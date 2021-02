AdaniConneX, nowoczesne centrum danych typu joint venture powołane przez Adani Enterprises i EdgeConneX, znacząco przyczyni się do wzmocnienia cyfrowego potencjału Indii

Współpraca typu joint venture, której celem jest stworzenie 1 GW mocy obliczeniowej w centrach danych w ciągu najbliższej dekady.

AdaniConneX zapewnia pełną gamę rozwiązań w zakresie centrów danych w Indiach, od znaczących ośrodków hiperskalowych do brzegowych hiperlokalnych, wykorzystując do tego celu międzynarodowe doświadczenie EdgeConneX.

JV zapewnia wysokiej jakości zrównoważone rozwiązania dla centrów danych, wykorzystując kompetencje Adani w zakresie kompleksowego zarządzania energią, energią odnawialną i nieruchomościami oraz doświadczenie w obsłudze dużych projektów infrastrukturalnych.

EdgeConneX, czołowy operator centrów danych, dysponujący 50 obiektami na ponad 30 rynkach, będzie służył swoimi kompetencjami w zakresie szybkiego budowania i obsługi centrów danych na całym świecie.

JV skoncentruje się na budowie sieci hiperskalowych centrów danych w Indiach, która rozpocznie się od rynków Chennai , Navi Mumbai, Noida, Vizag i Hyderabad . Prace przygotowawcze i budowlane w tych lokalizacjach już się rozpoczęły.

Adani Enterprises, flagowa spółka Adani Group, jedna z największych indyjskich organizacji infrastrukturalnych, oraz EdgeConneX, wiodący operator centrów danych z 50 obiektami na 30 rynkach na całym świecie, poinformowały dziś o utworzeniu podmiotu joint venture w formule 50:50. Jednostka ta będzie rozwijać i obsługiwać centra danych w całych Indiach, opierając się na doświadczeniach i możliwościach obu partnerów. W odpowiedzi na gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości, niezawodną infrastrukturę IT obie organizacje zobowiązały się do zainwestowania znacznego kapitału w spółkę typu joint venture w ciągu następnej dekady, celem zbudowania najważniejszej indyjskiej platformy ekologicznych centrów danych.

Dodatkowo oprócz pełnowymiarowych centrów danych AdaniConneX stworzy liczne brzegowe centra danych, strategicznie rozmieszczonych na terenie Indii, które zaspokoją zapotrzebowanie na przepustowość w bliższej odległości. Te lokalizacje brzegowe zostały przygotowane i zaplanowane w taki sposób, aby wraz ze stale zwiększającym się zapotrzebowaniem mogły zostać łatwo rozbudowane i stać się pełnowymiarowymi kompleksami centrów danych. Co ważne, ta ogólnoindyjska platforma hiperskalowych i hiperlokalnych centrów danych będzie w dużej mierze zasilana energią odnawialną.

Jako sprawdzony dostawca rozwiązań w zakresie centrów danych dla największych i najbardziej wymagających dostawców usług na świecie, EdgeConneX wzbogaca przedsięwzięcie o szeroką wiedzę na temat centrów danych oraz wiodące w branży rozwiązania technologiczne.

„Dzięki Adani zyskaliśmy wręcz idealnego partnera w Indiach - powiedział Randy Brouckman, prezes EdgeConneX. - Dysponują oni niezbędnymi możliwościami i unikalnym doświadczeniem w Indiach koniecznym do zbudowania strategicznej infrastruktury cyfrowej, która może optymalnie wspierać naszych klientów w całym kraju. Dzięki współpracy z Adani z przyjemnością inwestujemy w gospodarkę cyfrową Indii i zaspokajamy potrzeby naszych klientów w całym regionie".

Korzystając z tego partnerstwa, Adani wykorzysta swoją wiedzę w zakresie zarządzania energią, energią odnawialną i rozwojem nieruchomości, a także doświadczenie w obszarze budowania i kierowania znacznymi projektami infrastrukturalnymi w całych Indiach.

„Jednym z najlepszych przejawów wizji Cyfrowych Indii naszego wybitnego premiera jest szybkość, z jaką cała indyjska społeczność weszła do sieci, a następnie dalszy, wykładniczy wzrost zapotrzebowania na dane - powiedział Gautam Adani, prezes Adani Group. - Indie są aktualnie jedną z największych na świecie populacji abonentów danych i aby zaspokoić zapotrzebowanie na niezawodną infrastrukturę do obsługi chmury, treści, sieci, internetu rzeczy, 5G, SI i wymagań przedsiębiorstw, centra danych są podstawową potrzebą infrastrukturalną kraju. Grupa Adani proponuje unikalne połączenie ekologicznych źródeł energii, doświadczenia w dziedzinie nieruchomości, dostępu do stacji podmorskich głowic okablowania oraz szeregu węzłów w całym kraju, które posłużą jako lokalizacje brzegowe. Poza doświadczeniem EdgeConneX w dziedzinie centrów danych i najnowocześniejszych technologii w tej dziedzinie, jesteśmy mile zaskoczeni elastycznością, jaka jest oferowana w ramach współpracy typu joint venture".

Spółka AdaniConneX JV zamierza skoncentrować się na budowie sieci centrów danych hiperskalowych w Indiach, poczynając od rynków Chennai, Navi Mumbai, Noida, Vizag i Hyderabad. Prace przygotowawcze i budowlane w tych lokalizacjach już się rozpoczęły.

EdgeConneX - EdgeConneX jest dostawcą pełnego zakresu rozwiązań centrów danych na całym świecie, począwszy od hiperlokalnych, poprzez hiperskalowe, aż do realizowanych na zamówienie. Dzięki ścisłej współpracy z kontrahentami zapewnia możliwość wyboru lokalizacji, skali i rodzaju obiektu. Świadcząc usługi w zakresie elastyczności, łączności, bliskości i wartości, EdgeConneX to światowy potentat w zakresie usług centrów danych w dowolnym miejscu i czasie, w dowolnej skali, dla różnorodnych branż, takich jak treści, chmury, sieci, gry, motoryzacja, usługi SaaS, internet rzeczy (IoT), technologie HPC, bezpieczeństwo i inne. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.edgeconnex.com.

Adani Enterprises - Adani Enterprises Limited (AEL) jest flagową spółką Adani Group, jednego z największych indyjskich koncernów wielobranżowych. Przez lata Adani Enterprises koncentrowało się na budowaniu rozwijających się przedsiębiorstw infrastrukturalnych, wnosząc wkład w budowanie społeczeństwa i przekształcając je w oddzielne podmioty notowane na giełdzie. Po sukcesie takich przedsięwzięć - jednorożców jak Adani Transmission, Adani Power, Adani Ports & SEZ, Adani Green Energy oraz niedawno utworzonego Adani Gas, przedsiębiorstwo znacząco przyczyniło się do usamodzielnienia kraju dzięki aktualnemu portfolio solidnych przedsięwzięć. Strategiczne inwestycje biznesowe nowej generacji koncentrują się na takich dziedzinach, jak produkcja ogniw fotowoltaicznych, zarządzanie lotniskami, centra danych i parki technologiczne oraz infrastruktura wodna. Podążanie za tymi zasadami doprowadziło do wypracowania niezwykle wysokich zysków dla akcjonariuszy. Inwestycja o wartości jednej rupii w Adani Enterprises, która była pierwszą ofertą publiczną grupy w 1994 r., przyniosła ponad 800-krotny zwrot. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.adanienterprises.com.

