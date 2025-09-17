Adyen, socio de LVMH, redefine los pagos en el sector global del lujo

PARÍS, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Adyen, la plataforma global de tecnología financiera para empresas líderes, apoya a LVMH, líder mundial en artículos de lujo, en una importante iniciativa internacional: la unificación de los sistemas de pago en todas sus Maisons.

Las soluciones de Adyen están presentes en casi 50 Maisons1 del grupo en todo el mundo, y abarcan productos de moda y artículos de cuero, hospitalidad excepcional, relojes y joyas, belleza y grandes almacenes.

Como parte de una estrategia para fortalecer sinergias, LVMH impulsa la adopción de las mejores prácticas en todas sus Maisons. El objetivo es aprovechar las iniciativas más efectivas del grupo y expandirlas, preservando al mismo tiempo la identidad única y los estándares de excelencia de cada Maison.

Fue con este espíritu que LVMH seleccionó a Adyen como su socio de pagos global en 2020, con el objetivo de unificar las infraestructuras de pago en tienda y en línea y brindar una experiencia de cliente fluida y de alto nivel.

La puesta en marcha de las soluciones de Adyen ha generado beneficios concretos desde las primeras fases de implantación, entre los que se incluyen:

Una experiencia prémium y sin fricciones en tienda, especialmente con terminales móviles y tecnología Tap to Pay.

Una reducción significativa en la entrada manual, ahorrando tiempo y minimizando errores.

Automatización de los procesos de conciliación y de cierre del día.

Un enfoque unificado para los pagos con un único socio que cubre todos los canales, geografías y métodos, mediante una integración armonizada.

Con más de 1.000 tiendas desplegadas en todo el mundo en Europa, APAC, América y más, el éxito del proyecto también depende de un apoyo personalizado, boutique por boutique.

"Este proyecto forma parte de nuestra ambición más amplia de ofrecer una experiencia de cliente impecable, que refleje la calidad de nuestros productos y la artesanía de nuestras Maisons", afirmó Arnaud Bodzon, director de Pagos del Grupo LVMH. "Esto aplica no solo a los clientes finales, sino también a los asesores de ventas que utilizan las soluciones. Ahora pueden centrarse plenamente en su función principal: asesorar y apoyar a nuestros clientes, sin tener que preocuparse por el procesamiento de pagos".

"Nuestra colaboración con LVMH refleja una visión compartida: crear experiencias significativas y sencillas para los clientes en el mundo del comercio minorista de alta gama", comentó Ethan Tandowsky, director financiero de Adyen. "Además de facilitar los pagos, trabajamos juntos para optimizar cada punto de contacto en las Maisons de LVMH y garantizar que los compradores tengan una experiencia a la altura de los artículos de lujo que compran. Estoy deseando ver lo que podemos lograr junto con LVMH en este nuevo capítulo".

"El apoyo directo es un factor clave para el éxito en la gestión de proyectos de integración en un grupo como LVMH. La experiencia de Adyen les ha permitido satisfacer y adaptarse a nuestras necesidades específicas", añadió Arnaud Bodzon.

La unificación continúa expandiéndose a más Maisons, fortaleciendo una ambición compartida: ofrecer una experiencia de pago elegante, eficiente y verdaderamente global.

1_ Maisons_ es el término francés para las marcas del grupo.

