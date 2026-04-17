Akuvox X910 erhält Red Dot Award 2026: weltweit erste KI-gesteuerte intelligente Gegensprechanlage mit Paketerkennung revolutioniert den Zugang zu Luxuswohnungen

XIAMEN, China, 17. April 2026 /PRNewswire/ -- Akuvox, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Gegensprechanlagen und Smart-Home-Produkten und -Lösungen, ist stolz darauf, bekanntzugeben, dass sein Flaggschiff, das X910 Smart Door Phone den Red Dot Award 2026 für Produktdesign gewonnen hat, eine weltweit anerkannte Auszeichnung für herausragendes Design. Dies unterstreicht das Engagement von Akuvox, Spitzentechnologie mit Ästhetik zu verbinden und gehobene Wohnerlebnisse für moderne Wohnungen im Premiumsegment zu bieten.

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Durch die Verschmelzung von elegantem Design und KI-Innovation setzt das X910 neue Maßstäbe für den intelligenten Zugang zu Luxuswohnungen. Sein Markenzeichen ist die KI-gestützte Paketerkennung, die weltweit erste ihrer Art, die rund um die Uhr Lieferungen für Haus- und Wohnungsbesitzerinnen und -besitzer erkennt und schützt. Es ist ein Beispiel für die Vision von Akuvox, das tägliche Leben sicherer, vernetzter und müheloser zu gestalten.

Schauen wir uns an, wie das Akuvox X910 Smart Door Phone mit seinen praktischen Funktionen und seinem optischen Design hervorsticht:

Echtzeit-Überwachung von Paketen

Das X910 erkennt automatisch Pakete, wenn sie ankommen oder bewegt werden, und sendet Echtzeit-Benachrichtigungen an Akuvox-Innenmonitore oder die SmartPlus App, so dass Benutzerinnen und Benutzer von überall aus im Auge behalten können, was vor ihrer Haustür geschieht.

Doppelte Kameraabdeckung

Eine 5-Megapixel-Hauptkamera mit HDR und BLC liefert scharfe 2K-Videos in einem horizontalen Bereich von 150° und einem vertikalen Bereich von 116° – und das bei allen Lichtverhältnissen. Eine sekundäre 2-Megapixel-Kamera an der Unterseite minimiert den toten Winkel und bietet so eine nahezu vollständige Sicht.

Hervorragende Audioklarheit

Das X910 bietet eine klare Zwei-Wege-Kommunikation mit einem Dual-MIC-Setup und fortschrittlicher Geräuschunterdrückung. Benutzerinnen und Benutzer können selbst in lauten Umgebungen oder bei schlechten Netzwerkverbindungen kristallklaren und verzerrungsfreien Klang genießen.

Flexible Zugriffsmethoden

Mit der Unterstützung von Smart Access über BLE, NFC, QR-Code, RFID-Karte und Akuvox SmartPlus App bietet das X910 Haus- und Wohnungsbesitzerinnen und -besitzern große Flexibilität, um verschiedenen Lebensstilen gerecht zu werden.

Schutzklasse IP66 und IK08

Die Wasserdichtigkeit des X910 nach IP66 und die Schlagfestigkeit nach IK08 ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb von -40 °C bis +55 °C unter rauen Wetterbedingungen wie Schneestürmen oder Hitzewellen.

Schlank und stilvoll

Mit seiner kompakten Form in einem edlen dunklen Farbton harmoniert das X910 in bester Weise mit gehobener Architektur. Die minimalistische beleuchtete Einzeltaste bietet Funktionalität und ist gleichzeitig ein raffiniertes optisches Statement.

Das X910 Smart Door Phone verkörpert intelligentes Wohnen, wo Design auf Intelligenz und Komfort auf Vertrauen trifft, und ist auf Langlebigkeit, Präzision und Spitzenleistung ausgelegt. Mit dem Red Dot Award 2026 präsentiert sich Akuvox einmal mehr als treibende Kraft in Sachen menschenzentriertes Design und intelligente Innovation.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2959014/image1.jpg