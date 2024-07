Addverb rozpoczyna współpracę z PekaKroef w Holandii

ZOETERMEER, Holandia, 10 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Addverb, cieszący się światową renomą lider w dziedzinie robotyki i automatyzacji magazynów, z dumą informuje o nawiązaniu współpracy z PekaKroef w Odiliapeel w Holandii. Partnerstwo to stanowi zasadniczy krok w automatyzacji operacji logistycznych PekaKroef poprzez wprowadzenie w pełni zautomatyzowanego magazynu palet do przechowywania i kompletacji zamówień opartej na przekazywaniu towarów do pracowników (ang. goods-to-person).

Gerard Kroef, Founder and Chairman of the Board

Peka Kroef to rodzinna firma oferująca świeże, schłodzone produkty ziemniaczane. Od 1970 roku nieustannie przesuwa granice jakości swoich produktów i metod produkcji, aby zapewnić klientom jeszcze lepszą obsługę, co przekłada się na jeszcze świeższe, jeszcze prostsze i jeszcze smaczniejsze wyroby.

Najnowocześniejsza technologia automatyzacji Addverb ma za zadanie przekształcić operacje logistyczne PekaKroef. Dzięki zwiększeniu zagęszczenia magazynowania na poziomie 3,1 palet/m sześc., innowacja ta ma na celu czterokrotne zwiększenie wydajności kompletacji. Takie rozwiązanie pozwala znacznie usprawnić procesy realizacji zamówień paletowych i zwiększyć ogólną produktywność, co umożliwi PekaKroef realizację zobowiązań w zakresie dostaw dla klientów B2B.

System obejmuje elastyczne narzędzia, takie jak czterokierunkowe wózki paletowe do przemieszczania palet, pojazdy szynowe (RGV) zapewniające sprawny i szybki transport palet oraz stacje robocze przekazujące towary do pracowników, które optymalizują proces kompletacji, zwiększając dokładność i szybkość. Nieprzerwane połączenie między zakładem produkcyjnym a zautomatyzowanym systemem magazynowania i wyszukiwania gwarantuje sprawne i wydajne działanie.

Dyrektor generalny PekaKroef Edwin Holleman podsumował nawiązanie współpracy: „To rozwiązanie zrewolucjonizuje naszą zdolność magazynową poprzez maksymalizację wydajności przestrzeni, umożliwiając tym samym poszerzenie asortymentu produktów i płynne wdrożenie nowych segmentów biznesowych. Oprócz oszczędności przestrzeni system będzie energooszczędny, odzwierciedlając nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Wprowadzone innowacje zmienią logistykę i podniosą wydajność całej prowadzonej przez nas działalności".

Pieter Feenstra, dyrektor generalny Addverb na region EMEA, powiedział: „Z przyjemnością podjęliśmy współpracę z PekaKroef w ramach tego przełomowego projektu. Nasze zaawansowane technologie automatyzacji pozwolą firmie PekaKroef korzystać z narzędzi umożliwiających kontynuację tradycji jakości i niezawodności przy jednoczesnym uwzględnieniu przyszłości logistyki".

Założona w 2016 roku spółka Addverb specjalizuje się w stałych i elastycznych rozwiązaniach automatyzacji opartych na sztucznej inteligencji, umożliwiając klientom osiągnięcie nowych poziomów wydajności, niezawodności i przychodów. Systemy i oprogramowanie spółki oparte na sztucznej inteligencji zostały zaprojektowane specjalnie do obsługi międzynarodowych sektorów handlu elektronicznego, dystrybucji magazynowej i produkcji. Addverb zarządza wieloma biurami i lokalizacjami klientów w Europie, z siedzibą główną w Holandii i oddziałami w całej Europie.

