Air Serbia et Loyalty Juggernaut s'associent pour lancer un programme de fidélisation de nouvelle génération

Ce partenariat est une étape importante du centenaire d'Air Serbia, en associant la tradition, l'innovation et la technologie pour redéfinir la fidélité.

PALO ALTO, Californie et BELGRADE, Serbie, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Air Serbia a signé un partenariat stratégique de cinq ans avec Loyalty Juggernaut Inc. (LJI) pour lancer un programme de fidélisation de nouvelle génération, marquant ainsi une étape importante dans l'engagement des clients et l'innovation numérique.

Loyalty Juggernaut CEO Shyam Shah and Air Serbia CEO Jiri Marek at the signing of their strategic partnership in Belgrade to launch a next-generation frequent flyer program.

L'accord a été officialisé à Belgrade par M. Jiri Marek, directeur général d'Air Serbia, et M. Shyam Shah, directeur général de Loyalty Juggernaut Inc. Ce partenariat associe l'héritage centenaire d'Air Serbia et sa compréhension des voyageurs à l'expertise de LJI en matière d'écosystèmes de fidélisation de niveau entreprise.

Avec une tradition de près de 100 ans, Air Serbia, fidèle à sa devise « Sur les ailes de la tradition », est prête à célébrer son centenaire en associant son héritage d'excellence à une nouvelle vision audacieuse pour l'innovation et l'engagement, activée par la plateforme de fidélisation la plus avancée au monde. Le nouveau programme, basé sur la technologie brevetée GRAVTY® de LJI, offrira aux membres des expériences dynamiques et gratifiantes à travers un réseau de partenaires dans les domaines du voyage, de la vente au détail, de l'art de vivre et de la finance.

Prévu pour être introduit en mars 2026, GRAVTY® permettra un engagement en temps réel, basé sur des données, récompensant les membres non seulement pour les vols mais aussi pour les activités quotidiennes, renforçant ainsi les liens au-delà des voyages.

« Ce partenariat marque une étape clé dans la transformation de nos relations avec les passagers », a déclaré Jiri Marek, PDG d'Air Serbia. « Nous construisons un écosystème de fidélisation moderne qui récompense les clients pour chaque interaction avec Air Serbia. En combinant l'excellence de notre service avec la technologie de LJI, nous fournirons un programme qui reflète les voyageurs d'aujourd'hui : connectés, mobiles et à la recherche d'une valeur personnalisée. »

« Notre ambition est de créer l'une des propositions de fidélisation les plus attrayantes d'Europe », a ajouté Snezana Radinovic, responsable du développement des produits Frequent Flyer chez Air Serbia. « La plateforme GRAVTY® nous donne la flexibilité nécessaire pour élaborer des expériences sur mesure, mieux comprendre nos membres et répondre rapidement à leurs besoins. Il s'agit de rendre la fidélisation simple, transparente et vraiment gratifiante. »

« Nous sommes fiers de nous associer à Air Serbia pour définir le prochain chapitre de la fidélisation dans l'aviation », a commenté Shyam Shah, PDG de Loyalty Juggernaut Inc. « GRAVTY® a été conçu pour les compagnies aériennes précurseuses qui considèrent la fidélisation comme un atout commercial stratégique. Ensemble, nous souhaitons établir une nouvelle référence en matière d'engagement des clients, en nous appuyant sur l'innovation, l'intelligence et la connexion humaine. »

Ce partenariat illustre l'engagement d'Air Serbia en faveur de la transformation numérique et de l'innovation, tout en renforçant la position de Loyalty Juggernaut en Europe en tant que partenaire technologique de choix pour les écosystèmes de fidélisation de nouvelle génération.

À propos d'Air Serbia

Air Serbia, le transporteur national de la Serbie, dessert plus de 90 destinations en Europe, en Chine, en Amérique du Nord et en Méditerranée, avec près d'un siècle d'excellence.

À propos de Loyalty Juggernaut Inc. (LJI)

Basée à Palo Alto, en Californie, la plateforme technologique de fidélisation GRAVTY® de LJI, native dans le nuage et pilotée par l'IA, aide les entreprises à transformer la fidélisation en un moteur de croissance mesurable dans tous les secteurs. Parmi ses clients figurent WestJet, Viva Aerobus, VietJet, Global Hotel Alliance, FEMSA, Majid Al Futtaim, Emirates et Deutsche Telekom.

