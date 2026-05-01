AESC získala za rok 2025 od CDP hodnotenie A- za zmiernenie klimatickej zmeny - najvyššie spomedzi svetových výrobcov batérií
May 01, 2026, 01:56 ET
Uznanie zdôrazňuje vedúce postavenie spoločnosti AESC v oblasti udržateľnej výroby batérií
TOKIO, 1. mája 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť AESC, globálny líder v oblasti technológie batérií pre elektrické vozidlá (EV) a na skladovanie energie, oznámila, že získala od spoločnosti CDP hodnotenie A- za zmiernenie klimatickej zmeny. Ide o najvyššie skóre spomedzi všetkých globálnych výrobcov lítiových batérií vo vykazovacom cykle za rok 2025.
CDP prevádzkuje jeden z popredných svetových systémov zverejňovania environmentálnych informácií pre spoločnosti. Na jeho hodnotenia sa vo veľkej miere odvolávajú investori, regulačné orgány aj zákazníci pri hodnotení plnenia princípov ESG a štandardov dodávateľského reťazca. Z viac ako 22 100 spoločností hodnotených v rámci vykazovacieho cyklu o zmiernení klimatickej zmeny CDP za rok 2025 dosiahlo iba 10 % hodnotenie A- alebo vyššie. Hodnotenie A- pre spoločnosť AESC odráža robustný a transparentný rámec jej riadenia emisií uhlíka, ako aj neustály pokrok v dekarbonizácii batérií.
AESC začleňuje ciele znižovania emisií do obchodného rozhodovania a každodenných globálnych operácií. Spoločnosť si vybudovala silné kapacity v oblasti riadenia uhlíkovej stopy, zavádzania obnoviteľných zdrojov energie a priemyselnej dekarbonizácie.
V oblasti riadenia uhlíkovej stopy AESC zosúlaďuje svoje globálne operácie s nariadením EÚ o batériách a ďalšími medzinárodnými požiadavkami dodržiavania predpisov. Spoločnosť zaviedla systematický rámec riadenia uhlíkovej stopy, vypracovala celopodnikovú databázu emisných faktorov založenú na medzinárodne uznávaných metodikách. Zároveň spolupracuje s o svojimi dodávateľmi na posilnení modelovania a riadenia dát o uhlíku.
V oblasti obnoviteľných zdrojov energie a dekarbonizácie spoločnosť AESC dosiahla vo svojom odvetví niekoľko míľnikov. V roku 2022 sa stala prvým výrobcom batérií na svete, ktorý dosiahol uhlíkovú neutralitu vo všetkých svojich globálnych prevádzkach (rozsah 1 a 2), čo overil Carbon Trust. V roku 2022 uviedla spoločnosť na trh prvú uhlíkovo neutrálnu batériu pre elektromobily v odvetví a v roku 2023 uhlíkovo neutrálnu batériu pre skladovanie energie. V rámci svojej globálnej výrobnej siete spoločnosť AESC naďalej optimalizuje prevádzku s cieľom znížiť spotrebu energie a emisie uhlíka. Na tieto účely zavádza širokú škálu vylepšení na úsporu energie na mieste, vrátane modernizácie regulácie teploty a vlhkosti, inštalácie inteligentných senzorov na výrobných linkách a opätovného využitia zvyškového tepla a vody s cieľom znížiť plytvanie energiou. Zároveň spoločnosť úzko spolupracuje s kľúčovými dodávateľmi na presadzovaní znižovania emisií v celom hodnotovom reťazci.
Vďaka tomuto úsiliu vyvinula spoločnosť AESC praktický a škálovateľný model dekarbonizácie pre globálny priemysel lítiových batérií. Hodnotenie CDP A- ďalej upevňuje pozíciu spoločnosti AESC ako lídra v oblasti udržateľnosti, keďže spolupracuje so zákazníkmi a partnermi po celom svete na podpore udržateľnejšieho ekosystému batérií.
O spoločnosti AESC
Spoločnosť AESC je svetovým lídrom vo vývoji a výrobe vysokovýkonných batérií pre elektromobily (EV) a batériových systémov skladovania energie (BESS). Spoločnosť AESC bola založená v Japonsku v roku 2007 so sídlom v Jokohame. Za takmer dve desaťročia si vybudovala globálnu výrobnú sieť, aby slúžila hlavným trhom po celom svete.
AESC je dôveryhodným partnerom popredných výrobcov automobilov a spoločností zamerané na obnoviteľné zdroje energie vrátane BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Envision Energy, Fluence a Nidec.
Technológia spoločnosti AESC doteraz poháňa viac ako 1,2 milióna elektrických vozidiel, pričom v systémoch skladovania energie v 60 krajinách bolo nasadených viac ako 100 GWh.
