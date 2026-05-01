AESC získala za rok 2025 od CDP hodnotenie A- za zmiernenie klimatickej zmeny - najvyššie spomedzi svetových výrobcov batérií

News provided by

AESC

May 01, 2026, 01:56 ET

Uznanie zdôrazňuje vedúce postavenie spoločnosti AESC v oblasti udržateľnej výroby batérií

TOKIO, 1. mája 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť AESC, globálny líder v oblasti technológie batérií pre elektrické vozidlá (EV) a na skladovanie energie, oznámila, že získala od spoločnosti CDP hodnotenie A- za zmiernenie klimatickej zmeny. Ide o najvyššie skóre spomedzi všetkých globálnych výrobcov lítiových batérií vo vykazovacom cykle za rok 2025.

Continue Reading
image1
AESC optimizes manufacturing operations to reduce energy use and lower carbon emissions
CDP prevádzkuje jeden z popredných svetových systémov zverejňovania environmentálnych informácií pre spoločnosti. Na jeho hodnotenia sa vo veľkej miere odvolávajú investori, regulačné orgány aj zákazníci pri hodnotení plnenia princípov ESG a štandardov dodávateľského reťazca. Z viac ako 22 100 spoločností hodnotených v rámci vykazovacieho cyklu o zmiernení klimatickej zmeny CDP za rok 2025 dosiahlo iba 10 % hodnotenie A- alebo vyššie. Hodnotenie A- pre spoločnosť AESC odráža robustný a transparentný rámec jej riadenia emisií uhlíka, ako aj neustály pokrok v dekarbonizácii batérií.

AESC začleňuje ciele znižovania emisií do obchodného rozhodovania a každodenných globálnych operácií. Spoločnosť si vybudovala silné kapacity v oblasti riadenia uhlíkovej stopy, zavádzania obnoviteľných zdrojov energie a priemyselnej dekarbonizácie.

V oblasti riadenia uhlíkovej stopy AESC zosúlaďuje svoje globálne operácie s nariadením EÚ o batériách a ďalšími medzinárodnými požiadavkami dodržiavania predpisov. Spoločnosť zaviedla systematický rámec riadenia uhlíkovej stopy, vypracovala celopodnikovú databázu emisných faktorov založenú na medzinárodne uznávaných metodikách. Zároveň spolupracuje s o svojimi dodávateľmi na posilnení modelovania a riadenia dát o uhlíku.

V oblasti obnoviteľných zdrojov energie a dekarbonizácie spoločnosť AESC dosiahla vo svojom odvetví niekoľko míľnikov. V roku 2022 sa stala prvým výrobcom batérií na svete, ktorý dosiahol uhlíkovú neutralitu vo všetkých svojich globálnych prevádzkach (rozsah 1 a 2), čo overil Carbon Trust. V roku 2022 uviedla spoločnosť na trh prvú uhlíkovo neutrálnu batériu pre elektromobily v odvetví a v roku 2023 uhlíkovo neutrálnu batériu pre skladovanie energie. V rámci svojej globálnej výrobnej siete spoločnosť AESC naďalej optimalizuje prevádzku s cieľom znížiť spotrebu energie a emisie uhlíka. Na tieto účely zavádza širokú škálu vylepšení na úsporu energie na mieste, vrátane modernizácie regulácie teploty a vlhkosti, inštalácie inteligentných senzorov na výrobných linkách a opätovného využitia zvyškového tepla a vody s cieľom znížiť plytvanie energiou. Zároveň spoločnosť úzko spolupracuje s kľúčovými dodávateľmi na presadzovaní znižovania emisií v celom hodnotovom reťazci.

Vďaka tomuto úsiliu vyvinula spoločnosť AESC praktický a škálovateľný model dekarbonizácie pre globálny priemysel lítiových batérií. Hodnotenie CDP A- ďalej upevňuje pozíciu spoločnosti AESC ako lídra v oblasti udržateľnosti, keďže spolupracuje so zákazníkmi a partnermi po celom svete na podpore udržateľnejšieho ekosystému batérií.

O spoločnosti AESC

Spoločnosť AESC je svetovým lídrom vo vývoji a výrobe vysokovýkonných batérií pre elektromobily (EV) a batériových systémov skladovania energie (BESS). Spoločnosť AESC bola založená v Japonsku v roku 2007 so sídlom v Jokohame. Za takmer dve desaťročia si vybudovala globálnu výrobnú sieť, aby slúžila hlavným trhom po celom svete.

AESC je dôveryhodným partnerom popredných výrobcov automobilov a spoločností zamerané na obnoviteľné zdroje energie vrátane BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Envision Energy, Fluence a Nidec.

Technológia spoločnosti AESC doteraz poháňa viac ako 1,2 milióna elektrických vozidiel, pričom v systémoch skladovania energie v 60 krajinách bolo nasadených viac ako 100 GWh.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2969972/image1.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2969971/image2.jpg

Also from this source

More Releases From This Source

Explore

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

Chemical

Chemical

Chemical

Chemical

News Releases in Similar Topics