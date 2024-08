AIKO et l'équipe Brunel Solar annoncent leur collaboration en préparation au Sasol Solar Challenge 2024

DÜSSELDORF, Allemagne et DELFT, Pays-Bas, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- AIKO, chef de file mondial de la technologie solaire, et l'équipe Brunel Solar, renommée pour son excellence en matière d'ingénierie dans les courses de voitures à énergie solaire, sont ravis d'annoncer un partenariat stratégique pour le Sasol Solar Challenge 2024. Cette collaboration réunit les cellules solaires d'AIKO et la conception avant-gardiste de la voiture solaire de l'équipe Brunel Solar, ouvrant la voie à une puissante synergie dans l'une des compétitions solaires les plus difficiles au monde.

Pionnier de l'innovation et de la durabilité

AIKO et l'équipe Brunel Solar partagent une vision commune : repousser les limites du possible avec l'énergie solaire. En intégrant les cellules solaires à haut rendement d'AIKO dans le véhicule de l'équipe Brunel Solar, ce partenariat vise à démontrer l'immense potentiel de la technologie solaire dans des applications de monde réel, en particulier dans des environnements compétitifs à enjeux élevés comme le Sasol Solar Challenge.

« Nous sommes ravis de nous associer à AIKO dans notre quête pour parcourir le plus grand nombre de kilomètres dans le cadre du défi solaire le plus rude au monde. Grâce à la technologie solaire de pointe d'AIKO, nous sommes convaincus que notre voiture solaire sera non seulement la plus efficace, mais aussi un témoignage du pouvoir de l'innovation et de la collaboration. Ensemble, nous repoussons les limites du possible en matière d'énergie solaire », déclare Huub Kavelaars, responsable des partenariats et des finances de l'équipe Brunel Solar et l'un des quatre pilotes de la course.

Un héritage d'excellence au service du progrès technologique

Basée à l'Université technique de Delft aux Pays-Bas, l'équipe Brunel Solar a une longue histoire de succès dans les courses de voitures solaires, réalisant régulièrement des performances impressionnantes sur la scène mondiale. AIKO, connue pour sa quête incessante d'innovation et de solutions énergétiques durables, voit dans ce partenariat l'occasion parfaite de présenter les capacités de sa technologie solaire.

« La collaboration avec l'équipe Brunel Solar est une opportunité passionnante pour AIKO, non seulement de soutenir la prochaine génération d'innovateurs en matière de technologie solaire, mais aussi de démontrer l'impact de nos cellules solaires à haute performance dans le monde réel. Nous sommes convaincus que ce partenariat mettra en évidence l'incroyable potentiel de l'énergie solaire pour faire progresser les solutions de transport durable », déclare Jessica Zhang, CMO, AIKO.

Se préparer pour le Sasol Solar Challenge 2024

Le Sasol Solar Challenge, organisé en Afrique du Sud, est un événement de premier plan qui attire les meilleures équipes de voitures solaires du monde entier. Les équipes doivent concevoir, construire et conduire des véhicules à énergie solaire sur un parcours exigeant qui teste les limites de l'innovation et de l'endurance. Il ne s'agit pas seulement d'une course, mais d'une plateforme permettant de démontrer le pouvoir de transformation de l'énergie solaire à l'échelle mondiale.

Restez à l'écoute pour de nouvelles mises à jour alors qu'AIKO et l'équipe Brunel Solar se lancent dans ce aventure passionnante vers le Sasol Solar Challenge 2024. Ensemble, nous sommes à la pointe de l'innovation et de la durabilité dans le domaine de l'énergie solaire.

À propos d'AIKO

AIKO est un chef de file mondial dans le domaine des nouvelles technologies énergétiques, spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication de produits de production solaire et de solutions intégrées PV-stockage-recharge. AIKO fournit à ses clients des cellules solaires, des modules ABC (All Back Contact) et des solutions packagées basées sur des scénarios. Guidée par la mission de promouvoir la transformation vers une ère décarbonée (« Empowering transformation towards a carbon-free era »), AIKO continue de rechercher l'innovation optimale et la technologie de pointe.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://aikosolar.com.

À propos de l'équipe Brunel Solar

L'équipe Brunel Solar, basée à l'Université technique de Delft aux Pays-Bas, est composée d'étudiants talentueux passionnés par l'innovation dans le domaine de l'énergie solaire. L'équipe jouit depuis longtemps d'une réputation d'excellence dans le domaine des courses de voitures solaires, participant régulièrement à des compétitions internationales et les remportant. En intégrant une technologie de pointe à des pratiques durables, l'équipe Brunel Solar vise à montrer la voie en matière de transport alimenté par l'énergie solaire.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.brunelsolarteam.com.

