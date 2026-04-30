AESC obtient la note A- du CDP pour le changement climatique, la plus élevée parmi les fabricants mondiaux de batteries en 2025

La reconnaissance souligne le leadership d'AESC en matière de fabrication durable de batteries

TOKYO, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- AESC, leader mondial de la technologie des batteries pour véhicules électriques (VE) et du stockage de l'énergie, a annoncé que le CDP lui avait attribué la note A- pour le changement climatique, soit la note la plus élevée obtenue par un fabricant mondial de batteries au lithium dans le cadre du cycle de reporting 2025.

image1 AESC optimizes manufacturing operations to reduce energy use and lower carbon emissions

Le CDP gère l'un des principaux systèmes de divulgation d'informations environnementales pour les entreprises. Ses évaluations sont largement référencées par les investisseurs, les régulateurs et les clients dans l'évaluation des performances ESG et des normes de la chaîne d'approvisionnement. Sur les plus de 22 100 entreprises évaluées dans le cadre du cycle de reporting 2025 du CDP sur le changement climatique, seules 10 % ont obtenu une note de A- ou plus. La note A- de l'AESC reflète le cadre solide et transparent de gestion du carbone de l'entreprise, ainsi que ses progrès continus en matière de décarbonisation des batteries.

Le CESA intègre les objectifs de réduction des émissions dans le processus décisionnel des entreprises et dans les opérations mondiales quotidiennes. L'entreprise a acquis de solides compétences en matière de gestion de l'empreinte carbone, d'adoption des énergies renouvelables et de décarbonisation de l'industrie.

En ce qui concerne la gestion de l'empreinte carbone, AESC aligne ses activités mondiales sur le règlement de l'UE sur les batteries et sur d'autres exigences internationales en matière de conformité. L'entreprise a mis en place un cadre de gestion systématique de l'empreinte carbone, développé une base de données des facteurs d'émission à l'échelle de l'entreprise sur la base de méthodologies internationalement reconnues, et travaillé avec les fournisseurs en amont pour renforcer la modélisation et la gestion des données sur le carbone.

Dans le domaine des énergies renouvelables et de la décarbonisation, AESC a posé plusieurs jalons dans l'industrie. En 2022, elle est devenue le premier fabricant de batteries au monde à atteindre la neutralité carbone pour l'ensemble de ses activités (portée 1 et 2), vérifiée par le Carbon Trust, et a lancé la première batterie de VE neutre en carbone en 2022 et la première batterie de stockage d'énergie neutre en carbone en 2023. Dans l'ensemble de son réseau mondial de fabrication, AESC continue d'optimiser ses opérations afin de réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone grâce à un large éventail de mesures d'économie d'énergie sur site, notamment des améliorations du contrôle de la température et de l'humidité, l'installation de capteurs intelligents sur les lignes de production et la réutilisation de la chaleur résiduelle et de l'eau afin de réduire le gaspillage d'énergie. Parallèlement, l'entreprise travaille en étroite collaboration avec ses principaux fournisseurs pour faire progresser la réduction des émissions tout au long de la chaîne de valeur.

Grâce à ces efforts, AESC a développé une voie de décarbonisation pratique et évolutive pour l'industrie mondiale des batteries au lithium. La note A- du CDP renforce la position de l'AESC en tant que leader en matière de développement durable, alors qu'elle travaille avec des clients et des partenaires du monde entier pour soutenir un écosystème de batteries plus durable.

À propos du CESA

AESC est un leader mondial dans le développement et la fabrication de batteries de haute performance pour les véhicules électriques (EV) et les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fondée au Japon en 2007 et basée à Yokohama, AESC a construit une empreinte manufacturière mondiale sur près de deux décennies afin de servir les principaux marchés du monde entier.

AESC est un partenaire de confiance des principaux constructeurs automobiles et entreprises d'énergie renouvelable, notamment BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Envision Energy, Fluence et Nidec.

À ce jour, la technologie d'AESC a alimenté plus de 1,2 million de véhicules électriques, avec plus de 100 GWh déployés dans des systèmes de stockage d'énergie dans 60 pays.

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