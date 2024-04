AGCO und Trimble schließen Joint Venture und gründen PTx Trimble

Führende Agrartechnologie schafft eine branchenführende, flottenübergreifende Präzisionslandwirtschaftsplattform für Landwirte auf der ganzen Welt

DULUTH, Ga. und WESTMINSTER, Colo., 2. April 2024 /PRNewswire/ -- AGCO Corporation (NYSE: AGCO) und Trimble (Nasdaq: TRMB) gaben heute den Abschluss ihrer Joint-Venture-Transaktion (JV) bekannt. Das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen PTx Trimble vereint die Präzisionslandwirtschaftssparte von Trimble und JCA Technologies von AGCO zu einem neuen Unternehmen, das Landwirte mit werksseitig installierten und nachgerüsteten Anwendungen auf dem Markt für Präzisionslandwirtschaft in gemischten Flotten besser bedienen wird.

AGCO hat eine 85%ige Beteiligung an PTx Trimble erworben, und Trimble wird einen Anteil von 15% halten. Künftig wird das PTx Trimble JV in den AGCO-Abschluss konsolidiert.

„Landwirte auf der ganzen Welt brauchen Technologien, die sie dabei unterstützen, produktiver und profitabler zu arbeiten und gleichzeitig die Umweltauswirkungen ihrer Tätigkeit zu minimieren", sagte Eric Hansotia, Vorsitzender, Präsident und Geschäftsführer von AGCO. „PTx Trimble wird den Landwirten einen besseren Zugang zu den Präzisionswerkzeugen der nächsten Generation ermöglichen, unabhängig davon, welche Marken von Traktoren und Anbaugeräten sie einsetzen."

Die Gründung von PTx Trimble erweitert das umfassende Technologieangebot von AGCO in den Bereichen Lenkung, Autonomie, Präzisionsspritzen, vernetzte Landwirtschaft, Datenmanagement und Nachhaltigkeit.

„Die Landwirte sind hier die wahren Gewinner", sagte Rob Painter, Präsident und Geschäftsführer von Trimble. „Indem wir unser Fachwissen und unsere Ressourcen durch dieses Joint Venture bündeln, wollen wir das Innovationstempo beschleunigen. Durch die Konzentration auf offene Technologien werden die Kunden von technischen Lösungen profitieren, die den Landwirten für eine breite Palette von Traktor- und Gerätemarken zur Verfügung stehen."

Es wird erwartet, dass der konsolidierte Umsatz von AGCO im Bereich Precision Ag bis 2028 mehr als 2,0 Mrd. US-Dollar betragen wird. Die Transaktion wird sich im ersten vollen Jahr nach Abschluss der Transaktion positiv auf das Umsatzwachstum, das bereinigte operative Margenprofil und den bereinigten Gewinn pro Aktie auswirken.

AGCO finanzierte die Transaktion durch eine Kombination aus einer kürzlich ausgegebenen vorrangigen, unbesicherten Anleihe in Höhe von 1,1 Mrd. USD, einem Laufzeitkredit in Höhe von 500 Mio. USD, anderen Krediten und Barmitteln.

Informationen zu AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Landmaschinen und landwirtschaftlicher Präzisionstechnologie. AGCO bietet seinen Kunden einen Mehrwert durch sein differenziertes Markenportfolio mit Kernmarken wie Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® und Valtra®. Mit den intelligenten Landwirtschaftslösungen von Fuse® unterstützt AGCO Landwirte mit seinem umfassenden Angebot an Maschinen und Dienstleistungen bei der nachhaltigen Ernährung unserer Welt. Das 1990 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Duluth, Georgia, USA, erzielte 2023 einen Nettoumsatz von rund $14,4 Milliarden . Weitere Informationen finden Sie unter www.AGCOcorp.com. Für Unternehmensnachrichten, Informationen und Veranstaltungen folgen Sie uns bitte auf X: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten über X, folgen Sie bitte dem Hashtag #AGCOIR.

Informationen zu Trimble

Trimble ist ein Technologieunternehmen, das sich für die Zukunft der Welt einsetzt und Lösungen anbietet, die es unseren Kunden ermöglichen, auf neue Art und Weise zu arbeiten, zu messen, zu bauen, zu wachsen und Güter zu transportieren, um eine bessere Lebensqualität zu erreichen. Kerntechnologien in den Bereichen Positionierung, Modellierung, Konnektivität und Datenanalyse verbinden die digitale und physische Welt, um Produktivität, Qualität, Sicherheit, Transparenz und Nachhaltigkeit zu verbessern. Von speziell entwickelten Produkten und Lösungen für den gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens bis hin zu Cloud-Services für die Industrie - Trimble verändert wichtige Branchen wie das Baugewerbe, die Geodatenverarbeitung, die Landwirtschaft und das Transportwesen, um eine vernetzte Arbeitswelt zu schaffen. Für weitere Informationen über Trimble (NASDAQ: TRMB) gehen Sie zu: www.trimble.com.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Informationen

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung, einschließlich Aussagen über die Transaktion und unsere strategischen Pläne sowie über das Umsatzwachstum und die Auswirkung der Transaktion auf das Wachstum, die bereinigte Gewinnspanne und den bereinigten Gewinn, unterliegen Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in der Aussage genannten abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem ungünstige Entwicklungen in der Landwirtschaft, Unterbrechungen der Versorgungskette, Inflation, Wetter, Rohstoffpreise, Änderungen der Produktnachfrage, Unterbrechungen bei der Lieferung von Teilen und Produkten, Schwierigkeiten bei der Integration von PTx Trimble in einer Weise, die zu den erwarteten Finanzergebnissen führt, Reaktionen von Kunden und Konkurrenten auf die Transaktion, einschließlich der Geschwindigkeit, mit der der größte OEM-Kunde des Trimble-Geschäftsbereichs Präzisionslandwirtschaft seine Käufe von Trimble-Präzisionslandwirtschaftsgeräten reduziert, und der Rate, mit der das GU diese Verkäufe ersetzt, sowie ungünstige Veränderungen an den Finanz- und Devisenmärkten, einschließlich Zinserhöhungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen suggerierten abweichen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken sind in den von AGCO bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten, einschließlich des Formulars 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr. AGCO lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

