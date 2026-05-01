Společnost AESC získala v hodnocení CDP v oblasti změny klimatu A-, což je nejvyšší známka mezi světovými výrobci baterií v roce 2025

AESC

May 01, 2026, 01:06 ET

Toto ocenění podtrhuje vedoucí postavení společnosti AESC v oblasti udržitelné výroby baterií

TOKIO, 1. května 2026 /PRNewswire/ -- Společnost AESC, vedoucí světový podnik v oblasti technologií pro elektromobily (EV) a skladování energie, oznámila, že od organizace CDP (Projekt zveřejňování informací o uhlíkové stopě) získala hodnocení A- v oblasti změny klimatu, což je nejvyšší skóre, jakého dosáhl kterýkoli světový výrobce lithiových baterií ve vykazovacím cyklu 2025.

image1
AESC optimizes manufacturing operations to reduce energy use and lower carbon emissions
CDP provozuje jeden z předních světových systémů pro zveřejňování environmentálních informací o společnostech. Jeho hodnocení je široce využíváno investory, regulačními orgány a zákazníky při posuzování výkonnosti v oblasti ESG (životního prostředí, společnosti a řízení podniku) a standardů dodavatelského řetězce. Z více než 22 100 společností hodnocených v rámci vykazovacího cyklu CDP pro změnu klimatu v roce 2025 dosáhlo hodnocení A- nebo vyššího pouhých 10 %. Hodnocení A- společnosti AESC odráží robustní a transparentní rámec řízení uhlíkové stopy společnosti, stejně jako její pokračující pokrok v dekarbonizaci baterií.

Společnost AESC začleňuje cíle snižování emisí do obchodního rozhodování a každodenních globálních operací. Společnost vybudovala silné kapacity v oblasti řízení uhlíkové stopy, zavádění obnovitelných zdrojů energie a dekarbonizace průmyslu.

V oblasti řízení uhlíkové stopy AESC přizpůsobuje své globální operace nařízení EU o bateriích a dalším mezinárodním požadavkům na dodržování předpisů. Společnost zavedla systematický rámec pro řízení uhlíkové stopy, vybudovala celopodnikovou databázi emisních faktorů založenou na mezinárodně uznávané metodice a spolupracuje s dodavateli v předcházejících fázích dodavatelského řetězce na posílení modelování a řízení údajů o uhlíkové stopě.

V oblasti obnovitelných zdrojů energie a dekarbonizace dosáhla společnost AESC několika milníků v oboru. V roce 2022 se stala prvním výrobcem baterií na světě, který dosáhl uhlíkové neutrality ve všech svých globálních operacích (Rozsah 1 a 2), ověřené organizací Carbon Trust, a v roce 2022 uvedla na trh první uhlíkově neutrální baterii pro elektromobily v oboru a v roce 2023 uhlíkově neutrální baterii pro skladování energie. Ve své globální výrobní síti společnost AESC pokračuje v optimalizaci provozu s cílem snížit spotřebu energie a emise uhlíku prostřednictvím široké škály energeticky úsporných vylepšení přímo na místě, včetně vylepšení regulace teploty a vlhkosti, instalace inteligentních senzorů na výrobních linkách a opětovného využití zbytkového tepla a vody za účelem snížení plýtvání energií. Současně společnost úzce spolupracuje s klíčovými dodavateli na prosazování snižování emisí v rámci celého hodnotového řetězce.

Díky těmto snahám vypracovala společnost AESC praktický a škálovatelný plán dekarbonizace pro globální odvětví lithiových baterií. Hodnocení CDP na úrovni A- dále posiluje pozici společnosti AESC jako vedoucí firmu v oblasti udržitelnosti, neboť spolupracuje se zákazníky a partnery po celém světě na podpoře udržitelnějšího ekosystému baterií.

O společnosti AESC

Společnost AESC je vedoucím světovým podnikem ve vývoji a výrobě vysoce výkonných baterií pro elektromobily (EV) a systémy akumulace energie (BESS). Společnost AESC byla založena v Japonsku v roce 2007 a její sídlo se nachází v Jokohamě. Za téměř dvě desetiletí si vybudovala globální výrobní síť, díky níž zásobuje hlavní trhy po celém světě.

AESC je důvěryhodným partnerem předních výrobců automobilů a společností zabývajících se obnovitelnou energií, včetně BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Envision Energy, Fluence a Nidec.

K dnešnímu dni pohání technologie společnosti AESC více než 1,2 milionu elektromobilů a v systémech pro skladování energie v 60 zemích je nasazeno více než 100 GWh.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2969972/image1.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2969971/image2.jpg

Also from this source

AESC obtiene la calificación A- de CDP en materia de cambio climático

AESC obtiene la calificación A- de CDP en materia de cambio climático

AESC, líder mundial en tecnología de baterías para vehículos eléctricos (VE) y almacenamiento de energía, anunció que recibió una calificación A- en...
AESC uzyskuje ocenę A- w rankingu CDP Climate Change - najwyższą wśród globalnych producentów baterii w 2025 r.

AESC uzyskuje ocenę A- w rankingu CDP Climate Change - najwyższą wśród globalnych producentów baterii w 2025 r.

AESC, globalny lider w dziedzinie technologii baterii do pojazdów elektrycznych i magazynowania energii, ogłosił, że otrzymał w rankingu CDP Climate...
