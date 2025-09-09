ADGM ist die größte IFC in der MENA-Region mit 11 128 aktiven Lizenzen zum Ende des ersten Halbjahres 2025

ABU DHABI, VAE, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- ADGM, das internationale Finanzzentrum (IFC) von Abu Dhabi, hat seine Position als größtes und am schnellsten wachsendes Finanzzentrum der Region in der ersten Hälfte des Jahres 2025 mit mehr als 11 000 aktiven Lizenzen und einem Anstieg der verwalteten Vermögenswerte um 42 % gefestigt.

Gemessen an der Marktkapitalisierung ihrer registrierten und börsennotierten Unternehmen ist ADGM die größte IFC der Region. Dies unterstreicht die Bemühungen des Zentrums, den Beitrag des Finanzsektors zur nicht-ölbasierten Wirtschaft Abu Dhabis zu stärken, die im ersten Quartal 2025 um 9,1 % wuchs.

Das erste Halbjahr war auch geprägt von transformativen Geschäften sowie Partnerschaften zwischen einigen der einflussreichsten Institutionen Abu Dhabis und Unternehmen mit Sitz im ADGM, was die Rolle des Zentrums beim Ermöglichen von Investitionen globaler Unternehmen und dem Aufbau strategischer lokaler sowie regionaler Partnerschaften unterstreicht.

Zur anhaltend starken Leistung des Zentrums erklärte S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender von ADGM: „Während wir uns dem zehnten Jahr unseres Bestehens nähern, spiegelt sich der anhaltende Einsatz von ADGM für Spitzenleistungen nicht nur in den Wachstumszahlen, sondern auch in dem steigenden weltweiten Vertrauen in die Rolle Abu Dhabis als Finanzzentrum und ‚Hauptstadt des Kapitals' wider. Rekordzahlen können nur durch die Tiefe unserer globalen, regionalen und lokalen strategischen Partnerschaften sowie die Klarheit unserer Vision erreicht werden."

Die Gesamtzahl der operativen Einheiten innerhalb des ADGM, die Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen repräsentiert, ist im ersten Halbjahr auf 2972 gestiegen, was einen Zuwachs von 42 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Dazu gehören 308 Finanzunternehmen und 2664 Nicht-Finanzunternehmen.

ADGM registrierte 1869 neue Lizenzen, die höchste Anzahl von Lizenzen, die in einem Halbjahr seit Bestehen von ADGM erteilt wurden. Dies entspricht einem Anstieg der neuen Lizenzen um 47 % im Vergleich zum Vorjahr und erhöht die Gesamtzahl der aktiven Lizenzen in der ADGM auf 11 128.

Die Regulierungsbehörde für Finanzdienstleistungen erteilte insgesamt 52 Grundsatzgenehmigungen (IPAs) für Finanzdienstleistungsunternehmen, ein Anstieg um 27 % gegenüber dem Vorjahr, während 45 neue Finanzdienstleistungsgenehmigungen (FSPs) erteilt wurden, ein Anstieg um 45 %.

Die starke globale und regionale Präsenz von Top-Firmen weltweit umfasst Kimmeridge, Fortress, Circle, Oryx Global Partners, GMB Limited, Partners Group, Carta, Bitcoin Suisse, Tradition, Bitgrit, Harrison Street, Stacks Asia DLT Foundation, Hidden Roads, Polen Capital, Arcapita, Seviora, Aquila Group, Skadden, PATRIZIA, NewVest, Investindustrial und Digital Climate Middle East (DCME).

Ende Juni 2025 erreichte die Zahl der registrierten, in ADGM ansässigen Fonds- und Vermögensverwalter 154, während die Gesamtzahl der Fonds auf 209 anstieg.

Die Fortress Investment Group eröffnete ein Büro in ADGM und ging eine globale Kredit- und Immobilien-Ko-Investitionspartnerschaft in Höhe von 1 Mrd. USD mit Mubadala ein.

Der in den USA ansässige Vermögensverwalter Kimmeridge eröffnete sein ADGM und unterzeichnete eine Absichtserklärung mit Mubadala Energy zur gemeinsamen Entwicklung von Erdgas- sowie LNG-Projekten, wodurch ein transatlantischer Energiekorridor durch ADGM geschaffen wird.

