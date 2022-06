La agencia de metaverso 'The Sandbox', PANGU, anuncia el lanzamiento del NFT de 'PANGU ECOLAND'

- La agencia de metaverso 'The Sandbox', PANGU, anuncia el lanzamiento exclusivo del NFT de 'PANGU ECOLAND' el día 14 de junio

HONG KONG, 13 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- El proveedor líder de soluciones de desarrollo de Asia Metaverse y la agencia de metaverso oficialmente designada de The Sandbox, PANGU by Kenal ("PANGU"), anunció hoy que lanzará el NFT 'PANGU ECOLAND' a partir del día 14 de junio. Los seguidores de los NFT podrán explorar 30 activos de alta calidad de la experiencia PANGU ECOLAND que estarán disponibles exclusivamente en The Sandbox.

PANGU y el alcance a nivel más amplio

Además de ser la agencia oficial de Metaverse de The Sandbox, PANGU proporciona planificación estratégica centrada en Metaverse, desarrollo de negocios y soluciones de marketing, NFT y creación de experiencias sociales, de juegos y comerciales. El alcance de la compañía también se expande hacia la sostenibilidad ambiental, el compromiso social, la educación, las ONGs y las organizaciones de caridad a través de interacciones temáticas y creación de activos.

Lanzamiento exclusivo del NTF PANGU ECOLAND

El anuncio de hoy del lanzamiento del NTF PANGU ECOLAND aprovecha la creencia declarada de la compañía en la sostenibilidad ambiental y su tierra ecológica temática de conciencia ambiental en The Sandbox Metaverse. PANGU ECOLAND tendrá su primer lanzamiento de NFT el 14 de junio con los 30 activos de alta calidad de la experiencia PANGU ECOLAND disponibles exclusivamente en The Sandbox.

PANGU también anunciará más NFT y una mayor expansión de la experiencia PANGU ECOLAND para los coleccionistas de NFT en un futuro próximo.

Acerca de PANGU y de Kenal Group

PANGU by Kenal es la rama de la agencia Web3.0/Metaverse de Kenal Group, una agencia creativa integral que ofrece soluciones de marketing completas desde 2008.

PANGU by Kenal es la nueva sucursal, que proporciona una solución integral en la plataforma Web3.0 y Metaverse. Con un crecimiento exponencial, PANGU ya ha sido reconocida como la agencia Metaverse de The Sandbox Game, que ofrece servicios desde la planificación, creación y creación de experiencias únicas y activos digitales para nuestros clientes.

