Agência de metaverso da "The Sandbox" PANGU anuncia drop exclusivo de NFTs "PANGU ECOLAND" em 14 de junho

HONG KONG, 13 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A PANGU by Kenal ("PANGU"), provedora líder asiática de soluções de desenvolvimento de metaverso e oficialmente nomeada agência de metaverso da The Sandbox, anunciou hoje que lançará o drop de NFTs "PANGU ECOLAND" a partir de 14 de junho. Os entusiastas de NFTs poderão visualizar 30 ativos de alta qualidade da experiência PANGU ECOLAND, que estarão disponíveis exclusivamente na The Sandbox.

PANGU e um alcance mais amplo

Além de ser a agência oficial de metaverso da The Sandbox, a PANGU oferece planejamento estratégico centrado no metaverso, desenvolvimento de negócios e soluções de marketing, NFTs e trading, jogos e criação de experiências sociais. O alcance da empresa também se expande para a sustentabilidade ambiental, engajamento social, educação, ONGs e instituições de caridade por meio de interações temáticas e criação de ativos.

Drop exclusivo de NFTs PANGU ECOLAND

O anúncio de hoje do drop de NFTs PANGU ECOLAND aborda a crença declarada da empresa na sustentabilidade ambiental e em sua conscientização ambiental com o tema "eco-land" no metaverso da The Sandbox. O PANGU ECOLAND terá seu primeiro drop de NFTs em 14 de junho, com os 30 ativos de alta qualidade da experiência PANGU ECOLAND disponíveis exclusivamente na The Sandbox.

O PANGU também anunciará mais NFTs e mais ampliação da experiência PANGU ECOLAND para gerar expectativa entre os colecionadores de NFTs no futuro próximo.

Sobre a PANGU e o Kenal Group

A PANGU by Kenal é a agência de Web3.0/metaverso do Kenal Group, uma agência de criação abrangente que oferece soluções de marketing completas desde 2008.

A PANGU by Kenal é a nova filial, oferecendo uma solução única em plataforma Web3.0 e metaverso. Crescendo em um ritmo exponencial, a PANGU já foi reconhecida como a agência de metaverso do jogo The Sandbox, oferecendo serviços de planejamento, criação e concepção de experiência única e ativos digitais para nossos clientes.

