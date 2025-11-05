ACTO DÉVOILE ACTOVERSE : UN MARCHÉ DE SOLUTIONS PARTENAIRES FAVORISANT L'INNOVATION ET L'EFFICACITÉ DANS L'EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE AU VEEVA COMMERCIAL SUMMIT EUROPE

Lancé avec plus d'une douzaine de partenaires de confiance, ACTOverse rassemble des solutions de contenu, de données et de services qui s'intègrent en toute transparence à la plateforme ACTO.

MADRID, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- ACTO, leader des solutions d'excellence opérationnelle fondées sur l'IA pour les sciences du vivant, partenaire produit de Veeva et membre du programme de partenariat Veeva AI, a annoncé aujourd'hui le lancement d'ACTOverse, un marché numérique qui rassemble un écosystème organisé de solutions partenaires de premier ordre pour étendre et enrichir la plateforme ACTO. Cette annonce a été faite lors du Veeva Commercial Summit Europe.

ACTOverse simplifie la manière dont les sociétés biopharmaceutiques et de dispositifs médicaux découvrent, évaluent et déploient des contenus, des données et des services complémentaires qui améliorent la formation et l'habilitation sur le terrain. Les fournisseurs de solutions ACTOverse sont préalablement vérifiés par ACTO et conçus pour fonctionner de manière transparente avec la plateforme ACTO, pour une mise en œuvre clé en main et un délai de rentabilisation plus rapide.

« ACTOverse marque une étape majeure dans notre mission d'élever l'excellence opérationnelle dans les sciences du vivant en accélérant l'adoption et l'activation de l'innovation et de l'IA », a déclaré Parth Khanna, PDG d'ACTO. « En réunissant les meilleurs fournisseurs de solutions et en collaborant avec eux pour fournir du contenu, des données et des services sur un marché numérique, nous permettons aux clients de déployer plus rapidement de nouvelles capacités en s'affranchissant de longues périodes de contrôle préalable ou d'intégrations complexes. »

Au moment de son lancement, ACTOverse compte plus d'une douzaine de partenaires de confiance, d'autres fournisseurs de solutions étant en cours d'évaluation pour élargir encore le marché, dans trois catégories :

Partenaires de contenu , qui propose des centaines de cours de formation prêts à l'emploi ou personnalisés, ainsi que des documents de référence couvrant les domaines thérapeutiques et la science clinique, afin d'aider les équipes de terrain à se préparer avec rapidité et en toute confiance aux lancements de produits, aux jeux de rôle et à la certification.

, qui propose des centaines de cours de formation prêts à l'emploi ou personnalisés, ainsi que des documents de référence couvrant les domaines thérapeutiques et la science clinique, afin d'aider les équipes de terrain à se préparer avec rapidité et en toute confiance aux lancements de produits, aux jeux de rôle et à la certification. Partenaires de données , qui propose des études de marché, des profils de professionnels de santé et des données sur le parcours des patients qui permettent de personnaliser l'expérience d'apprentissage et de pratique de l'équipe sur le terrain.

, qui propose des études de marché, des profils de professionnels de santé et des données sur le parcours des patients qui permettent de personnaliser l'expérience d'apprentissage et de pratique de l'équipe sur le terrain. Partenaires de service, qui propose une expertise spécialisée dans la planification stratégique, la conception de la formation, la gestion des événements, la localisation et l'accessibilité, aidant ainsi les clients à atteindre l'excellence en matière de préparation commerciale.

ACTOverse a été conçu pour éliminer les frictions et accélérer l'intégration des fournisseurs pour les équipes commerciales et médicales. Chaque partenaire est soigneusement sélectionné, a fait ses preuves dans le secteur et est certifié sur la plateforme ACTO, ce qui garantit la qualité et l'interopérabilité dès le départ. Avec des partenaires répondant aux besoins des sciences du vivant, les organisations peuvent éviter les examens redondants des fournisseurs et commencer à obtenir un impact immédiat.

« ACTOverse permet aux équipes de formation commerciale d'accéder facilement à des contenus d'apprentissage fiables et de grande qualité directement dans ACTO », a déclaré Sharon Lustig, Présidente et Directrice générale du CMR Institute. « Ensemble, nous pouvons aider les équipes à accélérer les lancements, à renforcer la fluidité clinique et à améliorer les performances sur le terrain. »

« Les données sont le carburant de l'adaptation à l'utilisateur », a ajouté Mark Kroes, PDG de Global Data Support. « Grâce à ACTOverse, nous pouvons aider nos clients à exploiter les données du marché, les profils des professionnels de santé et les signaux relatifs au parcours des patients, afin de personnaliser les expériences d'apprentissage sans avoir à se soucier de la lourdeur ou de l'intégration. »

ACTOverse est désormais à la disposition de tous les clients d'ACTO. Pour plus d'informations, visitez le stand d'ACTO dans le Conference Expo Hall du Veeva Commercial Summit à Madrid ou consultez le site www.acto.com/ACTOverse.

À propos d'ACTO

ACTO est une plateforme intelligente d'excellence sur le terrain (IFE, Intelligent Field Excellence) conçue pour les sciences de la vie qui unifie l'intelligence humaine avec l'IA empathique pour aider les équipes commerciales, médicales, d'accès au marché et de marketing à améliorer l'engagement des clients et la performance de la marque. Avec ACTO, les entreprises biopharmaceutiques peuvent s'assurer que les professionnels de terrain sont toujours compétents, confiants et crédibles, en transmettant le bon message aux professionnels de santé, tout en fournissant aux dirigeants et aux responsables de première ligne les informations dont ils ont besoin pour favoriser l'efficacité continue des forces de terrain. En tant que plateforme validée conforme à la norme FDA 21 CFR Part 11 et certifiée SOC 2 Type II, ACTO est le partenaire de confiance pour l'excellence intelligente sur le terrain dans l'industrie des sciences de la vie.

