AGCO en Trimble sluiten joint venture en vormen PTx Trimble

Met de toonaangevende landbouwtechnische overeenkomst komt een industrieleidend precisielandbouwplatform voor de gemengde vloot tot stand, ten dienste van boeren wereldwijd

DULUTH, Ga. en WESTMINSTER, Colo., 2 april 2024 /PRNewswire/ -- AGCO Corporation (NYSE: AGCO) en Trimble (Nasdaq: TRMB) kondigden vandaag aan dat zij hun joint venture (JV) transactie hebben afgerond. De JV, bekend onder de naam PTx Trimble, combineert de precisielandbouwactiviteiten van Trimble en JCA Technologies van AGCO. Het nieuwe bedrijf zal boeren beter bedienen met fabrieksgeïnstalleerde en retrofit-toepassingen in de markt voor gemengde vlootprecisielandbouw.

AGCO verwerft een aandeel van 85% in PTx Trimble en Trimble behoudt een aandeel van 15%. In de toekomst zal de PTx Trimble JV worden geconsolideerd in AGCO's jaarrekening.

"Boeren over de hele wereld hebben technologieën nodig die hen helpen productiever en winstgevender te zijn, waarbij ze ook de impact van hun activiteiten op het milieu willen minimaliseren," zegt Eric Hansotia, voorzitter, president en chief executive officer van AGCO. "PTx Trimble zal boeren een betere toegang geven tot de volgende generatie precisielandbouwwerktuigen, ongeacht de merken tractoren en werktuigen die ze gebruiken."

De oprichting van PTx Trimble versterkt AGCO's uitgebreide technologieaanbod rond besturing, autonomie, precisiespuiten, connected farming, gegevensbeheer en duurzaamheid.

"Boeren zijn hier de echte winnaars," zegt Rob Painter, president en chief executive officer van Trimble. "Door onze expertise en middelen te bundelen in deze JV willen we het innovatietempo versnellen. Met een focus op open technologieën zullen klanten profiteren van beschikbare technische oplossingen voor boeren in een breed scala van trekker- en werktuigmerken."

AGCO's geconsolideerde inkomsten uit de precisielandbouwtak zullen na deze overname naar verwachting meer dan $ 2,0 miljard bedragen in 2028. De vooruitzichten zijn dat de deal in het eerste volledige jaar na de afronding een positief effect heeft op de omzetgroei, de aangepaste operationele marge en de aangepaste winst per aandeel van AGCO.

AGCO financierde de transactie door een combinatie van $ 1,1 miljard aan recent uitgegeven senior ongedekte obligaties, een termijnleningsfaciliteit van $ 500 miljoen, andere leningen en contanten.

Over AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) is wereldwijd marktleider in het ontwerpen, produceren en distribueren van landbouwmachines en precisielandbouwtechnologie. AGCO levert waarde aan de klant via zijn gedifferentieerde merkenportfolio, waaronder kernmerken als Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® en Valtra®. Aangedreven door Fuse® smart farming solutions, AGCO's volledige lijn van apparatuur en diensten helpt boeren onze wereld duurzaam te voeden. AGCO is opgericht in 1990 en het hoofdkantoor is gevestigd in Duluth, Georgia (VS). In 2023 had AGCO een netto-omzet van ongeveer $ 14,4 miljard. Ga voor meer informatie naar www.AGCOcorp.com. Volg ons op X voor nieuws, informatie en evenementen over het bedrijf: @AGCOCorp. Volg voor financieel nieuws op X de hashtag #AGCOIR.

Over Trimble

Trimble, toegewijd aan de wereld van morgen, is een technologiebedrijf dat oplossingen levert waarmee onze klanten op nieuwe manieren kunnen werken om te meten, te bouwen, te groeien en goederen te verplaatsen voor een betere levenskwaliteit. Kerntechnologieën op het gebied van positionering, modellering, connectiviteit en gegevensanalyse verbinden de digitale en fysieke wereld om de productiviteit, kwaliteit, veiligheid, transparantie en duurzaamheid te verbeteren. Van speciaal ontwikkelde producten en oplossingen voor de levenscyclus van ondernemingen tot industriële cloud-diensten, Trimble transformeert kritische sectoren zoals de bouw, geospatiaal, landbouw en transport om een onderling verbonden wereld van samenwerking mogelijk te maken. Voor meer informatie over Trimble (NASDAQ: TRMB), bezoek: www.trimble.com.

FTRMB

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, waaronder verklaringen over de transactie en onze strategische plannen, alsmede omzetgroei en de bijdrage van de transactie aan de groei, aangepaste marge en aangepaste winst, zijn onderhevig aan risico's waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten die door de verklaring worden gesuggereerd. Deze risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ongunstige ontwikkelingen in de landbouwindustrie, verstoring van de toeleveringsketen, inflatie, het weer, grondstofprijzen, veranderingen in de productvraag, onderbrekingen in de levering van onderdelen en producten, problemen bij de integratie van PTx Trimble waardoor de financiële resultaten anders zijn dan de vooruitzichten, reacties van klanten en concurrenten op de transactie, waaronder het tempo waarin de grootste OEM-klant van de Trimble precisielandbouwactiviteiten zijn aankopen van Trimble precisielandbouwapparatuur vermindert en het tempo waarin de JV deze verkopen vervangt, en ongunstige veranderingen op de financiële markten en valutamarkten, waaronder rentestijgingen. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die in deze verklaringen worden gesuggereerd. Meer informatie over deze en andere risico's is te vinden in de documenten die AGCO bij de SEC heeft gedeponeerd, waaronder Formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2023. AGCO wijst elke verplichting af om toekomstgerichte uitspraken te actualiseren, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2376683/AGCO_Trimble_ID_ee44ea16f98c_Logo.jpg