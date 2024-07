Addverb annonce un partenariat avec PekaKroef aux Pays-Bas

ZOETERMEER, Pays-Bas, 10 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Addverb, leader de renommée mondiale dans le domaine de la robotique et de l'automatisation des entrepôts, est fier d'annoncer son partenariat avec PekaKroef à Odiliapeel aux Pays-Bas. Ce partenariat représente une étape majeure dans l'automatisation des opérations logistiques de PekaKroef en introduisant un entrepôt de palettes entièrement automatisé pour le stockage et la préparation des commandes «goods-to-person» (du produit vers la personne).

Gerard Kroef, Founder and Chairman of the Board

Peka Kroef est une entreprise familiale spécialisée dans les produits de pommes de terre frais et réfrigérés. Depuis 1970, ils repoussent sans cesse les limites de leurs produits et de leurs méthodes de production pour offrir à leurs clients un service encore meilleur, autrement dit des produits encore plus frais, encore plus faciles à préparer et encore plus savoureux.

La technologie d'automatisation de pointe d'Addverb va transformer les opérations logistiques de PekaKroef. Forte d'une densité de stockage de 3,1 palettes/m², cette innovation vise à quadrupler l'efficacité de la préparation des commandes. Cela permettra de rationaliser considérablement les processus d'exécution des commandes sur palettes et d'augmenter la productivité globale, ce qui permettra à PekaKroef de respecter ses engagements en matière de livraison pour ses clients B2B.

La solution intègre des solutions flexibles telles que des navettes à 4 voies pour le déplacement des palettes, des véhicules guidés par rail (RGV) pour un transport des palettes efficace et à grande vitesse, et des postes de travail «goods-to-person» pour optimiser le processus de préparation des commandes, en améliorant la précision et la rapidité. Une connexion sans interruption entre l'usine de production et le système de stockage et de récupération automatisé garantira des opérations fluides et efficaces.

Le PDG de PekaKroef, Edwin Holleman , a mis le partenariat en lumière en déclarant : «Cette solution va révolutionner notre capacité de stockage en maximisant l'efficacité de l'espace, ce qui nous permettra d'élargir notre gamme de produits et d'incorporer de nouveaux segments d'activité sans solution de continuité. Au-delà de l'espace, le système sera économe en énergie, concrétisant ainsi notre engagement en faveur de la durabilité. Ces innovations vont transformer nos flux logistiques et améliorer les performances de l'ensemble de nos opérations.»

Pieter Feenstra, PDG d'Addverb pour la zone EMEA, a déclaré : «Nous sommes ravis de collaborer avec PekaKroef dans le cadre de ce projet de transformation. Nos technologies d'automatisation avancées lui fourniront les outils dont elle a besoin pour poursuivre sa tradition de qualité et de fiabilité tout en s'ouvrant à l'avenir de la logistique.»

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.addverb.com

Fondée en 2016, Addverb propose des solutions d'automatisation fixes et flexibles basées sur l'IA, qui permettent à ses clients d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité, de fiabilité et de revenus. Ses solutions et logiciels pilotés par l'IA sont spécifiquement conçus pour servir les secteurs du commerce électronique, de la distribution en entrepôt et de la fabrication à l'échelle mondiale. Addverb's dispose de plusieurs bureaux et clients en Europe, avec un siège social situé aux Pays-Bas et des succursales dans toute l'Europe.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2455596/Gerard_Kroef.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2399931/Addverb_Logo.jpg