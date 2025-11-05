ACTO STELLT ACTOVERSE VOR: EIN MARKTPLATZ FÜR PARTNERLÖSUNGEN ZUR FÖRDERUNG VON INNOVATION UND EFFIZIENZ IM BEREICH EXZELLENZ AUF DEM VEEVA COMMERCIAL SUMMIT EUROPE

Mit mehr als einem Dutzend vertrauenswürdigen Partnern vereint ACTOverse Inhalte, Daten und Servicelösungen, die sich nahtlos in die ACTO-Plattform integrieren lassen

MADRID, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- ACTO, ein führender Anbieter von KI-gestützten Spitzenlösungen für die Biowissenschaften, Veeva-Produktpartner und Mitglied des Veeva AI-Partnerprogramms, gab heute die Einführung von ACTOverse bekannt, einem digitalen Marktplatz, der ein kuratiertes Ökosystem erstklassiger Partnerlösungen zusammenführt, um die ACTO-Plattform zu erweitern und zu bereichern. Diese Ankündigung erfolgte auf dem Veeva Commercial Summit in Europa.

ACTO UNVEILS ACTOVERSE: A DIGITAL MARKETPLACE, DRIVING INNOVATION & EFFICIENCY IN FIELD EXCELLENCE --- ACTOverse features trusted partners that extend and enrich the ACTO platform. The partners fall into one of three categories: 1) Content Partners, 2) Data Partners, and 3) Service Partners. Every partner is carefully selected, industry-proven, and certified on the ACTO platform, ensuring quality and interoperability out of the box for turnkey implementation and faster time-to-value. ACTO is an Intelligent Field Excellence (IFE) platform built for life sciences that unifies human intelligence with empathetic AI to help Sales, Medical, Market Access, and Marketing teams improve customer engagement and brand performance.

ACTOverse vereinfacht die Art und Weise, wie Biopharma- und Medizintechnikunternehmen ergänzende Inhalte, Daten und Services entdecken, bewerten und einsetzen, die Schulungen und Qualifizierungen vor Ort verbessern. Die Lösungsanbieter von ACTOverse werden von ACTO vorab geprüft und können nahtlos mit der ACTO-Plattform zusammenarbeiten, um eine schlüsselfertige Implementierung und eine schnellere Wertschöpfung zu gewährleisten.

„ACTOverse stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserer Mission dar, die Spitzenleistung auf dem Gebiet der Biowissenschaften durch die beschleunigte Einführung und Aktivierung von Innovationen und KI zu fördern", erklärte Parth Khanna, Geschäftsführer von ACTO. „Indem wir die besten Lösungsanbieter vereinen und mit ihnen zusammenarbeiten, um Inhalte, Daten und Dienste auf einem digitalen Marktplatz anzubieten, ermöglichen wir es unseren Kunden, neue Funktionen schneller zu implementieren, ohne langwierige Due-Diligence-Prüfungen oder komplexe Integrationen durchführen zu müssen."

Zum Start umfasst ACTOverse mehr als ein Dutzend vertrauenswürdige Partner, weitere Lösungsanbieter werden derzeit geprüft, um den Marktplatz in drei Kategorien weiter auszubauen:

Content-Partner bieten Hunderte von standardisierten und individuellen Schulungskursen und Referenzmaterialien zu therapeutischen Bereichen und klinischer Wissenschaft an, die Außendienstteams dabei unterstützen, sich schnell und sicher auf Produkteinführungen, Rollenspiele und Zertifizierungen vorzubereiten.

bieten Hunderte von standardisierten und individuellen Schulungskursen und Referenzmaterialien zu therapeutischen Bereichen und klinischer Wissenschaft an, die Außendienstteams dabei unterstützen, sich schnell und sicher auf Produkteinführungen, Rollenspiele und Zertifizierungen vorzubereiten. Datenpartner bieten Marktforschung, HCP-Profiling und Daten zur Patientenerfahrung, die Einblicke liefern, um die Lern- und Praxiserfahrungen des Außendienstteams zu personalisieren.

bieten Marktforschung, HCP-Profiling und Daten zur Patientenerfahrung, die Einblicke liefern, um die Lern- und Praxiserfahrungen des Außendienstteams zu personalisieren. Servicepartner bieten spezialisiertes Fachwissen in den Bereichen strategische Planung, Schulungsdesign, Veranstaltungsmanagement, Lokalisierung und Barrierefreiheit und unterstützen Kunden dabei, ihre kommerzielle Reife zu optimieren.

ACTOverse wurde entwickelt, um Reibungsverluste zu beseitigen und die Einbindung von Anbietern für kaufmännische und medizinische Teams zu beschleunigen. Jeder Partner wird sorgfältig ausgewählt, hat sich in der Branche bewährt und ist auf der ACTO-Plattform zertifiziert, wodurch Qualität und Interoperabilität von Anfang an gewährleistet sind. Mit Partnern, die auf die Bedürfnisse der Biowissenschaften ausgerichtet sind, können Unternehmen überflüssige Anbieterprüfungen überspringen und sofort mit der Umsetzung beginnen.

„ACTOverse bietet kommerziellen Lernteams einen einfachen Zugang zu vertrauenswürdigen, hochwertigen Lerninhalten direkt innerhalb von ACTO", erklärte Sharon Lustig, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin des CMR Institute. „Gemeinsam können wir Teams dabei unterstützen, Produkte schneller auf den Markt zu bringen, die klinische Kompetenz zu stärken und die Messlatte für die Leistung vor Ort höher zu legen."

„Daten sind der Motor der Personalisierung", fügte Mark Kroes, Geschäftsführer von Global Data Support, hinzu. „Durch ACTOverse können wir Kunden dabei unterstützen, Marktkenntnisse, HCP-Profile und Signale aus der Patientenerfahrung zu nutzen, um Lernerfahrungen ohne großen Aufwand oder Integrationsprobleme individuell anzupassen."

ACTOverse ist jetzt für alle ACTO-Kunden verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den ACTO-Stand in der Conference Expo Hall auf dem Veeva Commercial Summit in Madrid oder besuchen Siewww.acto.com/ACTOverse.

Besuchen Sie www.acto.com oder folgen Sie ACTO auf LinkedIn für die neuesten Ankündigungen und Nachrichten des Unternehmens.

Informationen zu ACTO

ACTO ist eine Intelligent Field Excellence (IFE)-Plattform, die für die Biowissenschaften entwickelt wurde und menschliche Intelligenz mit einfühlsamer KI verbindet, um Vertriebs-, Medizin-, Marktzugangs- und Marketingteams bei der Verbesserung der Kundenbindung und der Markenleistung zu unterstützen. Mit ACTO können Biopharmaunternehmen sicherstellen, dass ihre Außendienstmitarbeiter bei persönlichen Gesprächen mit Vertretern des Gesundheitswesens stets kompetent, selbstbewusst und glaubwürdig auftreten, und gleichzeitig den Führungskräften und Managern an der Frontlinie den Einblick geben, den sie benötigen, um die Effektivität des Außendienstes kontinuierlich zu steigern. Als validierte Plattform, die mit FDA 21 CFR Part 11 konform und nach SOC 2 Typ II zertifiziert ist, ist ACTO der zuverlässige Partner für intelligente Außendienst-Exzellenz im Bereich der Biowissenschaften.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813462/ACTO_Technologies__Inc__ACTO_UNVEILS_ACTOVERSE__A_PARTNER_SOLUTI.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813461/ACTO_Technologies__Inc__ACTO_UNVEILS_ACTOVERSE__A_PARTNER_SOLUTI.jpg