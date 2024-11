ADNOC Gas affiche de solides résultats au troisième trimestre ; le conseil d'administration approuve la mise à jour de la stratégie

Une bénéfice net trimestriel de 1,24 milliard de dollars au troisième trimestre, en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes du marché.

Un chiffre d'affaires de 6,28 milliards de dollars, dépassant les 6 milliards de dollars pour le quatrième trimestre consécutif.

Les résultats du troisième trimestre coïncident avec l'approbation par le conseil d'administration d'ADNOC Gas d'une stratégie de croissance actualisée.

La stratégie actualisée vise une croissance de l'EBITDA de plus de 40 % d'ici à 2029 et prévoit des dépenses d'investissement de 15 milliards de dollars.

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plc et ses filiales (dénommées ensemble « ADNOC Gas » ou l'« entreprise ») (symbole ADX : ADNOCGAS) (ISIN : AEE01195A234), société intégrée de traitement du gaz de classe mondiale, a annoncé aujourd'hui de solides bénéfices pour le troisième trimestre 2024, le revenu net ayant augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 1,24 milliard de dollars, dépassant le consensus de Bloomberg pour le trimestre.

L'annonce des résultats de l'entreprise au troisième trimestre coïncide avec l'approbation par le conseil d'administration d'ADNOC Gas d'une stratégie de croissance actualisée, qui vise une augmentation de l'EBITDA de plus de 40 % d'ici à 2029 et fixe des dépenses d'investissement (CAPEX) atteignant 15 milliards de dollars pour la période 2025-2029.

Ahmed Alebri, directeur général d'ADNOC Gas, a déclaré : « Nos résultats du troisième trimestre témoignent de nos solides performances, tandis que notre stratégie actualisée contribue à la pérennité de notre entreprise, visant une croissance de l'EBITDA de plus de 40 % d'ici à 2029. Nous sommes résolus à offrir une valeur exceptionnelle à nos actionnaires grâce à nos plans de croissance ambitieux et à une augmentation annuelle du dividende de 5 %.

En faisant avancer nos projets et en optimisant nos actifs existants, nous continuerons à soutenir la diversification industrielle des Émirats arabes unis tout en fournissant davantage de gaz à nos clients nationaux grâce à l'expansion de notre infrastructure. »

« En outre, grâce à nos initiatives de décarbonisation, nous contribuerons à répondre à la demande mondiale croissante de gaz naturel à faible teneur en carbone, ce qui positionnera ADNOC Gas en tant que leader de l'industrie gazière mondiale durable », a ajouté M. Alebri.

Résultats du troisième trimestre

Les recettes d'ADNOC Gas pour le troisième trimestre ont atteint 6,281 milliards de dollars, en hausse de 8 % par rapport à l'année précédente, dépassant les 6 milliards de dollars pour le quatrième trimestre consécutif. Les résultats sont dus à l'augmentation des volumes de vente et à l'amélioration de l'environnement des prix des liquides exportés. L'EBITDA a augmenté de 18 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,205 milliards de dollars, ce qui a permis de maintenir une marge d'EBITDA de 35 %. Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 1,184 milliard de dollars.

Au cours des neuf premiers mois de 2024, le revenu net a augmenté de 18 % en glissement annuel pour atteindre 3,62 milliards de dollars. Cette évolution s'explique par l'augmentation de 6,5 % des volumes de liquides exportés et de GNL, par la hausse de 4,5 % en glissement annuel du gaz vendu et par la croissance de 3,5 % du gaz au niveau national. Les résultats des neuf premiers mois ont encore été améliorés par la hausse des prix du GPL et du GNL. L'EBITDA pour les neuf premiers mois de l'année s'élève ainsi à 6,37 milliards de dollars, soit une augmentation de 18 % par rapport à l'année précédente.

