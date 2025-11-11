Air Serbia und Loyalty Juggernaut starten gemeinsam ein Vielfliegerprogramm der nächsten Generation

Die Partnerschaft ist ein Meilenstein auf dem Weg zum hundertjährigen Bestehen von Air Serbia und vereint Tradition, Innovation und Technologie, um Loyalität neu zu definieren.

PALO ALTO, Kalifornien und BELGRAD, Serbien, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Air Serbia hat eine fünfjährige strategische Partnerschaft mit Loyalty Juggernaut Inc. (LJI) unterzeichnet, um ein Vielfliegerprogramm der neuen Generation einzuführen, was einen bedeutenden Meilenstein in der Kundenbindung und digitalen Innovation darstellt.

Loyalty Juggernaut CEO Shyam Shah and Air Serbia CEO Jiri Marek at the signing of their strategic partnership in Belgrade to launch a next-generation frequent flyer program.

Die Vereinbarung wurde in Belgrad von Herrn Jiri Marek, Geschäftsführer von Air Serbia, und Herrn Shyam Shah, Geschäftsführer von Loyalty Juggernaut Inc., unterzeichnet. Die Partnerschaft vereint die jahrhundertelange Tradition und das Verständnis für Reisende von Air Serbia mit der Expertise von LJI im Bereich der Entwicklung von Loyalitätsökosystemen für Unternehmen.

Mit einer fast 100-jährigen Tradition wird Air Serbia getreu ihrem Motto „Auf den Flügeln der Tradition" ihr bevorstehendes hundertjähriges Jubiläum feiern, indem sie ihr Vermächtnis der Exzellenz mit einer kühnen neuen Vision für Innovation und Engagement verbindet, die von der weltweit fortschrittlichsten Treueplattform unterstützt wird. Das neue Programm, das auf der patentierten GRAVTY®-Technologie von LJI basiert, bietet dynamische, lohnende Erlebnisse für Mitglieder in einem Netzwerk von Reise-, Einzelhandels-, Lifestyle- und Finanzpartnern.

GRAVTY®, das im März 2026 eingeführt werden soll, wird datengesteuertes Engagement in Echtzeit ermöglichen und Mitglieder nicht nur für das Fliegen, sondern auch für alltägliche Aktivitäten belohnen und so die Verbindungen über das Reisen hinaus stärken.

„Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um die Beziehungen zu unseren Passagieren zu verbessern", sagte Jiri Marek, Geschäftsführer von Air Serbia. „Wir bauen ein modernes Treue-Ökosystem auf, das Kunden für jede Interaktion mit Air Serbia belohnt. Durch die Kombination unserer exzellenten Dienstleistungen mit der Technologie von LJI können wir ein Programm anbieten, das die Bedürfnisse der Reisenden von heute widerspiegelt: vernetzt, mobil und auf der Suche nach persönlichem Mehrwert.

„Wir wollen eines der attraktivsten Treueprogramme in Europa auf die Beine stellen", sagte Snezana Radinovic, die bei Air Serbia für die Entwicklung von Vielfliegerprodukten zuständig ist. „Die GRAVTY®-Plattform gibt uns die Flexibilität, maßgeschneiderte Angebote zu entwickeln, unsere Mitglieder besser zu verstehen und umgehend auf ihre Bedürfnisse zu reagieren. Es geht darum, Loyalität einfach, transparent und wirklich lohnend zu machen."

„Wir sind stolz, mit Air Serbia zusammenzuarbeiten, um das nächste Kapitel der Kundenbindung in der Luftfahrt zu schreiben", sagte Shyam Shah, Geschäftsführer von Loyalty Juggernaut Inc. „GRAVTY® wurde für zukunftsorientierte Fluggesellschaften entwickelt, die Kundenbindung als strategischen Geschäftsvorteil sehen. Gemeinsam wollen wir neue Maßstäbe in der Kundenansprache setzen, angetrieben durch Innovation, Intelligenz und menschliche Nähe."

Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Air Serbia für digitale Transformation und Innovation und stärkt gleichzeitig die Position von Loyalty Juggernaut in Europa als Technologiepartner der Wahl für Loyalty-Ökosysteme der nächsten Generation.

Informationen zu Air Serbia

Air Serbia, die nationale Fluggesellschaft Serbiens, bedient mehr als 90 Ziele in Europa, China, Nordamerika und im Mittelmeerraum und kann auf fast ein Jahrhundert Erfahrung zurückblicken.

Informationen zu Loyalty Juggernaut Inc. (LJI)

LJI hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, und bietet eine Cloud-native, KI-gesteuerte Loyalitäts-Technologieplattform GRAVTY® an, die Unternehmen dabei hilft, Loyalität in einen messbaren Wachstumsmotor für alle Branchen zu verwandeln. Zu den Kunden zählen WestJet, Viva Aerobus, VietJet, Global Hotel Alliance, FEMSA, Majid Al Futtaim, Emirates und die Deutsche Telekom.

#loyaltyprograms #ffp #customerloyalty #airserbia #gravty #lji

Folgen Sie uns auf LinkedIn und www.lji.io

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2818307/Loyalty_Juggernaut_Air_Serbia.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2251954/Loyalty_Juggernaut_Logo.jpg