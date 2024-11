ADNOC Gas erzielt starke Ergebnisse in Q3 - Board genehmigt Strategie-Update

Nettogewinn von 1,24 Mrd. US-Dollar im dritten Quartal – ein Plus von 11 % im Jahresvergleich übertrifft die Markterwartungen

Umsatzerlös von 6,28 Mrd. US-Dollar übersteigt 6-Milliarden-Dollar-Marke im vierten Quartal in Folge

Q3-Ergebnisse werden zeitgleich mit der Zustimmung des Boards von ADNOC Gas zu einer aktualisierten Wachstumsstrategie veröffentlicht

Aktualisierte Strategie peilt EBITDA-Wachstum von über 40 % bis 2029 an und umfasst Investitionen in Höhe von 15 Mrd. US-Dollar

ABU DHABI, VAE, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plc und seine Tochtergesellschaften (zusammen als „ADNOC Gas" oder „Unternehmen" bezeichnet) (ADX-Symbol: ADNOCGAS) (ISIN: AEE01195A234), ein integriertes Gasverarbeitungsunternehmen von Weltrang, meldete heute ein starkes Ergebnis für das dritte Quartal 2024. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 11 % auf 1,24 Mrd. US-Dollar und übertraf damit den Bloomberg-Konsens für das Quartal.

Die Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Quartals fällt mit der Genehmigung einer aktualisierten Wachstumsstrategie durch den Vorstand von ADNOC Gas zusammen, die eine Steigerung des EBITDA um mehr als 40 % bis 2029 anvisiert und Investitionsausgaben (CAPEX) von bis zu 15 Mrd. US-Dollar für den Zeitraum 2025 bis 2029 plant.

Dr. Ahmed Alebri, Chief Executive Officer von ADNOC Gas, kommentiert: „Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal sind ein Beweis für unsere robuste Leistung, während unsere aktualisierte Strategie unser Geschäft zukunftssicher macht und ein EBITDA-Wachstum von über 40 % bis 2029 anstrebt. Mit unseren ehrgeizigen Wachstumsplänen und einer erwarteten jährlichen Dividendenerhöhung von 5 % wollen wir für unsere Aktionäre einen außergewöhnlichen Mehrwert schaffen.

Indem wir unsere Projekte vorantreiben und unsere bestehenden Anlagen optimieren, werden wir weiterhin die industrielle Diversifizierung der VAE unterstützen und gleichzeitig über unsere wachsende Infrastruktur mehr Gas an unsere heimischen Kunden liefern."

„Darüber hinaus werden wir durch unsere Dekarbonisierungsinitiativen dazu beitragen, die steigende globale Nachfrage nach kohlenstoffärmerem Erdgas zu befriedigen und ADNOC Gas als führendes Unternehmen in der nachhaltigen globalen Gasindustrie zu positionieren", fügt Dr. Alebri an.

Geschäftszahlen für Q3

Der Umsatz von ADNOC Gas stieg im dritten Quartal auf 6,281 Mrd. US-Dollar – ein Plus von 8 % gegenüber dem Vorjahr – und übertraf damit im vierten Quartal in Folge die Marke von 6 Mrd. US-Dollar. Die Ergebnisse sind auf höhere Absatzmengen und ein verbessertes Preisumfeld für exportgehandelte Flüssigkeiten zurückzuführen. Das EBITDA stieg im Jahresvergleich um 18 % auf 2,205 Mrd. US-Dollar, was einer weiterhin robusten EBITDA-Marge von 35 % entspricht. Der freie Cashflow betrug 1,184 Mrd. US-Dollar.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 stieg der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr um 18 % auf 3,62 Mrd. US-Dollar. Zurückzuführen ist dies auf einen Anstieg des Volumens der exportierten Flüssiggase und LNG um 6,5 %, einen Anstieg des Gasabsatzes um 4,5 % im Jahresvergleich und ein Wachstum des inländischen Gasabsatzes um 3,5 %. Die Neunmonatsergebnisse wurden durch vorteilhaftere LPG- und LNG-Preise weiter verbessert. In den ersten neun Monaten des Jahres führte dies zu einem EBITDA von 6,37 Mrd. US-Dollar – ein Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahr.

