrie et la communauté, et redéfinissent l'impact de la recherche tout en rehaussant les expériences d'apprentissage tout au long de la vie. En voici quelques exemples :

The Future of Business Is Digital (l'avenir commercial est numérique), Université d'Australie-Méridionale : UniSA Business a uni ses forces à celles d'Accenture, géant mondial du conseil et de la technologie, pour créer une licence en ligne en commerce numérique qui permet d'acquérir des compétences commerciales et numériques de haut niveau et qui met l'accent sur des expériences industrielles concrètes.

Act for Climate (agir pour le climat), EMLYON Business School : En associant la compréhension des principes fondamentaux du climat, la description de situations climatiques concrètes et la conception de plans d'action sur mesure, ce cours apprend aux étudiants à développer la théorie de la gestion du changement climatique à grande échelle.

Center for Innovation and Entrepreneurship (centre pour l'innovation et l'entrepreneuriat, iCenter), Marshall University : Le Lewis College of Business a créé un iCenter qui inspire l'innovation à travers le collège, le campus et la communauté en diffusant les meilleures pratiques en matière d'innovation par le biais de l'éducation et de la formation.

Developing Research Groups in Business School (développer des groupes de recherche en école de commerce), Kaunas University of Technology : La KTU School of Economics and Business a créé quatre groupes de recherche interdisciplinaires afin de supprimer les barrières académiques, de renforcer les compétences des enseignants en matière de recherche, de favoriser le transfert des connaissances aux étudiants et d'accroître la reconnaissance internationale et les possibilités de partenariat.

« Les nouvelles exigences des parties prenantes nécessitent de repenser les initiatives d'enseignement commercial, et les sélections 2023 du programme Innovations That Inspire proposent de nouvelles voies pour les écoles de commerce, a déclaré Caryn Beck-Dudley, PDG d'AACSB. En tirant parti de l'innovation pour la cocréation de connaissances, de nouvelles méthodes d'apprentissage et un meilleur accès à l'éducation, les écoles de commerce répondent aux attentes du marché et augmentent la valeur pour les entreprises, les étudiants et la société. »

Désormais dans sa huitième année, l'initiative Innovations That Inspire a mis en lumière 214 actions d'écoles de commerce qui illustrent des approches prospectives en matière d'enseignement, de recherche, d'engagement communautaire, d'entrepreneuriat, de leadership, de diversité et d'inclusion. La Stuart School of Business de l'Illinois Institute of Technology apporte son soutien au programme de mise en avant des membres de l'initiative 2023 Innovations That Inspire.

Pour plus d'informations et d'exemples, rendez-vous sur aacsb.edu/innovations-that-inspire.

À propos d'AACSB International

Fondée en 1916, AACSB International (AACSB) est la plus grande alliance mondiale d'éducation commerciale, reliant les éducateurs, les apprenants et les entreprises pour créer la prochaine génération de grands leaders. Avec une présence dans plus de 100 pays et territoires, l'AACSB favorise l'engagement, accélère l'innovation et amplifie l'impact dans la formation commerciale. Découvrez comment l'AACSB transforme la formation commerciale pour une meilleure société sur aacsb.edu.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/492010/AACSB_Logo.jpg

SOURCE AACSB International