PANGU, agencja metawersum „The Sandbox" zapowiada na 14 czerwca ekskluzywny zrzut NFT „PANGU ECOLAND"

HONG KONG, 13 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- PANGU by Kenal („PANGU"), czołowy dostawca rozwiązań metawersyjnych w Azji i oficjalnie mianowana agencja metawersum „The Sandbox", poinformowała dzisiaj, że od 14 czerwca uruchomi zrzut NFT „PANGU ECOLAND". Entuzjaści NFT będą mogli zapoznać się z 30 najwyższej jakości zasobami gry PANGU ECOLAND, które będą dostępne wyłącznie w The Sandbox.

PANGU i szerszy zasięg

Oprócz tego, że PANGU jest oficjalną agencją metawersum „The Sandbox", oferuje ona strategiczne planowanie ukierunkowane na metawersum, rozwój biznesu i rozwiązania marketingowe, NFT oraz handel, tworzenie gier i rozwiązań społecznościowych. Zasięg firmy rozszerza się również na zrównoważony rozwój środowiska, zaangażowanie społeczne, edukację oraz organizacje pozarządowe i charytatywne poprzez tematyczne interakcje i tworzenie zasobów.

Ekskluzywny zrzut NFT PANGU ECOLAND

Dzisiejsze ogłoszenie zrzutu NFT PANGU ECOLAND nawiązuje do deklarowanej przez firmę wiary w zrównoważony rozwój środowiska naturalnego oraz do jej tematycznej ekologicznej krainy w metawersum „The Sandbox". PANGU ECOLAND będzie miała swój pierwszy zrzut NFT w dniu 14 czerwca, przy czym 30 najwyższej jakości zasobów z gry będzie dostępnych wyłącznie w The Sandbox.

Z myślą o kolekcjonerach NFT w najbliższej przyszłości PANGU poinformuje również o kolejnych NFT i dalszym rozszerzeniu możliwości PANGU ECOLAND.

PANGU i Grupa Kenal

PANGU by Kenal jest agencyjnym oddziałem Web3.0/Metaverse Grupy Kenal, agencji kreatywnej dostarczającej wszechstronne rozwiązania marketingowe od 2008 roku.

PANGU by Kenal to nowa gałąź oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie Web3.0 i platformy Metaverse. Rozwijając się w ekspresowym tempie, PANGU zostało uznane za agencję metawersum gry „The Sandbox", oferując usługi planowania, tworzenia i realizacji wyjątkowych doświadczeń i zasobów cyfrowych dla swoich klientów.