Mise à jour de la stratégie

Aux Émirats arabes unis, la croissance annuelle de la demande de gaz jusqu'en 2030 devrait être de 6 %, contre 2 % prévus au moment de l'introduction en bourse. Cette forte augmentation de la demande sera tirée par l'augmentation de l'activité économique, la croissance démographique et l'expansion industrielle, soutenue par les centres de données d'IA et l'industrie alimentaire.

Pour participer à cette nouvelle croissance de la demande, ADNOC Gas prévoit d'augmenter ses investissements de 13 à 15 milliards de dollars (2025-2029), ce qui permettra d'accroître l'EBITDA de plus de 40 % d'ici à 2029.

Tous les projets d'ADNOC Gas sont soumis à une discipline rigoureuse en matière de capital, ce qui a entraîné le transfert du projet de réseau de gazoducs ESTIDAMA et le financement du projet de récupération du CO2 Habshan au groupe ADNOC. Les deux projets continueront d'être gérés et exploités par ADNOC Gas. Entre-temps, le projet LNG 2.0, c'est-à-dire les travaux de rajeunissement et d'extension de l'île de Das, a été annulé.

Jusqu'en 2029, ADNOC Gas se concentrera sur le développement et la livraison de trois grands projets en cours de construction (après la décision finale d'investissement). Il s'agit du projet MERAM (Maximization of Ethane Recovery and Monetization), qui permettra de produire jusqu'à 3,4 millions de tonnes d'éthane et de LGN par an, du projet IGD-E2, qui aura une capacité de traitement du gaz de 370 millions de pieds cubes standard par jour, et de Ruwais LNG, qui aura la capacité de produire jusqu'à 9,6 millions de tonnes de GNL par an.

La stratégie de croissance actualisée fait également progresser la conception et l'étude conceptuelle de projets à grande échelle avant la décision finale d'investissement pour permettre une augmentation significative des capacités de traitement du gaz de l'entreprise à mesure qu'ADNOC accroît sa capacité de production en amont, ainsi que le projet Bab Gas Cap, qui devraient être achevés après 2029.

Millions de dollars T3 2023 T2 2024 T3 2024 Glissement annuel, % Glissement trimestriel, %







T3 2024 par rapport au T3 2023 T3 2024 par rapport au T2 2024 Chiffre d'affaires 5 807 6 076 6 281 8 % 3 % COGS -3 466 -3 480 -3 581 3 % 3 % Dépenses d'exploitation -479 -510 -495 3 % -3 % EBITDA 1 863 2 086 2 205 18 % 6 % Revenu net 1 116 1 190 1 243 11 % 4 % Marge EBITDA 32 % 34 % 35 % 303 bps 77 bps Marge bénéficiaire nette 19 % 20 % 20 % 59 bps 21 bps Flux de trésorerie disponible 1 308 1 002 1 184 -9 % 18 %

Lien vers le microsite de la stratégie

À propos d'ADNOC Gas

*ADNOC Gas qui désigne ADNOC Gas Plc et ses filiales (ADX : ADNOCGAS), cotée à l'ADX (symbole ADX : « ADNOCGAS » / ISIN : « AEE01195A234 »), est une société intégrée de traitement du gaz à grande échelle de classe mondiale. Nous sommes présents tout au long de la chaîne de valeur du gaz, depuis la réception de la matière première d'ADNOC (par le biais de grandes opérations de longue durée pour le traitement et le fractionnement du gaz) jusqu'à la vente de produits aux clients nationaux et internationaux. ADNOC Gas couvre environ 60 % des besoins en gaz des Émirats arabes unis et approvisionne des clients finaux dans plus de vingt pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.adnocgas.ae

Pour toute question concernant les investisseurs, veuillez contacter

Christian Audi

Vice-président, Relations avec les investisseurs

+971 (2) 6037366

[email protected]

Pour les relations avec la médias, veuillez contacter

Colin Joyce

Vice-président, Communication d'entreprise

+971 (2) 6037444

[email protected]

