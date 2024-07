Addverb kündigt Partnerschaft mit PekaKroef in den Niederlanden an

ZOETERMEER, Niederlande, 10. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Addverb, ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Robotik und Lagerautomatisierung, gibt mit Stolz seine Partnerschaft mit PekaKroef in Odiliapeel in den Niederlanden bekannt. Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Schritt in der Automatisierung der logistischen Abläufe bei PekaKroef dar, indem ein vollautomatisches Palettenlager für die Lagerung und die Ware-zur-Person-Kommissionierung eingeführt wird.

Gerard Kroef, Founder and Chairman of the Board

Peka Kroef ist ein Familienunternehmen, das sich auf frische, gekühlte Kartoffelprodukte spezialisiert hat. Seit 1970 hat es seine Produkte und Produktionsmethoden kontinuierlich weiterentwickelt, um seinen Kunden einen noch besseren Service zu bieten und ihnen noch frischere, noch leichtere und noch schmackhaftere Produkte.

Die hochmoderne Automatisierungstechnologie von Addverb wird die Logistikabläufe von PekaKroef verändern. Mit einer Lagerdichte von 3,1 Paletten/m² zielt diese Innovation auf eine Vervierfachung der Kommissioniereffizienz ab. Dadurch werden die Prozesse zur Erfüllung von Palettenbestellungen erheblich rationalisiert und die Gesamtproduktivität gesteigert, so dass PekaKroef seine Lieferverpflichtungen gegenüber seinen B2B-Kunden erfüllen kann.

Die Lösung umfasst flexible Lösungen wie 4-Wege-Paletten-Shuttles für den Palettentransport, schienengeführte Fahrzeuge (Rail Guided Vehicles, RGVs) für den effizienten Hochgeschwindigkeitstransport von Paletten und Ware-zur-Person-Arbeitsplätze zur Optimierung des Kommissionierprozesses und zur Verbesserung von Genauigkeit und Geschwindigkeit. Eine nahtlose Verbindung zwischen der Produktionsfabrik und dem automatischen Regalbediengerät sorgt für einen reibungslosen und effizienten Betrieb.

Der Geschäftsführer von PekaKroef, Edwin Holleman, betonte die Partnerschaft und erklärte: „Diese Lösung wird unsere Lagerkapazität durch die Maximierung der Raumeffizienz revolutionieren, sodass wir unsere Produktpalette erweitern und neue Geschäftsbereiche nahtlos integrieren können. Das System ist nicht nur platzsparend, sondern auch energieeffizient und verkörpert unser Engagement für Nachhaltigkeit. Diese Innovationen werden unseren Logistikfluss verändern und die Leistung unseres gesamten Betriebs steigern."

Pieter Feenstra, Geschäftsführer für EMEA von Addverb, sagte: „Wir sind begeistert, mit PekaKroef in diesem transformativen Projekt zusammenzuarbeiten. Unsere fortschrittlichen Automatisierungstechnologien geben ihnen die Werkzeuge an die Hand, die sie brauchen, um ihr Erbe an Qualität und Zuverlässigkeit fortzusetzen und gleichzeitig die Zukunft der Logistik zu gestalten."

Weitere Informationen finden Sie unter www.addverb.com

Addverb wurde 2016 gegründet und bietet KI-fähige feste und flexible Automatisierungslösungen an, mit denen Kunden ein neues Maß an Effizienz, Zuverlässigkeit und Umsatz erzielen können. Unsere KI-gesteuerten Lösungen und Software sind speziell für den globalen E-Commerce, den Lagervertrieb und die Fertigungsindustrie konzipiert. Addverb's unterhält mehrere Büros und Kundenstandorte in Europa, mit Hauptsitz in den Niederlanden und Niederlassungen in ganz Europa.

