AESC uzyskuje ocenę A- w rankingu CDP Climate Change - najwyższą wśród globalnych producentów baterii w 2025 r.

AESC

May 01, 2026, 00:36 ET

Wyróżnienie podkreśla przywództwo AESC w zakresie zrównoważonej produkcji baterii.

TOKIO, 1 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- AESC, globalny lider w dziedzinie technologii baterii do pojazdów elektrycznych i magazynowania energii, ogłosił, że otrzymał w rankingu CDP Climate Change ocenę A-. Jest to najwyższy wynik osiągnięty przez globalnego producenta baterii litowych w cyklu raportowania 2025.

AESC optimizes manufacturing operations to reduce energy use and lower carbon emissions
CDP prowadzi jeden z czołowych na świecie systemów udostępniania danych środowiskowych dla przedsiębiorstw. Jego oceny są szeroko wykorzystywane przez inwestorów, regulatorów oraz klientów do oceny wyników ESG oraz standardów w łańcuchu dostaw. Spośród ponad 22 100 firm ocenionych w cyklu raportowania CDP Climate Change 2025 jedynie 10% uzyskało ocenę A- lub wyższą. Ocena A- dla AESC odzwierciedla solidne i przejrzyste ramy zarządzania emisjami dwutlenku węgla, a także stały postęp firmy w dekarbonizacji baterii.

AESC uwzględnia cele redukcji emisji w procesach decyzyjnych i codziennej działalności operacyjnej na całym świecie. Firma dysponuje solidnymi możliwościami w zakresie zarządzania śladem węglowym, wykorzystania energii odnawialnej i dekarbonizacji w przemyśle.

W obszarze zarządzania śladem węglowym AESC dostosowuje swoją globalną działalność do rozporządzenia UE w sprawie baterii i innych międzynarodowych wymogów dotyczących zgodności. Firma ustanowiła systemowe ramy zarządzania śladem węglowym, opracowała bazę danych współczynników emisji dla całego przedsiębiorstwa w oparciu o uznane na skalę międzynarodową metody oraz współpracuje z dostawcami z wyższych poziomów łańcucha dostaw w celu wzmocnienia modelowania i zarządzania danymi dotyczącymi emisji.

W zakresie energii odnawialnej i dekarbonizacji AESC osiągnął kilka etapów rozwoju w branży. W 2022 r. stał się pierwszym na świecie producentem baterii, który uzyskał neutralność węglową w całej globalnej działalności (zakres 1 i 2), potwierdzoną przez Carbon Trust, oraz wprowadził pierwszą w branży neutralną węglowo baterię do pojazdów elektrycznych w 2022 r. oraz neutralną węglowo baterię do magazynowania energii w 2023 r. W całej globalnej sieci produkcyjnej AESC stale optymalizuje operacje, aby zmniejszyć zużycie energii i obniżyć emisje dwutlenku węgla poprzez szeroki zakres usprawnień energooszczędnych na miejscu, w tym modernizację systemów kontroli temperatury i wilgotności, instalację inteligentnych czujników na liniach produkcyjnych oraz ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego i wody w celu ograniczenia strat energii. Jednocześnie firma ściśle współpracuje z kluczowymi dostawcami, aby wspierać redukcję emisji w całym łańcuchu wartości.

Dzięki tym działaniom firma AESC opracowała praktyczną i skalowalną ścieżkę dekarbonizacji dla globalnej branży baterii litowych. Ocena A- przyznana przez CDP dodatkowo wzmacnia pozycję AESC jako lidera zrównoważonego rozwoju - firma współpracuje z klientami oraz partnerami na całym świecie, aby wspierać bardziej zrównoważony ekosystem baterii.

AESC

AESC jest globalnym liderem w zakresie rozwoju i produkcji wysokowydajnych baterii do pojazdów elektrycznych i systemów magazynowania energii (BESS). Firma AESC, założona w Japonii w 2007 r. i posiadająca siedzibę w Jokohamie, w ciągu niemal dwóch dekad zbudowała globalną sieć produkcyjną obsługującą główne rynki na całym świecie.

AESC jest zaufanym partnerem czołowych producentów motoryzacyjnych i firm z sektora energii odnawialnej, m. in. BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Envision Energy, Fluence oraz Nidec.

Do tej pory technologia AESC zasiliła ponad 1,2 miliona pojazdów elektrycznych, przy czym ponad 100 GWh zostało wdrożonych w systemach magazynowania energii w 60 krajach.

Společnost AESC získala v hodnocení CDP v oblasti změny klimatu A-, což je nejvyšší známka mezi světovými výrobci baterií v roce 2025

Společnost AESC, vedoucí světový podnik v oblasti technologií pro elektromobily (EV) a skladování energie, oznámila, že od organizace CDP (Projekt...
AESC obtiene la calificación A- de CDP en materia de cambio climático

AESC, líder mundial en tecnología de baterías para vehículos eléctricos (VE) y almacenamiento de energía, anunció que recibió una calificación A- en...
