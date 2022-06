PANGU, metaverse agentúra hry „The Sandbox", oznamuje uvedenie na trh exkluzívneho NFT Dropu „PANGU ECOLAND" dňa 14. júna

HONGKONG, 13. júna 2022 /PRNewswire/ -- Popredný ázijský poskytovateľ riešení pre vývoj metaverse a oficiálne menovaná metaverse agentúra hry The Sandbox, PANGU by Kenal („PANGU"), dnes oznámila, že 14. júna uvedie na trh NFT drop „PANGU ECOLAND". Nadšenci NFT si budú môcť prezrieť 30 vysokokvalitných prostriedkov v rámci zážitku PANGU ECOLAND, ktoré budú k dispozícii exkluzívne na lokalite The Sandbox.

PANGU a širší dosah

Okrem toho, že je oficiálnou metaverse agentúrou hry The Sandbox, PANGU poskytuje strategické plánovanie zamerané na metaverse, rozvoj podnikania a marketingové riešenia, NFT a obchodovanie, vytváranie herných a sociálnych zážitkov. Dosah spoločnosti sa rozširuje aj na environmentálnu udržateľnosť, sociálnu angažovanosť, vzdelávanie, mimovládne organizácie a charitu prostredníctvom tematických interakcií a vytvárania aktív.

Exkluzívny NFT drop PANGU ECOLAND

Dnešné oznámenie PANGU ECOLAND NFT drop využíva deklarovanú vieru spoločnosti v environmentálnu udržateľnosť a jej tematickú ekokrajinu s environmentálnym povedomím v metaverse hry The Sandbox. PANGU ECOLAND bude mať svoj prvý NFT drop 14. júna s 30 vysokokvalitnými aktívami zážitku v rámci PANGU ECOLAND dostupnými exkluzívne v The Sandbox.

Spoločnosť PANGU v blízkej budúcnosti oznámi aj ďalšie NFT a ďalšie rozšírenie zážitkov v PANGU ECOLAND, na ktoré sa môžu zberatelia NFT tešiť.

O spoločnosti PANGU a Kenal Group

PANGU by Kenal je Web3.0/Metaverse agentúrna pobočka Kenal Group, ktorá od roku 2008 poskytuje komplexné marketingové riešenia.

PANGU by Kenal je nová pobočka, ktorá poskytuje komplexné riešenie pre platformu Web3.0 a Metaverse. Spoločnosť PANGU, ktorá rastie exponenciálnym tempom, už bola uznaná za metaverse agentúru hry The Sandbox a ponúka služby od plánovania, tvorby a vytvárania jedinečných zážitkov a digitálnych prostriedkov pre klientov.

