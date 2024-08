AIKO i Brunel Solar Team ogłaszają współpracę w ramach Sasol Solar Challenge 2024

DÜSSELDORF (Niemcy) i DELFT (Holandia), 22 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- AIKO, globalny lider technologii fotowoltaicznej, i zespół Brunel Solar Team, który zyskał uznanie za wybitne osiągnięcia inżynierskie w dziedzinie wyścigów samochodów solarnych, mają przyjemność ogłosić nawiązanie partnerstwa strategicznego na Sasol Solar Challenge 2024. Współpraca stanowi połączenie najnowocześniejszych ogniw słonecznych AIKO i przełomowych konstrukcji samochodów zasilanych energią słoneczną Brunel Solar Team, przygotowując grunt pod solidną synergię podczas jednego z najtrudniejszych konkursów pojazdów zasilanych energią słoneczną.

Pionierska innowacyjność i zrównoważony rozwój

AIKO i Brunel Solar Team przyświeca wspólna wizja - przesuwanie granic możliwości energii słonecznej. Dzięki zastosowaniu wysoko wydajnych ogniw słonecznych AIKO w pojeździe Brunel Solar Team nawiązane partnerstwo zademonstruje ogromny potencjał technologii słonecznej w rzeczywistych zastosowaniach, w szczególności w kontekście decydujących konkurencji takich jak Sasol Solar Challenge.

„Cieszymy się, że możemy współpracować z AIKO w rywalizacji o jak najdłuższy dystans w najtrudniejszym na świecie wyzwaniu z udziałem pojazdów zasilanych energią słoneczną. Jesteśmy przekonani, że dzięki przełomowej technologii słonecznej AIKO nasz samochód solarny okaże się nie tylko najbardziej wydajny, ale także pozwoli zademonstrować możliwości innowacji i współpracy. Wspólnie przesuwamy granice tego, co jest możliwe w energii słonecznej" - powiedział Huub Kavelaars, Partnerships and Finance Manager w Brunel Solar Team i jeden z czterech kierowców wyścigu.

Wybitne osiągnięcia w połączeniu z zaawansowaniem technologicznym

Brunel Solar Team z politechniki TU Delft w Holandii może poszczycić się bogatą historią sukcesów w wyścigach samochodów solarnych, stale dokonując imponujących osiągnięć na arenie międzynarodowej. Firma AIKO, znana z nieustannego dążenia do innowacji i zrównoważonych rozwiązań energetycznych, dostrzega w partnerstwie doskonałą okazję do zaprezentowania możliwości swojej technologii solarnej.

„Współpraca z Brunel Solar Team to wspaniała okazja dla AIKO, aby nie tylko wspierać kolejne pokolenie innowatorów technologii solarnej, ale także zademonstrować rzeczywistą efektywność naszych wysoko wydajnych ogniw słonecznych. Jesteśmy przekonani, że partnerstwo podkreśli niesamowity potencjał energii słonecznej w rozwoju zrównoważonych rozwiązań transportowych" - powiedziała Jessica Zhang, CMO w firmie AIKO.

Przygotowania do Sasol Solar Challenge 2024

Sasol Solar Challenge, odbywający się w Republice Południowej Afryki, to najważniejsze wydarzenie, które przyciąga najlepsze zespoły rywalizujące w wyścigach samochodów solarnych z całego świata. Zadaniem zespołów jest zaprojektowanie, zbudowanie i prowadzenie pojazdów napędzanych energią słoneczną na wymagającej trasie, która testuje granice innowacyjności i wytrzymałości. To nie tylko wyścig - to platforma demonstrująca transformacyjną moc energii słonecznej w skali globalnej.

Bądź na bieżąco, aby obserwować, jak AIKO i Brunel Solar Team wyruszają w tę ekscytującą podróż na Sasol Solar Challenge 2024. Razem tworzą przyszłość innowacji w dziedzinie energii słonecznej i zrównoważonego rozwoju.

AIKO

AIKO jest globalnym liderem technologii związanych z nowymi źródłami energii, który specjalizuje się w badaniach, rozwoju i wytwarzaniu produktów do generowania energii słonecznej i zintegrowanych rozwiązań fotowoltaicznych do magazynowania energii i ładowania. AIKO dostarcza klientom ogniwa fotowoltaiczne, moduły ABC (All Back Contact) i rozwiązania pakietowe dostosowane do różnych scenariuszy zastosowań. Zgodnie z misją firmy, którą jest „Wspieranie transformacji w kierunku ery bezemisyjności", AIKO kontynuuje rozwój zaawansowanych innowacji i przełomowych technologii.

Więcej informacji na stronie https://aikosolar.com.

Brunel Solar Team

Brunel Solar Team z politechniki TU Delft w Holandii składa się z utalentowanych studentów z pasją podchodzących do innowacji w dziedzinie energii słonecznej. Zespół cieszy się renomą za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wyścigów pojazdów zasilanych energią słoneczną i zwycięża w międzynarodowych wyścigach. Łącząc przełomową technologię ze zrównoważonymi praktykami, zespół Brunel Solar stawia sobie za cel objęcie pozycji lidera w dziedzinie transportu zasilanego energią słoneczną.

Więcej informacji na stronie https://www.brunelsolarteam.com.

