L'Akuvox X910 remporte le Red Dot Award 2026 : le premier interphone intelligent au monde doté d'une IA pour la détection des colis révolutionne l'accès aux maisons de luxe

XIAMEN, Chine, 18 avril 2026 /PRNewswire/ -- Akuvox, un fournisseur mondial de premier plan de produits et de solutions d'interphone et de domotique, est fier d'annoncer que son produit phare X910, le parlophone intelligent, a remporté le Red Dot Award 2026 pour la conception de produits, un symbole mondialement reconnu de l'excellence en matière de conception. Cette distinction souligne l'engagement d'Akuvox à combiner technologie de pointe et esthétique, et à fournir des expériences de vie pour les maisons premium d'aujourd'hui.

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En associant un design élégant à l'innovation en matière d'IA, X910 établit une nouvelle référence en matière d'accès intelligent pour les résidences de luxe. Sa caractéristique principale est la détection des colis par l'IA, une première mondiale, qui détecte et protège les livraisons 24/7 pour les propriétaires. Il illustre la vision d'Akuvox qui consiste à rendre la vie quotidienne plus sûre, connectée et sans effort.

Voyons comment le parlophone intelligent Akuvox X910 se distingue par ses fonctions pratiques et son design visuel :

Surveillance des colis en temps réel

X910 détecte automatiquement les colis lorsqu'ils arrivent ou sont déplacés, et envoie des notifications en temps réel aux moniteurs intérieurs Akuvox ou à l'application SmartPlus, permettant aux utilisateurs de garder facilement un œil sur leurs pas de porte.

Couverture à double caméra

Une caméra principale de 5 mégapixels avec HDR et BLC délivre des vidéos 2K nettes sur un champ horizontal de 150° et vertical de 116°, excellant dans toutes les conditions d'éclairage. Une caméra secondaire de 2 mégapixels située en dessous minimise les angles morts et permet ainsi à d'offrir à une visibilité presque totale.

Clarté audio supérieure

X910 offre une communication bidirectionnelle optimale grâce à une configuration à deux microphones et à une annulation avancée du bruit. Les utilisateurs peuvent profiter d'un son cristallin et sans distorsion, même dans des environnements bruyants ou des connexions réseau de mauvaise qualité.

Méthodes d'accès flexibles

Prenant en charge l'accès intelligent via BLE, NFC, code QR, carte RFID et l'application Akuvox SmartPlus, X910 offre aux propriétaires une grande flexibilité pour s'adapter aux différents styles de vie.

Protection IP66 et IK08

L'étanchéité IP66 et la résistance aux chocs IK08 du X910 lui permettent de fonctionner de manière fiable de -40℃ à +55℃ dans des conditions météorologiques difficiles telles que les blizzards ou canicules.

Impact visuel élégant et raffiné

Avec sa forme compacte dans un ton sombre sophistiqué, le X910 s'harmonise parfaitement avec l'architecture haut de gamme. Son minimaliste bouton unique rétroéclairé est fonctionnel tout en étant une déclaration visuelle raffinée.

Le parlophone X910 incarne une vie plus intelligente où le design allie l'intelligence et la commodité la confiance, construit pour la durabilité, la précision et des performances de pointe. Avec le Red Dot Award 2026, Akuvox se présente une fois de plus comme une force motrice majeure dans le domaine du design centré sur l'homme et de l'innovation intelligente.

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