Ajax derrete troféu para torcedores

O Diretor Geral Edwin van der Sar: "Tivemos de jogar grande parte dessa temporada sem nossos torcedores. Bem, eles não estavam sentados na arquibancada. Apesar disso, sentimos todas as semanas seu apoio. A caminho do estádio, nas mídias sociais e no nosso contato pessoal. Já tínhamos dito anteriormente com "Esse título é para você" que dedicamos o campeonato aos torcedores, compartilhar o troféu é a maior prova disso." Depois desse turbulento ano tornamos os torcedores, da forma mais pura possível, parte do nosso título."