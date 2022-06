PANGU, metaverse agentura hry „The Sandbox", uvede 14. června exkluzivní edici NFT „PANGU ECOLAND"

HONGKONG, 14. června 2022 /PRNewswire/ -- Přední asijský poskytovatel řešení pro vývoj metaverza a oficiálně jmenovaná metaverse agentura hry The Sandbox, společnost PANGU by Kenal („PANGU"), dnes oznámila, že 14. června uvede na trh edici NFT s názvem „PANGU ECOLAND". Fanouškům NFT nabídne v rámci zážitku PANGU ECOLAND třicet vysoce kvalitních aktiv, která budou k dispozici exkluzivně pouze ve hře The Sandbox.

Široký záběr PANGU

PANGU není jen oficiální metaverse agenturou hry The Sandbox, ale poskytuje i strategické plánování v oblasti metaverza, řešení pro rozvoj podnikání, marketing, NFT, obchodování a vytváření herních a sociálních zážitků. Prostřednictvím tematických interakcí a tvorby aktiv rozšiřuje svůj záběr také na oblasti ekologické udržitelnosti, sociální angažovanosti, vzdělávání, nevládních organizací a charity.

Exkluzivní NFT edice PANGU ECOLAND

Čerstvě oznámená edice NFT s názvem PANGU ECOLAND čerpá z její deklarované víry v ekologickou udržitelnost a navazující tematické „ekologické oblasti" v metaverzu hry The Sandbox. První drop NFT PANGU ECOLAND bude zahájen 14. června třiceti vysoce kvalitními aktivy z prostředí PANGU ECOLAND, dostupnými exkluzivně pouze v The Sandbox.

Na další tematické NFT a rozšíření zážitků v PANGU ECOLAND z dílny společnosti PANGU se mohou sběratelé NFT těšit v brzké budoucnosti.

O společnosti PANGU a Kenal Group

PANGU by Kenal je Web3.0/Metaverse pobočka Kenal Group, která od roku 2008 poskytuje komplexní marketingová řešení.

Nová divize PANGU by Kenal poskytuje jednotná řešení pro platformu Web3.0 a Metaverse. Tato exponenciálně rostoucí pobočka již byla jmenována oficiální metaverse agenturou hry The Sandbox a nabízí plánování, tvorbu a realizaci jedinečných zážitků a digitálních aktiv pro klienty.

Další informace najdete na webových stránkách společnosti:

DOMOVSKÁ STRÁNKA | PANGU

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1836371/PANGUbyKENAL_Logo_WHTBG_Logo.jpg

SOURCE PANGU by Kenal