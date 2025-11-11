Air Serbia y Loyalty Juggernaut se asocian para lanzar un programa de viajero frecuente de última generación

Esta alianza marca un hito en el centenario de Air Serbia, aunando tradición, innovación y tecnología para redefinir la fidelización

PALO ALTO, California y BELGRADO, Serbia, 11 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Air Serbia ha firmado una alianza estratégica de cinco años con Loyalty Juggernaut Inc. (LJI) para lanzar un programa de viajero frecuente de nueva generación, lo que supone un hito importante en la fidelización de clientes y la innovación digital.

Loyalty Juggernaut CEO Shyam Shah and Air Serbia CEO Jiri Marek at the signing of their strategic partnership in Belgrade to launch a next-generation frequent flyer program.

El acuerdo se formalizó en Belgrado por Jiri Marek, consejero delegado de Air Serbia, y Shyam Shah, consejero delegado de Loyalty Juggernaut Inc. Esta alianza aúna la centenaria trayectoria de Air Serbia y su profundo conocimiento de los viajeros con la experiencia de LJI en el desarrollo de ecosistemas de fidelización de nivel empresarial.

Con una tradición de casi 100 años, Air Serbia, fiel a su lema "En las alas de la tradición", se prepara para celebrar su próximo centenario combinando su legado de excelencia con una audaz visión de innovación y participación, impulsada por la plataforma de fidelización más avanzada del mundo. El nuevo programa, basado en la tecnología patentada GRAVTY® de LJI, ofrecerá experiencias dinámicas y gratificantes para sus miembros a través de una red de socios de viajes, comercio minorista, estilo de vida y finanzas.

GRAVTY®, cuyo lanzamiento está previsto para marzo de 2026, permitirá una interacción en tiempo real basada en datos, recompensando a los miembros no solo por volar, sino también por sus actividades cotidianas, fortaleciendo así las conexiones más allá de los viajes.

«Esta alianza representa un paso fundamental en la transformación de nuestra relación con los pasajeros», señaló Jiri Marek, consejero delegado de Air Serbia. «Estamos creando un ecosistema de fidelización moderno que recompensa a los clientes por cada interacción con Air Serbia. Al combinar nuestra excelencia en el servicio con la tecnología de LJI, ofreceremos un programa que refleje al viajero actual: conectado, móvil y en busca de un valor personalizado».

«Nuestra ambición es crear una de las propuestas de fidelización más atractivas de Europa», añadió Snezana Radinovic, Gerente de Desarrollo de Productos para Viajeros Frecuentes de Air Serbia. «La plataforma GRAVTY® nos brinda la flexibilidad necesaria para diseñar experiencias a medida, comprender mejor a nuestros miembros y responder con rapidez a sus necesidades. Se trata de hacer que la fidelización sea simple, transparente y realmente gratificante».

«Nos enorgullece asociarnos con Air Serbia para dar forma al próximo capítulo de la fidelización en la aviación», comentó Shyam Shah, consejero delegado de Loyalty Juggernaut Inc. «GRAVTY® se creó para aerolíneas con visión de futuro que consideran la fidelización un activo estratégico para el negocio. Juntos, aspiramos a establecer un nuevo estándar en la interacción con el cliente, impulsado por la innovación, la inteligencia y la conexión humana».

Esta alianza subraya el compromiso de Air Serbia con la transformación digital y la innovación, al tiempo que refuerza la posición de Loyalty Juggernaut en Europa como socio tecnológico de referencia para los ecosistemas de fidelización de última generación.

Acerca de Air Serbia

Air Serbia, la aerolínea nacional de Serbia, opera vuelos a más de 90 destinos en Europa, China, Norteamérica y el Mediterráneo, con casi un siglo de excelencia.

Acerca de Loyalty Juggernaut Inc. (LJI)

Con sede en Palo Alto, California, GRAVTY®, la plataforma tecnológica de fidelización nativa de la nube e impulsada por IA de LJI, ayuda a las empresas a transformar la fidelización en un motor de crecimiento medible en todos los sectores. Entre sus clientes se encuentran WestJet, Viva Aerobus, VietJet, Global Hotel Alliance, FEMSA, Majid Al Futtaim, Emirates y Deutsche Telekom.

#loyaltyprograms #ffp #customerloyalty #airserbia #gravty #lji

Síganos en LinkedIn y www.lji.io

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818307/Loyalty_Juggernaut_Air_Serbia.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2251954/Loyalty_Juggernaut_Logo.jpg