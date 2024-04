AGCO et Trimble concluent un accord de coentreprise et créent PTx Trimble

Cet important accord en matière de technologie agricole crée la plus grande plateforme agricole de précision pour flottes mixtes du secteur, au service des agriculteurs du monde entier.

DULUTH, Géorgie et WESTMINSTER, Colorado, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- AGCO Corporation (NYSE: AGCO) et Trimble (Nasdaq: TRMB) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de coentreprise. La coentreprise, connue sous le nom de PTx Trimble, combine les activités de Trimble dans le domaine de l'agriculture de précision et les activités de JCA Technologies d'AGCO pour former une nouvelle entreprise qui servira mieux les agriculteurs avec des applications d'adaptation et de modernisation d'usines sur le marché de l'agriculture de précision pour flottes mixtes.

AGCO a acquis une participation de 85 % dans PTx Trimble, et Trimble détiendra une participation de 15 %. À l'avenir, la coentreprise PTx Trimble sera consolidée dans les états financiers d'AGCO.

« Les agriculteurs du monde entier ont besoin de technologies qui les aident à être plus productifs et plus rentables tout en minimisant l'impact environnemental de leurs activités, a déclaré Eric Hansotia, président-directeur général d'AGCO. PTx Trimble permettra aux agriculteurs d'accéder plus facilement aux outils d'agriculture de précision de nouvelle génération, quelles que soient les marques de tracteurs et d'équipements qu'ils utilisent ».

La formation de PTx Trimble améliore l'offre technologique complète d'AGCO en matière de conseil, d'autonomie, de pulvérisation de précision, d'agriculture connectée, de gestion des données et de durabilité.

« Les agriculteurs sont les véritables gagnants, ici, a déclaré Rob Painter, président-directeur général de Trimble. En combinant notre expertise et nos ressources dans le cadre de cette coentreprise, nous visons à accélérer le rythme de l'innovation. En mettant l'accent sur les technologies ouvertes, les clients bénéficieront de solutions technologiques accessibles aux agriculteurs dans une vaste gamme de marques de tracteurs et d'équipements. »

Le chiffre d'affaires consolidé d'AGCO pour l'agriculture de précision devrait désormais dépasser les 2,0 milliards de dollars d'ici 2028, et la transaction devrait contribuer à la croissance du chiffre d'affaires, à la marge d'exploitation ajustée et au bénéfice par action ajusté d'AGCO au cours de la première année complète qui suivra la clôture de la transaction.

AGCO a financé la transaction grâce à une combinaison de 1,1 milliard de dollars en obligations non garanties de premier rang récemment émises, d'une facilité de prêt à terme de 500 millions de dollars, d'autres emprunts et de liquidités disponibles.

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO offre une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, notamment Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® et Valtra®. Alimentée par les solutions agricoles intelligentes Fuse®, la gamme complète d'équipements et de services d'AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde. Fondée en 1990 et basée à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 14,4 milliards de dollars en 2023. Pour plus d'informations, consultez le site www.AGCOcorp.com . Pour connaître l'actualité de l'entreprise, les informations et les événements, suivez-nous sur X : @AGCOCorp. Pour connaître les actualités financières sur X, suivez le hashtag #AGCOIR.

À propos de Trimble

Dédiée au monde de demain, Trimble est une entreprise technologique qui fournit des solutions permettant à ses clients de travailler différemment pour mesurer, construire, développer et déplacer des marchandises pour une meilleure qualité de vie. Les technologies essentielles en matière de positionnement, de modélisation, de connectivité et d'analyse des données relient les mondes numérique et physique pour améliorer la productivité, la qualité, la sécurité, la transparence et la durabilité. Qu'il s'agisse de produits spécialement conçus, de solutions tout au long du cycle de vie des entreprises ou de services cloud sectoriels, Trimble transforme des industries critiques telles que la construction, le géospatial, l'agriculture et le transport pour alimenter un monde du travail interconnecté. Pour en savoir plus sur Trimble (NASDAQ: TRMB), consultez le site : www.trimble.com .

Mises en garde concernant les informations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, y compris les déclarations concernant la transaction et nos plans stratégiques, ainsi que la croissance du chiffre d'affaires et l'impact de la transaction sur la croissance, la marge ajustée et le bénéfice ajusté, sont soumises à des risques susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux suggérés par la déclaration. Ces risques comprennent, sans s'y limiter, des évolutions défavorables dans l'industrie agricole, des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, l'inflation, les conditions météorologiques, les prix des matières premières, des changements dans la demande de produits, des interruptions dans la fourniture de pièces et de produits, des difficultés à intégrer PTx Trimble d'une manière qui produise les résultats financiers attendus, des réactions des clients et des concurrents à la transaction, y compris le taux auquel le plus grand OEM client de l'entreprise d'agriculture de précision Trimble réduit ses achats d'équipements d'agriculture de précision Trimble et le taux de remplacement de ces ventes par la coentreprise, et des changements défavorables sur les marchés financiers et les marchés des changes, y compris la hausse des taux d'intérêt. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux suggérés dans ces déclarations. De plus amples renseignements concernant ces risques et d'autres sont inclus dans les documents déposés par AGCO auprès de la SEC, y compris son formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. AGCO décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2376683/AGCO_Trimble_ID_ee44ea16f98c_Logo.jpg