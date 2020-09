Agilyx vahvistaa hallitustaan muovin kiertokulun kehittämiseksi

PORTSMOUTH, New Hampshire, 1. syyskuuta 2020 /PRNewswire/ -- Edistyneen kierrätyksen edelläkävijä Agilyx AS ("Agilyx") ilmoitti tänään muutoksista hallituksensa kokoonpanossa.

Agilyxin toimitusjohtaja Tim Stedman ja Catherine C. Keenan LLC:n Catherine Keenan on nimitetty yhtiön hallituksen jäseniksi.

Stedman tuli Agilyxille elokuussa toimittuaan Trinseolla tittelillä Senior Vice President of Strategy and Corporate Development. Trinseo on maailmanlaajuisesti toimiva materiaaliyhtiö, joka keskittyy muovin, lateksin ja kumin valmistamiseen. Ennen Trinseota Stedman työskenteli yli 20 vuoden ajan ExxonMobil Chemicalilla erilaisissa ylemmissä operatiivisissa ja liiketoimintatehtävissä.

Keenanilla on yli 32 vuoden kokemus kemikaali- ja muoviteollisuudesta sekä strategiakehityksestä, julkishallinnosta, kestävyydestä, kriisinhallinnasta, sidosryhmien osallistamisesta, brändäyksestä ja maineenhallinnasta.

Tim Stedman kommentoi: "Olen innoissani päästessäni osaksi Agilyxia, joka on osoittanut johtajuutensa muovin edistyneessä kierrättämisessä muoviksi. Sillä on laaja osaaminen muunnosteknologioiden ja edullisten raaka-aineiden hankinnan alalla. Tiimin intohimona on saattaa muovi todelliseen kiertokulkuun, sillä sitä tarvitsevat niin arvoketju kuin koko planeettammekin. Haluan kehittää yhtiön hyvää historiaa entisestään ja kiihdyttää sen kasvua, varsinkin sen laajentuessa Euroopassa. Yhdessä teemme muovin kiertokulusta todellisuutta."

Catherine Keenan sanoo: "Agilyx on edelläkävijä teknologioissa, joiden avulla jäte voidaan depolymerisoida taloudellisesti ja muuttaa käyttökelpoisiksi monomeereiksi, joista taas voidaan valmistaa uutta muovia. Tämä mullistaa kemikaali- ja muoviteollisuuden. Nämä innovaatiot edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, ja Agilyxin pyrkimykset lisätä kierrätysmuovin käyttöä sekä luoda todellinen kiertotalous ovat linjassa brändinomistajien sekä kuluttajien toiveiden kanssa. On hienoa auttaa Agilyxia kehittämään visiotaan."

Peter Norris kommentoi: "Toivotan Timin ja Catherinen ilolla tervetulleiksi Agilyxiin. He vahvistavat tiimiä, joka on jo valmiiksi osoittanut johtavansa kaupallisten, edistyneiden kierrätysteknologioiden alaa. Heidän osaamisensa ja kokemuksensa avulla voimme nopeuttaa jännittävää kasvuohjelmaamme ja vastata muovin kiertotalouden toteuttamisen haasteisiin."

Tietoa Agilyx Corporationista

Agilyx on johtaja ja uranuurtaja vaikeasti kierrätettävien käytönjälkeisten muovivirtojen edistyneessä kierrättämisessä erilaisiksi tuotteiksi, kuten neitsytlaadun muoveiksi, kemiallisiksi välituotteiksi ja polttoaineiksi. Yhtiö on tuonut nämä tuotteet ensimmäisenä markkinoille. kehittänyt raaka-aineidenhallintayritys Cyclyx International, Inc:n ja tekee yhteistyötä useiden jätehuoltoyhtiöiden, kuntien, öljynjalostajien sekä monien brändi- ja vähittäismyyntiyhtiöiden kanssa kehittääkseen edistyneitä suljetun kierron kierrätysratkaisuja muovisekajätteelle. Kierrätä jätemuovivirtasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Lisätietoa saat seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa sekä vierailemalla osoitteessa www.agilyx.com.

