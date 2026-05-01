AESC получает рейтинг A- за изменение климата от CDP, самый высокий среди мировых производителей батарей в 2025 году

Признание подчеркивает лидерство AESC в области устойчивого производства аккумуляторов

ТОКИО, 1 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- AESC, мировой лидер в области электромобилей и технологий аккумуляторных батарей, объявил, что он получил рейтинг A- за изменение климата от CDP, самый высокий балл, достигнутый любым мировым производителем литиевых батарей в цикле отчетности 2025 года.

AESC optimizes manufacturing operations to reduce energy use and lower carbon emissions

CDP управляет одной из ведущих в мире систем раскрытия экологической информации для компаний. Оценки широко используются инвесторами, регулирующими органами и клиентами при оценке эффективности ESG и стандартов цепочки поставок. Из более чем 22 100 компаний, оцененных в цикле отчетности CDP об изменении климата 2025 года, только 10% достигли рейтинга A- или выше. Рейтинг AESC A- отражает надежную и прозрачную систему управления выбросами углерода компании, а также ее постоянный прогресс в декарбонизации аккумуляторных батарей.

AESC внедряет цели по сокращению выбросов в процесс принятия бизнес-решений и повседневную глобальную деятельность. Компания создала мощные возможности в области управления углеродным следом, внедрения возобновляемых источников энергии и промышленной декарбонизации.

Для управления углеродным следом AESC согласовывает свою глобальную деятельность с Регламентом ЕС по батареям и другими международными требованиями соответствия. Компания создала систему систематического управления углеродным следом, разработала общеорганизационную базу данных факторов выбросов, основанную на международно признанных методологиях, и работала с поставщиками для усиления моделирования и управления углеродными данными.

В области возобновляемых источников энергии и декарбонизации компания AESC достигла нескольких отраслевых вех. В 2022 году она стала первым в мире производителем аккумуляторов, достигшим углеродной нейтральности во всех своих глобальных операциях (Scope 1 и 2), проверенных Carbon Trust, и запустила первую в отрасли углеродно-нейтральную аккумуляторную батарею для электромобилей в 2022 году и углеродно-нейтральную аккумуляторную батарею в 2023 году. Через свою глобальную производственную сеть AESC продолжает оптимизировать операции по сокращению потребления энергии и снижению выбросов углерода за счет широкого спектра энергосберегающих модернизаций на месте, включая модернизацию системы контроля температуры и влажности, установку интеллектуальных датчиков на производственных линиях и повторное использование остаточного тепла и воды для сокращения потерь энергии. В то же время компания тесно сотрудничает с ключевыми поставщиками для продвижения сокращения выбросов по всей цепочке создания стоимости.

Благодаря этим усилиям компания AESC разработала практичный и масштабируемый путь декарбонизации для мировой индустрии литиевых батарей. Рейтинг CDP A- еще больше укрепляет позиции AESC как лидера в области устойчивого развития, поскольку компания работает с клиентами и партнерами по всему миру для поддержки более устойчивой экосистемы аккумуляторных батарей.

О компании AESC

AESC является мировым лидером в разработке и производстве высокопроизводительных аккумуляторов для электромобилей и аккумуляторных систем хранения энергии (BESS). Основанная в Японии в 2007 году со штаб-квартирой в Иокогаме, компания AESC за почти два десятилетия создала глобальное производственное присутствие для обслуживания основных рынков по всему миру.

AESC является надежным партнером ведущих производителей автомобилей и компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, включая BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Envision Energy, Fluence и Nidec.

На сегодняшний день технология AESC используется в более чем 1,2 миллиона электромобилей, причем более 100 ГВтч используется в системах накопления энергии в 60 странах.