Strategie-Update

Bis 2030 wird für die VAE mit einem jährlichen Wachstum der Gasnachfrage von 6 % gerechnet. Zum Zeitpunkt des Börsengangs wurden hingegen nur 2 % erwartet. Dieser deutliche Anstieg der Nachfrage wird von einer verstärkten wirtschaftlichen Aktivität, Bevölkerungswachstum und industrieller Expansion vorangetrieben, gestützt durch KI-Rechenzentren und die Lebensmittelindustrie.

Um von diesem neuen Nachfragewachstum profitieren zu können, plant ADNOC Gas eine Erhöhung der Investitionsausgaben von 13 auf 15 Mrd. US-Dollar (2025 bis 2029), was bis 2029 zu einem Wachstum des EBITDA von mehr als 40 % führen wird.

Alle Projekte von ADNOC Gas unterliegen einer strengen Kapitaldisziplin. Dies hat dazu geführt, dass das ESTIDAMA-Pipelinenetzprojekt und die Finanzierung des Habshan-CO2-Rückgewinnungsprojekts auf die ADNOC Group übertragen wurden. Beide Projekte werden weiterhin von ADNOC Gas verwaltet und betrieben. In der Zwischenzeit wurde das Projekt LNG 2.0 gestrichen, das Verjüngungs- und Erweiterungsarbeiten für Das Island vorsah.

Das Hauptaugenmerk von ADNOC Gas wird sich bis 2029 auf die Entwicklung und Umsetzung von drei im Bau befindlichen Großprojekten (nach der endgültigen Investitionsentscheidung (FID)) richten. Dabei handelt es sich um das MERAM-Projekt (Maximization of Ethane Recovery and Monetization) mit einer geplanten Produktionskapazität von bis zu 3,4 Mio. Tonnen Ethan und NGL pro Jahr (mtpa), das IGD-E2-Projekt mit einer geplanten Gasverarbeitungskapazität von 370 Mio. Standardkubikfuß pro Tag (mscfd) und Ruwais LNG mit einer geplanten Produktionskapazität von bis zu 9,6 mtpa LNG.

Zudem sieht die aktualisierte Wachstumsstrategie die Weiterentwicklung der Entwurfs- und Konzeptstudie für groß angelegte Projekte vor, für die noch keine endgültige Investitionsentscheidung besteht, um eine deutliche Steigerung der Gasverarbeitungskapazitäten des Unternehmens zu ermöglichen, während ADNOC seine vorgelagerte Produktionskapazität erweitert. Dies gilt auch für das Bab-Gas-Cap-Projekt, das voraussichtlich nach 2029 abgeschlossen sein wird.

Beträge in Millionen US-Dollar Q3 23 Q2 24 Q3 24 YoY % QoQ %







Q3 24 vs. Q3 23 Q3 24 vs. Q2 24 Umsatzerlös 5.807 6.076 6.281 8 % 3 % COGS -3.466 -3.480 -3.581 3 % 3 % Opex -479 -510 -495 3 % -3 % EBITDA 1.863 2.086 2.205 18 % 6 % Nettogewinn 1.116 1.190 1.243 11 % 4 % EBITDA-Marge 32 % 34 % 35 % 303 BP 77 BP Nettogewinnmarge 19 % 20 % 20 % 59 BP 21 BP Freier Cashflow 1.308 1.002 1.184 -9 % 18 %

Informationen zu ADNOC Gas

*ADNOC Gas, zu dem ADNOC Gas Plc und dessen Tochtergesellschaften (ADX: ADNOCGAS) gehören, die an der ADX (ADX-Symbol: „ADNOCGAS" / ISIN: „AEE01195A234") notiert sind, ist ein weltweit führendes, integriertes Gasverarbeitungsunternehmen. Wir sind in der gesamten Gaswertschöpfungskette tätig, von der Übernahme der Rohstoffe von ADNOC (über umfangreiche, langlebige Anlagen zur Gasverarbeitung und -fraktionierung) bis hin zum Verkauf von Produkten an in- und ausländische Kunden. ADNOC Gas deckt etwa 60 % des Gasbedarfs der VAE und beliefert Endkunden in über zwanzig Ländern. Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.adnocgas.ae

