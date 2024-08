AIKO a tím Brunel Solar ohlasujú spoluprácu na výzvu Sasol Solar Challenge pre rok 2024

DÜSSELDORF, Nemecko a DELFT, Holandsko, 22. augusta 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť AIKO, globálny líder v oblasti solárnych technológií, a tím Brunel Solar, známy svojou technickou excelentnosťou v pretekoch solárnych automobilov, s potešením oznamujú strategické partnerstvo na výzvu Sasol Solar Challenge pre rok 2024. Táto spolupráca spája najmodernejšie solárne články AIKO a špičkový dizajn solárnych áut tím Brunel Solar, čím vzniká pôda pre silnú synergiu v jednej z najnáročnejších svetových súťaží so solárnym pohonom.

Priekopnícke inovácie a udržateľnosť

AIKO a tím Brunel Solar zdieľajú spoločnú víziu: posúvať hranice možností využitia slnečnej energie. Integráciou vysokoúčinných solárnych článkov AIKO do vozidla tímu Brunel Solar Team sa partnerstvo zameriava na demonštrovanie obrovského potenciálu využitia solárnej technológie v reálnom svete, najmä vo vysoko konkurenčných prostrediach, ako je Sasol Solar Challenge.

„Sme nadšení, že môžeme spolupracovať s AIKO na svojom úsilí prekonať čo najviac kilometrov v rámci najťažšej solárnej výzvy na svete. Vďaka špičkovej solárnej technológii AIKO sme si istí, že naše solárne auto bude nielen najefektívnejšie, ale preukáže aj silu inovácií a spolupráce. Spoločne posúvame hranice možností v oblasti solárnej energie," povedal Huub Kavelaars, manažér pre partnerstvá a financie tímu Brunel Solar a jeden zo štyroch jazdcov v pretekoch.

Odkaz excelentnosti sa stretáva s technologickým pokrokom

Tím Brunel Solar so sídlom v holandskom TU Delft má za sebou bohatú históriu úspechov v pretekoch solárnych automobilov a neustále podáva pôsobivé výkony na svetovej scéne. Spoločnosť AIKO, známa svojou neúnavnou snahou o inovácie a trvalo udržateľné energetické riešenia, považuje toto partnerstvo za skvelú príležitosť predviesť schopnosti svojej solárnej technológie.

„Spolupráca s tímom Brunel Solar je pre AIKO vzrušujúcou príležitosťou nielen na podporu ďalšej generácie inovátorov solárnych technológií, ale aj na preukázanie skutočného výkonu našich vysokovýkonných solárnych článkov. Veríme, že toto partnerstvo zvýrazní neuveriteľný potenciál solárnej energie pri presadzovaní trvalo udržateľných dopravných riešení," povedala Jessica Zhang, CMO spoločnosti AIKO.

Pripravujeme sa na Sasol Solar Challenge 2024

Výzva Sasol Solar Challenge, ktorá sa koná v Južnej Afrike, je popredné podujatie, ktoré priťahuje najlepšie tímy solárnych automobilov z celého sveta. Tímy majú za úlohu navrhnúť, postaviť a viesť vozidlá so solárnym pohonom po náročnej trase, ktorá testuje hranice inovácií a odolnosti. Nie sú to len preteky; je to platforma na demonštráciu transformačnej sily slnečnej energie v celosvetovom meradle.

Sledujte ďalšie aktualizácie z tejto vzrušujúcej cesty AIKO a tím Brunel Solar smerom k 2024 Sasol Solar Challenge. Spoločne riadime budúcnosť solárnych inovácií a udržateľnosti.

O spoločnosti AIKO

AIKO je globálny líder v oblasti technológií novej energie, ktorý sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu solárnych produktov a integrovaných riešení na nabíjanie fotovoltických zariadení. AIKO dodáva zákazníkom solárne články, moduly ABC (All Back Contact) a hotové riešenia založené na scenároch. Na základe misie „Posilnenie transformácie smerom k ére bez uhlíka", AIKO pokračuje v presadzovaní extrémnych inovácií a špičkových technológií.

Viac informácií nájdete na stránke https://aikosolar.com.

O tíme Brunel Solar

Tím Brunel Solar so sídlom na TU Delft v Holandsku sa skladá z talentovaných študentov, ktorí zdieľajú vášeň pre inovácie v oblasti solárnej energie. Tím má v pretekoch solárnych áut dlhodobú povesť excelentnosti, neustále preteká a vyhráva medzinárodné výzvy. Integráciou špičkovej technológie s udržateľnými postupmi sa tím Brunel Solar snaží byť lídrom v doprave na solárny pohon.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.brunelsolarteam.com.

