Agilyx kunngjør nye styremedlemmer for å fremme gjenvinning av plast

PORTSMOUTH i New Hampshire, 1. september 2020 /PRNewswire/ – Agilyx AS («Agilyx»), en bransjeleder innen avansert gjenvinning, kunngjorde i dag endringer i styret.

Administrerende direktør Tim Stedman i Agilyx og Catherine Keenan fra Catherine C. Keenan LLC. er valgt som medlemmer av styret.

Stedman kom til Agilyx i august etter å ha fungert som Senior Vice President for strategi- og bedriftsutvikling i Trinseo, et globalt materialfirma med fokus på produksjon av plast, lateks og gummi. Før tiden i Trinseo tilbrakte Stedman mer enn 20 år hos ExxonMobil Chemical i forskjellige ledende drifts- og forretningsroller.

Cathrine Keenan har over 32 års erfaring i kjemikalie- og plastindustrien med erfaring innen strategiutvikling, offentlige forhold, bærekraft, krisehåndtering, aksjonærengasjement, merkevarebygging og omdømmehåndtering.

Tim Stedman kommenterte: «Jeg er begeistret over å være en del av Agilyx, en dokumentert leder innen avansert resirkulering av plast til plast, med dyp forståelse av konverteringsteknologier samt hvordan man får tilgang til rimelige råvarer. Teamet brenner for å gjøre plast virkelig sirkulært, noe som verdikjeden og planeten vår har bruk for. Jeg gleder meg til å bygge videre på selskapets dokumenterte resultater og akselerere veksten i selskapet, spesielt når det vokser i Europa. Sammen gjør vi plast virkelighet sirkulært.»

Catherine Keenan sa: «Agilyx er en pioner innen teknologier som på økonomisk vis kan depolymerisere avfall og konvertere det til brukbare monomer som kan gjøres om til ny plast – noe som virkelig er et stort skritt for kjemikalie- og plastindustrien. Disse innovasjonene hjelper med å fremme FNs bærekraftmål (SDG-er), og Agilyx er på linje med ønskene til merkevareeiere og forbrukere om å bruke mer resirkulert plast og skape en virkelig sirkulær økonomi. Jeg gleder meg til å hjelpe Agilyx med å fremme selskapets visjon.»

Peter Norris kommenterte: «Jeg er veldig glad for å ønske Tim og Catherine velkommen til Agilyx. De styrker et team som allerede har en vist lederskap innen kommersiell avansert gjenvinningsteknologi. Med deres ferdigheter og erfaring er vi klar til å akselerere vårt spennende vekstprogram og ta fatt på utfordringen med å gjøre plast virkelig sirkulært.»

