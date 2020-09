Agilyx udnævner nye bestyrelsesmedlemmer for at styrke plastikcirkularitet

PORTSMOUTH, New Hampshire, USA, 1. sep. 2020 /PRNewswire/ -- Agilyx AS ("Agilyx"), der er førende inden for avanceret genbrug, annoncerede i dag ændringer i sammensætningen af sin bestyrelse.

Tim Stedman, administrerende direktør i Agilyx, og Catherine Keenan fra Catherine C. Keenan LLC. er valgt som medlemmer af bestyrelsen.

Tim Stedman kom til Agilyx i august fra stillingen som vicekoncerndirektør for strategi og koncernudvikling i Trinseo, der er en international råmaterialevirksomhed med fokus på fremstilling af plastmaterialer, latex og gummi. Tim Stedman varetog før ansættelsen hos Trinseo i over 20 år flere ledende stillinger i ExxonMobil Chemical inden for drift og forretning.

Catherine Keenan har mere end 32 års erfaring i den kemiske industri og plastikindustrien inden for strategiudvikling, myndigheds- og offentlige anliggender, bæredygtighed, krisestyring, interessentengagement, branding og omdømmeforvaltning.

Tim Stedman udtalte: "Det har glædet mig meget at komme til Agilyx, der er en kendt leder inden for avanceret genbrug af plastik til plastik og en dyb ekspertise inden for konverteringsteknologier samt kendskab til adgang til billige råmaterialer. Teamet går med liv og sjæl op i at gøre plastik ægte cirkulært, hvilket er noget, der kræves af værdikæden og vores planet. Jeg ser meget frem til at bygge videre på virksomhedens stærke resultater og øge væksten i virksomheden i takt med, at vi udvider i Europa. Sammen kan vi gøre plastikcirkularitet til virkelighed."

Catherine Keenan sagde: "Agilyx er en pioner i teknologier, der har gjort det økonomisk muligt at afpolymerisere affald og konvertere det til nyttige monomerer, der kan laves til ny plastik. Det er en ægte revolution inden for den kemiske industri og plastikindustrien. Disse innovationer hjælper med til at fremme gennemførelsen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG), og Agilyx ligger på linje med ønsket hos mærkevareejere og forbrugere om at bruge mere genbrugsplastik og skabe en ægte cirkulærøkonomi. Det er meget spændende at være med til at hjælpe Agilyx med at indfri sin vision."

Peter Norris bemærkede: "Det glæder mig meget at byde Tim og Catherine velkommen til Agilyx. De er en styrkelse af et team, der allerede har vist sit lederskab inden for kommercielt avancerede genbrugsteknologier. Vi er klar til at sætte fart i vores spændende vækstprogram med deres viden og erfaring og håndtere udfordringen om at gøre plastikcirkularitet til virkelighed."

Om Agilyx Corporation

Agilyx er pioneren inden for avanceret genbehandling af vanskeligt genbrugelige plastprodukter til en bred vifte af produkter, herunder ny plast, kemiske halvfabrikata og brændstoffer. Virksomheden har ikke kun udviklet disse produkter til at være de første på markedet men har også udviklet en virksomhed, Cyclyx International, Inc., til håndtering af råmaterialer, og samarbejder med mange renovationsvirksomheder, kommuner, raffinaderier samt mange mærkevarevirksomheder og detailvirksomheder om at udvikle løsninger til affald af blandede plasttyper i lukkede kredsløb. Kontakt os på [email protected] for at få dit plastaffald genbrugt. Følg os på de sociale medier, og besøg os på www.agilyx.com for at få flere oplysninger.

Mediekontaktperson

John Desmarteau, direktør for kommunikation og myndighedsanliggender

[email protected]

Tlf. +1 (503) 597-6406

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1154285/Agilyx_Logo.jpg

Related Links

agilyx.com



SOURCE Agilyx