IHC, BlackRock und das in ADGM ansässige Unternehmen Lunate haben von ADGM aus eine auf KI basierende Rückversicherungsplattform mit einem Volumen von über 1 Mrd. USD auf den Markt gebracht. Mit dem Ziel, mehr als 10 Milliarden USD an Verbindlichkeiten zu verwalten, positioniert sich ADGM als Kern für KI-gesteuerte globale Finanzlösungen.

Mubadala und Alpha Dhabi haben ihr ADGM-basiertes Joint Venture für Privatkredite auf 2,5 Mrd. USD aufgestockt.

Gemessen an der Marktkapitalisierung seiner registrierten Unternehmen ist ADGM heute das größte internationale Finanzzentrum der Region. Der Gesamtwert der an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) notierten Unternehmen mit Sitz in ADGM hat bis Ende des ersten Halbjahres 2025 die Marke von 500 Mrd. AED überschritten.

ADGM-Vertreter nahmen an der Konferenz CityWeek 2025 in London teil, wo sie sich mit führenden Vertretern des globalen Finanzsektors über die Zusammenarbeit bei der Regulierung, nachhaltige Finanzen, laufende Initiativen im Bereich der künstlichen Intelligenz sowie Innovationen auf den Kapitalmärkten austauschten.

Darüber hinaus nahm ADGM mit einer umfangreichen Delegation aus Abu Dhabi teil, die im Rahmen einer Reihe von Roadshows nach China und Japan reiste, um die Vorteile einer Ansiedlung in Abu Dhabi hervorzuheben und den Austausch mit führenden Institutionen aus den Bereichen Private Banking, Vermögensverwaltung sowie Family Offices zu fördern.

Die steigende Zahl der von ADGM ausgestellten Arbeitsgenehmigungen führte dazu, dass die Zahl der Beschäftigten auf Al Maryah Island und Al Reem Island zum Ende des ersten Halbjahres 2025 auf 35 964 stieg.

Die Finanzdienstleistungsbehörde hat vier neue MoUs mit Regulierungsbehörden in Aserbaidschan, Bhutan, Hongkong und Schweden abgeschlossen sowie neue Leitlinien zur Einhaltung von Sanktionen, zur Verhinderung von Cyberkriminalität und zur Cybersicherheit veröffentlicht. Zusätzlich wurden im ersten Halbjahr 2025 wichtige gesetzliche Verbesserungen eingeführt, um die ADGM-Rahmenbedingungen an die internationalen Best Practices in Bezug auf Cyberrisiken, die Basler Grundprinzipien sowie die Berichterstattung über die Fondsregelung anzupassen.

ADGMs Registrierungsbehörde (RA) führte mehrere wichtige Verbesserungen ein, wie z. B. die Einführung von AccessRP, einem digitalen Tool zur Vereinfachung der Überprüfung von Eigentumsrechten, und die Einführung der Vorschriften für kommerzielle Genehmigungen (Commercial Permits Regulations), die eine größere betriebliche Flexibilität für Nicht-Finanzunternehmen bieten. Im Einklang mit der ADGM-Agenda zur Erleichterung der Geschäftsabwicklung hat die RA auch die aktualisierte und reduzierte Gebührenordnung eingeführt, die den Markteintritt weiter vereinfacht und die Kosten senkt.

Die RA unterzeichnete ein strategisches MoU mit dem Astana International Financial Centre (AIFC) zur Förderung der Zusammenarbeit und gegenseitigen Anerkennung von Operating Digital Platforms (ODPs).

Die Aufsichtstätigkeit hat sich deutlich vergrößert: Die VA führte 223 % mehr Aufsichtsprüfungen durch im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 und unterstrich damit ihren Einsatz für die Aufrechterhaltung hoher Governance-Standards.

Die International Bar Association (IBA) kündigte an, dass die ADGM Courts im Januar 2026 den ersten IBA Arbitration Day in Abu Dhabi ausrichten werden und ADGM als Veranstaltungsort für die Zusammenkunft renommierter Schieds-, Rechts- und Branchenexperten aus der ganzen Welt wählen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg